천하람 압박 수위 끌어올리는 이기인 "10월 안에 결론"

"10월 안에는 결론지어야 되지 않을까 싶다."
천하람 개혁신당 원내대표의 '순천 사수'를 둘러싼 당내 갈등이 공식 절차로 넘어갔다. 천 원내대표가 결단해야 할 기한도 기존 연말에서 10월로 두 달 가량 앞당겨졌다. 이기인 비상대책위원장이 천 원내대표의 순천 지역 활동을 정량 평가하겠다고 예고한 데 이어, 이를 담당할 조직강화특별위원회 인선까지 마치며 압박 수위를 끌어 올리고 있다.
이 위원장은 천 원내대표가 당의 경기 남부 전략 자체에는 동의하면서도 "순천이라는 본인의 지역구 서사를 포기하지 못하는 상황"이라고 진단했다. 비대위 출범 직후 이어졌던 공개 설득이 이제 '순천 성적표'를 매기는 당 내 절차와 추가 조치 가능성 언급으로 강경해지고 있다. 천 원내대표의 지역구 서사를 존중하며 설득할 것인지, 비대위가 강조한 시스템과 전략적 판단에 따라 강제로 정리할 것인지, 개혁신당 내부의 힘겨루기도 다음 단계로 넘어가는 그림이다.
"순천 매듭짓겠다"… 조강특위 띄워 정량 평가
개혁신당은 28일 오전 국회에서 제2차 비상대책위원회의를 열고 조직강화특별위원회 인선을 마쳤다. 이기인 위원장과 임주영 비대위원이 기존 조강특위에서 물러나고, 전성균 사무총장이 신임 위원장을 맡았다. 주이삭 개혁연구원 부원장과 이은창 충남도당위원장도 위원으로 합류했다.
이 위원장은 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "빨리 조강특위를 가동해서 추석 직전에 말씀드렸던 순천에 대한 어떤 매듭이나 마무리를 좀 짓고 경기 남부 거점 전략에 집중할 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
천 원내대표와 별도로 소통을 이어가고 있다고도 했다. 다만 "경기 남부 전략 거점에 대해서 동의는 합니다만 아직까지 순천이라는 본인의 어떤 지역구 서사를 포기하지 못하는 상황"이라며 "너무 시간이 오래 걸리면 안 될 것 같고, 이 국면을 바라보는 지지자들과 당원들 모두 피로감을 느낄 수 있다"라고 지적했다.
그러면서 "10월 안에는 결론 지어야 되지 않을까 싶다"라며 "소통을 계속해서 경기 남부 전략 거점에 같이 동참하고 집중할 수 있도록 설득하겠다"라고 강조했다.
설득과 별개로 조강특위를 통한 평가 절차는 진행한다. 이 위원장은 천 원내대표가 끝내 경기 남부 출마 요구를 받아들이지 않을 경우 어떻게 할 것이냐는 질문에 "우선 저희 조강특위부터 가동하겠다"라며 "그간의 순천에 대한 활동을 정량적으로 평가할 수 있도록 하겠다"라고 답했다. 이어 "본인의 성적표가 어떤지 좀 보여드리는 것 자체가 사실 당헌·당규에 따른 조치 중의 일환"이라며 "그 이상의 조치는 추가적으로 말씀드릴 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
이날은 공식적인 두 번째 회의이지만, 비대위가 꾸려진 이후 비대위원 전원이 모이는 첫 자리였다. 오늘(28일) 처음 비대위 회의에 참석한 하헌휘 비대위원은 당 쇄신 방향으로 '시스템'을 강조했다. 그는 "몇몇 사람의 능력과 열정에 의존해서 그때그때 결과를 만들어내는 정당이어서는 안 된다"라며 "누가 지도부가 되더라도, 누가 사무처에서 일하더라도, 어느 지역에서 선거를 치르더라도 일정 수준 이상의 결과를 만들어낼 수 있어야 한다"라고 강조했다.
이어 "중앙당 지도부와 사무처에서부터 지역 시도당과 당원협의회에 이르기까지 업무가 축적되고 경험이 공유되고 사람이 바뀌어도 조직이 계속 유지되는 시스템 자체를 만들어야 한다"라며 "개개인의 헌신에 기대는 정당을 넘어 시스템으로 움직이고 경험이 축적되어 발전해가는 정당"을 만들겠다고 덧붙였다. 기존에 밝힌 이기인표 '쇄신'에 힘을 싣는 모양새이다.
'연말'에서 '10월'로 당겨진 시한… 이주영은 수원행
천 원내대표를 향한 비대위의 압박 수위는 닷새 사이 한층 높아졌다. 이 위원장은 지난 23일 첫 비대위 회의 직후만 해도 천 원내대표의 결단 시점을 두고 "어떤 기한을 정하는 건 너무 좀 이상한 것 같다"라면서 "그래도 연말은 넘기지 말아야 되겠죠"라고 말한 바 있다. 추석 연휴가 지난 후 이 시점을 '10월 안'으로 앞당긴 셈이다.
당시 이 위원장은 천 원내대표가 순천에서 지난 3년 동안 어떤 지역 활동을 했는지, 당원을 얼마나 모았는지, 지역 저변과 경쟁력을 얼마나 넓혔는지 자료로 제출하도록 하겠다고도 예고했다. "수치적으로 국민들께 공개하면 아마 천하람 대표도 조금 납득이 불가능한 결과들이 나올 수 있다"라고 압박하기도 했다.
앞서 이 위원장은 천 원내대표의 순천갑 조직위원장 신청을 반려하고 경기 남부 출마를 요구했지만, 천 원내대표는 이를 재검토해달라고 공개 요청하며 순천 출마 뜻을 굽히지 않았다(관련 기사: '이기인밖에 없다'던 천하람, 몇 시간 만에 공개 반발
https://omn.kr/2jtiz).
반면, 당초 서울 출마를 준비했으나 역시 경기 남부 출마를 요구 받은 이주영 개혁신당 의원은 이를 수락했다. 지난 22일 "오랜 고민 끝에 저는 수원으로 간다"라며 경기도 수원시정 지역위원장 지원 사실을 알렸다. 사회생활의 첫발을 내디딘 곳이자 자신이 잘 아는 핵심·응급·중증의료와 미래 첨단산업의 중심이라는 점을 수원을 선택한 이유로 들었다. "제가 사랑하는 아이들이 뛰어다니고 제가 응원하고픈 청년들의 땀이 모이는 곳"이라고도 부연했다.
다만, 이를 비대위 요구에 따른 일방적인 '선당후사'로 규정하는 데에는 선을 그었다. 이 의원은 "이 결심은 당에 대한 일방적인 희생도 누군가의 강요에 의한 선택도 아니다"라며 "저의 역량과 도시의 역량이 하나되어 함께 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 곳", "개혁신당의 가능성과 도시의 가능성이 결합할 때 가장 큰 시너지를 낼 수 있는 곳"을 찾은 결과라고 설명했다. 비대위의 경기 남부 전략과 자신의 정치적 선택이 맞아 떨어졌다는 취지다.