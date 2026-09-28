월간 '동양문학' 창간사

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동서고금을 막론하고 예술은 그 사대정신을 대표하는 표현의 양식이었고 그 중에서도 언어와 문자를 매체로 하는 문학은 예술 중의 예술, 혹은 예술을 대표하는 정신표출의 한 방식이었다고 할 수 있다.



문학은 인간의 상상력을 언어매체인 문자로 형상화함으로써 가정이나 픽션일 수 있다. 그러나 가정과 픽션은 사실적 논리나 과학적 실증을 넘어선 곳에 설정되는 우주적 공간이 되어 줌으로써 과학과 논리를 초월하게 된다. 문학이 공식과 논리를 초월한 곳에서 출발하는 소이가 여기에 있다.



가정이나 허구이면서도 문학의 역할이 인간적인 삶, 인간적인 이상, 인간적인 꿈, 인간적 가치추구를 실현시켜주는 방식이 되어주는 것은 무엇 때문일까? 그것은 문학이 인간의 정신적 삶을 충족시켜주고, 정신적 위안이 되어주며, 정신적 추구지향을 실현시켜주는 간접적 수단이 되어주기 때문이다.



현대를 일컬어 물신주의시대라 한다. 인간정신의 상실에 따른 인간성의 사양화를 지적한 말일 듯 싶다. 정신의 물질화, 물질로 대체된 정신의 황폐성은 현대인의 비극 중의 비극이라고 할 수 있다.



모든 가치기준이 물질에 의해 설정되는 비극적 물신시대에 문학이라고 온전히 제자리를 지킬 수는 없다. 창궐해가는 문학의 상업주의가 이를 극명히 말해주고 있다.



<동양문학>은 이러한 인간정신의 사양화를 극복하기 위해 정신문화를 개발, 육성하는 진정한 문학적 르네상스의 지평을 여는데 앞장섬으로써 시대적 요청에 부응하고자 한다.



물신주의가 외면한 길을 스스로 선택하면서 그 길이 문학적 구도이며, 그 길을 통해 인간적인 삶을, 인간적 이상을, 인간적인 꿈을 실현시킬 수 있는 진정한 구원의 길이라고 믿어보기 때문이다.(하략)





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.



"전통·창조·이론의 순수문학지"를 표방하면서 월간 <동양문학>이 1988년 7월 창간되었다. 발행·편집인 임기원, 주간 박진환, 편집위원 구상·김동욱·김용직·정을병·허세욱, 발행처 동양문학사다.창간호는 특집 '오늘의 세계문학 진단 - 무엇을 어떻게 쓰고 있는가'에 독일·소련·영미·인도·일본·중국·프랑스·한국시·한국소설을 진단한다. 기획특집 '내가 바라는 문화정책'에 8인의 작가가 참여하고, 문화평론에 '한국문학의 정체성과 전통성', 지상논단에 '한글창제, 과연 단군인가' 등이 실렸다.발행인의 '동서문학의 화해로운 공간 창조를 위해' 제하의 창간사다.