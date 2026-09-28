"묻지 마식 'AI 데이터센터' 건설? 타당성부터 따져야"

큰사진보기 ▲충남환경운동연합은 28일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "충남도를 비롯한 각 시군은 무분별한 AI데이터센터 투자유치를 당장 중단하고 전면 재검토하라"고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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충남 천안, 당진, 홍성, 보령 등에서 인공지능(AI)데이터센터를 추진하고 있는 가운데 지역 환경단체에서 제동을 걸고 나섰다. 충남환경운동연합을 비롯한 지역 환경단체들은 데이터센터를 건설할 경우 막대한 전기가 들어가는 데다, 과도한 물 사용으로 수자원이 고갈될 수 있다고 경고했다. 고용효과 또한 크지 않다는 게 이들의 주장이다.충남에 추진 중인 데이터센터는 대략 7곳으로 620MW 규모인 것으로 알려졌다. 충남환경운동연합은 28일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "충남도를 비롯한 각 시군은 무분별한 AI데이터센터 투자유치를 당장 중단하고 전면 재검토하라"고 촉구했다.이들은 "검증되지 않은 과잉 수요를 명분 삼아 '일단 유치하고 보자는 식의 속도전은 중단돼야 한다"면서 "데이터센터는 AI 국내 수요를 중심으로 지역의 재생에너지 공급능력과 생태적 수용능력 내에서 추진돼야 한다"고 주장했다. 이들은 이미 데이터센터가 건설된 미국의 사례에 주목해야 한다고 강조했다.유종준 충남환경운동연합 사무처장은 "미국에서 데이터센터반대 운동이 들끓고 있다. 그 이유는 고용효과는 미미하고 수자원도 고갈 되고 있기 때문"이라고 경고했다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표 "미국이 중간 선거를 앞두고 있다. 미국은 데이터센터가 중간선거의 가장 큰 의제 중 하나가 되고 있다. 반면 한국 정치권은 묻지도 따지지도 않고 데이터센터를 지어야 한다고 주장한다"라며 "미국은 데이터 센터 운영 경험이 있다. 우리는 타당성에 대한 고려도 없이 데이터센터를 짓겠다고 한다. 가장 큰 문제는 물과 전기이다. 또한 소음과 진동 민원도 크다. 미국은 데이터센터 주변 지역에 열섬현상이 일어나서 주변에 사는 사람들이 뜨거워서 못산다고 호소하고 있다"고 지적했다.그러면서 "충남의 경우, 용수 공급 문제와 전기 공급 문제에 대해 타당성 검토나 공론화를 한 적이 없다"라며 "데이터센터를 추진하기 전에 꼼꼼하게 따져 봐야 한다. 타당성 조사부터 해야 한다"라고 주장했다.극심한 가뭄도 변수다. 이날 기자회견에서는 데이터센터 건설이 벼농사에 어떤 영향을 미칠 것인지도 충분히 검토되어야 한다는 목소리가 나왔다.손창원 당진환경운동연합 공동의장 "당진시는 벼농사를 많이 짓고 있다. 삽교천 물이 있어서 그나마 농사짓는데 어려움을 겪지 않고 있다. 하지만 최근 가뭄이 들면 삽교천 상류인 예당저수지 물이 고갈되어 금강 물을 끌어다 쓰고 있다"라고 지적했다. 그러면서 "데이터센터는 물을 많이 쓴다. 지역의 농사에 어떤 영향을 미칠지도 충분히 검토되지 않고 있다"라고 비판했다.