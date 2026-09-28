한·태 관계 68년, 수교 100주년을 준비할 때다

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오는 10월 1일이면 한국과 태국이 수교한 지 68년이 된다. 68주년 자체에 특별한 외교적 의미가 있는 것은 아니다. 그러나 2년 뒤 수교 70주년을 양국 관계의 새로운 전환점으로 만들려면 준비는 지금부터 시작해야 한다. 더욱이 2022~2027년 한·태 공동행동계획이 마무리 단계에 접어드는 지금은 그동안의 성과를 돌아보고 2028년 이후의 방향을 구상할 적절한 시점이다.양국의 인연은 수교보다 오래되었다. 태국은 한국전쟁에 병력을 파견해 대한민국을 도운 우방국이었고, 1958년 수교 이후 양국 관계는 꾸준히 발전해 2012년 '전략적 동반자 관계'로 격상되었다. 최근에는 한류와 관광·문화 교류의 확대로 국민 간 거리도 크게 가까워졌다. 이제는 그동안 쌓아온 관계의 자산을 어떻게 다음 단계로 발전시킬 것인가를 생각할 때다.한·태 관계는 한국의 대아세안 전략이라는 큰 틀에서도 바라볼 필요가 있다. 한국과 아세안은 2024년 '포괄적 전략 동반자 관계(CSP)'를 수립하며 협력을 한 단계 높였다. 태국은 동남아의 주요 경제국이자 역내 생산·공급망의 중요한 거점이며, 2024~2027년 한·아세안 대화 관계의 국가조정국도 맡고 있다. 따라서 태국은 중요한 양자 파트너인 동시에 한국의 대아세안 협력을 심화하는 데 의미 있는 협력국이다.그러나 이러한 중요성에 비해 양국의 경제 관계는 충분히 발전해 있는지 돌아볼 필요가 있다. 2025년 한·태 상품 교역액은 약 150억 달러로, 같은 해 한·베트남 교역액 약 945억 달러의 6분의 1 수준이다.물론 교역 규모는 산업구조와 공급망, 기업 진출의 역사 등 여러 요인의 영향을 받기 때문에 단순 비교할 수는 없다. 그럼에도 태국의 경제적 위상과 오랜 양국 관계, 높은 국민적 친밀도를 고려하면 교역과 투자, 미래산업 분야에서 협력을 확대할 여지는 충분하다. 이는 국익 중심의 실용외교와 경제외교를 강조하고, 재외공관에 우리 기업의 해외 진출을 적극 지원하도록 주문한 이재명 정부의 방향과도 맞닿아 있다.최근에는 이를 위한 움직임도 구체화하고 있다. 지난 7월 마닐라에서 열린 한·태 외교부 장관 회담에서 양측은 올해 안에 '한·태 포괄적경제동반자협정(CEPA)' 협상을 타결하기 위해 함께 노력하고, 경제와 안보 등 실질 협력을 확대해 나가기로 했다.CEPA가 체결된다면 교역과 투자를 확대하는 중요한 제도적 기반이 될 것이다. 이를 바탕으로 인공지능(AI)·디지털, 첨단 제조·모빌리티, 바이오·의료, 친환경에너지 등 한국의 강점을 태국의 식품·관광·의료·웰니스 산업과 연계해 새로운 협력 분야를 넓혀갈 필요가 있다. 관건은 이러한 협력을 개별 사업에 그치지 않고 서로 연결해 장기적인 성과로 축적하는 것이다.이런 점에서 태국과 장기간 산업 협력을 이어온 일본의 경험은 참고할 만하다. 대표적인 사례가 동부해안개발이다. 일본은 1980년대 이후 공적개발원조(ODA)를 통해 램차방항과 맙따풋 산업항을 비롯한 항만·도로·철도·용수 등 핵심 인프라 구축을 지원했고, 여기에 일본 기업의 투자가 이어졌다. 그 결과 태국 동부 지역은 자동차·전자·석유화학 산업이 집적된 주요 제조업 거점으로 성장했으며, 이는 오늘날 동부경제회랑(EEC)의 산업적 토대가 되었다.여기서 주목할 것은 개별 사업보다 협력의 지속성과 연계성이다. 인프라 구축이 기업 투자와 현지 생산, 공급망 확대로 이어졌고, 일본국제협력기구(JICA)의 개발협력과 일본무역진흥기구(JETRO)의 기업 지원 등도 이를 뒷받침했다. 앞선 협력의 성과가 다음 단계의 기반이 되는 구조가 형성된 것이다.이러한 협력은 산업 환경의 변화에 맞춰 기술과 인재 분야로도 확장되어 왔다. 일본은 태국 자동차산업의 기술 인력을 육성하는 협력사업을 추진해 왔으며, 현재도 일본식 고등전문학교(KOSEN) 모델을 태국에 도입해 산업현장에 필요한 실무형 엔지니어를 양성하고 있다. 인프라와 기업 투자에 기술과 교육, 사람에 대한 투자가 더해지면서 협력의 기반이 한층 두터워진 것이다.물론 일본의 방식을 그대로 따를 필요는 없다. 우리가 참고할 것은 개별 사업의 내용이 아니라 앞선 협력의 성과를 다음 단계로 연결하며 장기간 축적해 온 방식이다. 한·태 간에도 이미 다양한 협력이 이루어지고 있는 만큼 새로운 사업을 계속 더하기보다 기존의 성과를 연결하고 발전시키는 일이 중요하다. 결국 경제협력의 깊이는 협정이나 사업의 수만으로 만들어지는 것이 아니라 오랜 기간 쌓인 경험과 신뢰, 그리고 이를 이어갈 사람의 관계에서 나온다.양국에는 정부초청 장학생과 각종 연수, 대학 간 교류를 비롯해 공무원·연구자·기업인·언론인·문화예술인의 교류를 통해 상당한 인적 자산이 형성되어 있다. 분야별 네트워크와 협의체도 적지 않다. 그러나 이러한 관계는 주로 개별 기관과 분야를 중심으로 형성되어 서로 다른 분야의 협력으로 발전하는 데에는 한계가 있다.따라서 새로운 조직이나 교류 사업을 하나 더 만드는 것보다 이미 형성된 인적 자산을 활용하는 데 주목할 필요가 있다. 수교 70주년을 계기로 정부와 경제계, 대학·연구기관, 민간에 형성된 기존 네트워크를 연결하는 가칭 '한·태 미래협력 네트워크'를 생각해 볼 수 있다. 차세대 인재와 오랫동안 양국 관계에 참여해 온 전문가들이 분야와 세대를 넘어 만나 공동연구와 정책 제안, 기업·대학 간 프로젝트를 만들어가는 개방형 플랫폼이다.이러한 인적 네트워크를 장기적인 협력으로 발전시키려면 보다 긴 시간의 비전도 필요하다. 수교 100주년인 2058년을 내다보는 가칭 '한국-태국 2058(Korea–Thailand 2058)'을 양국이 함께 논의해 볼 것을 제안한다.현재의 2022~2027 공동행동계획이 구체적인 실행계획이라면, 'Korea–Thailand 2058'은 또 하나의 행동계획을 만들자는 것이 아니다. 수교 100주년까지 양국이 공유할 큰 방향을 설정하고 이를 5년 단위의 실행계획으로 구체화해 나가는 장기비전이다. '한·태 미래협력 네트워크'가 사람과 아이디어를 잇는 기반이라면, 'Korea–Thailand 2058'은 그 협력을 이어가는 시간의 틀이 될 수 있다.2028년 수교 70주년은 지난 70년을 기념하는 데 머물러서는 안 된다. 그동안 쌓아온 관계를 바탕으로 앞으로 무엇을 함께 만들어갈 것인지 논의를 시작해야 한다. 수교 70주년을 수교 100주년을 향한 새로운 30년의 출발점으로 만들 때다.