한글날, 한국어 교실에서 되살아나는 '세종대왕'의 존재감

큰사진보기 ▲광화문 세종대왕 앞 모습. ？23년도 10월 촬영. ⓒ 김종훈 관련사진보기

"한국이 옛날에 어느 나라였어요? 한국이기 전에 나라 이름이 뭐였지요?"

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"선생님, 이거 너무 어려워요. 조사 왜 있어요?"

"세종대왕이 보고 싶다고요? 그럼 광화문에 가면 돼요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

한국어 교실에서 나는 종종 학생들에게 이런 질문을 한다. 그럼 대번에 입술을 달싹거리면서 손을 번쩍번쩍 든다. "조선이요!" 그럼 "우와! 대단해요"라고 감탄을 해 준 후 한 단계 더 높은 수준의 질문을 한다. "조선에서 가장 유명한 왕은 누구죠? 여러분이 아는 조선시대 왕, 누구 있어요?" 그럼 또 단박에 "세종대왕이요"라는 답이 여기저기서 쏟아진다.한국어를 배우는 모든 학생들은 당연히 세종대왕을 안다. 왜냐하면 한글을 만든 왕이기 때문이다. 한국어를 배우다 보면 이렇게 한국의 역사도 자연스레 알게 된다. 그러고 나면 한국 드라마, K사극이 달리 보이고 몇 배 더 재미있게 보게 된다. 명실공히 이들에게 세종대왕은 15세기에 생존했던 가장 유명한 왕 중의 한 명이다. 세종대왕의 인기는 국제적이다.훈민정음 해례본에는 한글을 "지혜로운 사람은 아침나절이면 배우고, 어리석은 사람도 열흘이면 배울 수 있다"고 설명한다. 드라마에서도 비슷한 장면을 봤던 기억이 난다. 2011년에 방영했던 드라마 <뿌리 깊은 나무>에서였다. 군사 역할을 했던 장혁은, 먹고살기 바쁜 백성들이 언제 글자를 배우겠느냐며 말도 안 되는 소리라고 성을 낸다. 자기도 군사가 되기 위해 최소한의 한자를 배워야 했는데 정말 힘들었다고.그러자 옆에 있던 왕자가 말한다. 28글자만 배우면 된다고, 그거면 된다고. 이어서 옆에 있던 궁녀 역할의 신세경이 치마를 찢는다. 그리고 천에다 붓을 들어 그 자리에서 한글 자음과 모음을 휙휙 쓴다. 그리고 가르친다. 글을 몰랐던 무사는 몇 시간 만에 글자를 쓰게 된다.어학당에서 한글 수업에 할당된 시간은 4일, 16시간이다. 그런데 이것은 배우고 발음하고 쓰고 연습하고 그렇게 배운 것을 체화하는 시간까지 합해서 커리큘럼을 짜기 때문이고, 만약 한글을 가르치기만 한다면 5시간이면 된다. 한나절 남짓이다. 영어를 배울 때, 아무리 파닉스를 배워도 못 읽는 단어가 있었던 것을 생각하면 이것은 놀라운 일이다. 한글만 배우면 일단 모든 글자를 읽을 수 있다.학생들이 한국어를 어려워하는 이유는 존댓말과 반말의 존재, 세분화된 호칭, 조사의 존재, 복잡한 어미 활용 등 정말로 다양하다. 한국어를 공부하다가 '도저히 이 벽을 넘지 못하겠다'라는 생각이 들 때마다 학생들은 나에게 투정을 부린다.그럼 나는 그들의 투정에 맞게 유머러스한 대답을 한다."내가 안 만들었어요. 세종대왕에게 물어보세요." 그럼 또 학생들은 한 걸음 더 나아가 농담을 던진다. "세종대왕 어디에 있어요?" 그럼 학생들이 서로서로 답한다. "광화문에 있어", "만 원에 있어", "책에 있어"라고 말하며 주섬주섬 지갑에서 만원을 꺼내고 서로서로 돌려가며 새삼스러운 눈으로 세종대왕의 얼굴을 확인한다.기왕 세종대왕 이야기가 나온 김에, 나는 학생들에게 세종대왕에 대해 조금 더 가르쳐주고 싶어진다. 그래서 불쑥 이런 말을 한다. "세종대왕 이름이 뭐예요? 알아요?" 그럼 학생들은 한 번도 생각해 본 적 없다는 눈으로 나를 쳐다본다. "이름이요?" 맞다, 이름은 어려울 수 있다. 하지만 성씨는 알 수도 있을 텐데. 그럼 한 걸음 양보해서 성을 묻는다."그럼, 세종대왕의 성은 뭘까요? 선생님은 서씨, 서 선생님. 세종대왕은?"그럼 한 반에 두세 명쯤은 바로 답을 한다. "이씨!" 그럼 학생들은 깜짝 놀란다. 왕도 성 씨가 있구나. 당연한 건데 아주 놀라워하고 신기해한다. 그러고 나서 널리 알려진 세종대왕에 대한 이런저런 이야기를 덧붙인다. "고기를 정말 좋아했대요." 또는 "정말 똑똑했대요. 그러니까 한글을 만들었겠지요." 등등. 그럼 학생들은 처음 듣는 세종대왕에 대한 사적인 정보에 눈을 반짝인다. 이런 걸 말하는 나는 속으로 생각한다. "아우, 재미있어라." 나야말로 세종대왕 팬 중의 팬이다.곧, 한글날이다. 매년 한글날이 되면 학생들에게 "오늘은 한글을 만든 것을 기념하는 날이에요"라고 설명한다. 물론, 세종대왕의 생일은 아니다. 하지만 쉽게 말하자면 10월 9일 한글날은 한글의 생일이다. 한글은 무려, 생일이 있는 글자다. 이번 한글날에도 학생들에게 한글에 대해 설명하며, 세종대왕에 대해 설명하며, 세종대왕에 대한 자부심을 한껏 부려 봐야겠다. 그리고 말해야겠다.