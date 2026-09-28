천하람 압박 수위 끌어올리는 이기인 "10월 안에 결론"

▲이기인 개혁신당 비상대책위원장이 지난 23일 국회에서 열린 첫 비대위 회의에서 천하람 원내대표를 향해 "지역에 쌓아온 인연과 정치적 서사의 무게를 모르지 않는다. 그러나 당의 생존과 성장이 걸린 전략이라면 누구든 자신의 출마 계획을 다시 검토할 수 있어야 한다"며 "천 원내대표께서도 경기 남부 출마 요청에 응답해달라"고 압박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기