제5회 세종시장애인인권영화제 열려

큰사진보기 ▲세종시장애인인권영화제 ⓒ 세종보람장애인자립생활센터 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘마이웨이 싱어즈’ ⓒ 세종보람장애인자립생활센터 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

장애와 비장애의 경계를 넘어 서로의 삶을 온전히 마주하고 차별 없는 지역사회를 고민하는 특별한 축제가 세종에서 펼쳐진다. 세종보람장애인자립생활센터는 국가인권위원회 대전사무소와 공동으로 오는 30일 오후 1시부터 6시까지 세종시 보람동복지센터 지하 1층 다목적강당에서 '제5회 세종장애인인권영화제'를 개최한다고 밝혔다.올해 영화제의 주제는 "해보기 전까지는 모르잖아!"이다. 교실이나 직장 안에서 지식이나 이론으로만 접하던 장애인권을 넘어, 지역사회 속에서 장애시민들이 겪는 실제 삶과 고민을 영화를 통해 만나고 시민들과 깊이 있게 소통하기 위해 마련된 자리다. 센터 측은 장애인이 보호와 시혜의 대상이 아니라, 이동하고 교육받고 일하며 스스로의 삶을 당당히 선택하는 동등한 시민이라는 점을 이번 행사를 통해 거듭 강조할 계획이다.이번 영화제에서는 장애가 가진 다양한 현실과 목소리를 날카롭고 따뜻한 시선으로 담아낸 초청작 4편이 관객을 만난다. 상영작은 <잘가, 안녕>, <두 분의 결혼을 (안)축하합니다>, <이기적인 조선동>, <떨리는 손_우리들의 참정권 이야기>다.각 작품 상영 직후에는 관객들이 영화 속 이야기와 마주하며 생각을 나누는 '관객과의 대화' 시간이 진행되어 깊이 있는 공감과 토론의 장을 선사한다.특히 이번 제5회 영화제가 더욱 특별한 이유는 영화 상영 외에도 장애시민들이 직접 주인공으로 무대에 오르는 감동적인 문화 행사가 함께 준비되어 있기 때문이다. 세종보람장애인자립생활센터 복지일자리 참여자와 회원들이 모여 결성한 소규모 합창단 '마이웨이 싱어즈'의 첫 무대가 바로 그것이다.'마이웨이 싱어즈'는 누군가가 만들어준 노래를 단순히 따라 부르는 데 그치지 않고, 각기 다른 삶의 궤적을 살아온 장애시민들이 자신들의 경험과 꿈을 직접 노랫말에 담아 작사·작곡하며 목소리를 가꿔온 도전의 결과물이다. 세종참새노래패 박나은 시민가수와 함께 구슬땀을 흘리며 연습을 이어온 이들은 이번 무대에서 세상에 단 하나뿐인 자신들의 노래를 부른다.여기에 연서중학교 3학년 한결 군의 따뜻한 베이스기타 연주가 더해져 세대를 아우르는 아름다운 하모니를 만들어낼 예정이다. 완벽함보다는 "일단 해보자"는 용기와 설렘으로 첫걸음을 내딛는 이들의 도전은 관객들에게 묵직한 울림을 안겨줄 것으로 기대된다.한편, 이번 영화제는 관과 민의 협력을 넘어 세종사랑빵 정명섭씨를 비롯한 지역 시민들의 따뜻한 관심과 십시일반의 자발적 후원으로 채워지고 있어 의미를 더한다.문경희 세종보람장애인자립생활센터장은 "이번 영화제는 장애시민들이 세상과 소통하고 자신의 목소리를 당당히 내는 소중한 장"이라며 "시민 여러분이 영화와 노래를 통해 서로의 삶을 깊이 이해하고, 차별과 배제 없는 지역사회를 함께 만들어가는 길에 뜻을 모아주시길 바란다"고 당부했다.장애시민은 물론 비장애시민의 삶도, 우리가 함께 살아갈 지역사회의 모습도 직접 만나고 경험하기 전에는 알 수 없다. 이번 영화제가 그 '해봄'의 첫걸음이 될 수 있을지 주목된다. 제5회 세종장애인인권영화제는 세종시민 누구나 무료로 참여해 관람할 수 있다.