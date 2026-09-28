군·유엔사 합동조사 날짜 밝힌 한동훈에 김병주 "그 입 다물라" 직격

큰사진보기 ▲26일 한 의원은 국방부 앞에서 기자회견을 열고 "제가 확인한 사실을 몇 가지 설명드리려 한다"라며 제이비어 브런슨 유엔군사령관의 지시에 따라 22일 유엔사 군사정전위원회가 육군 25사단을 방문했다며 이같이 말했다. ⓒ 한동훈 의원 유튜브 채널 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김 의원은 27일 자신의 페이스북에 "한동훈 의원, 군사기밀 누설하지 마세요"라며 "군 작전 일자 공개는 작전 병력을 위험에 빠뜨리는 군사기밀 누설이자, 이적 행위와 다름 없다"라면서 "한 의원, 제발 그 입 좀 닫으세요"라고 직격했다. ⓒ 김병주 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

지난 21일 비무장지대에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 한동훈 무소속 의원이 "유엔군사령부가 9월 22일 현장 출입을 요구했으나 군 당국이 거절했다"고 주장하고 나섰다.26일 한 의원은 국방부 앞에서 기자회견을 열고 "제가 확인한 사실을 몇 가지 설명드리려 한다"라며 "제이비어 브런슨 유엔군사령관이 지난 21일 사고 당일 신속한 조사를 지시했고, 그 지시에 따라 22일 유엔사 군사정전위원회가 육군 25사단을 방문했다"며 이같이 말했다.한 의원의 주장에 따르면 유엔사 정전위는 군 당국에 폭발 관련 자료 및 바디캠 영상 공유와 부상자 인터뷰, 현장 출입을 요청했으나 군 당국은 이를 거절했다. 이에 군 당국과 유엔사는 추석 연휴가 지난 29일에 합동 조사를 실시하기로 합의했다고 한 의원은 주장하고 있다..한 의원은 "이재명 정권의 국방부는 당초 29일 이전에는 현장 조사를 하지 않을 계획이었음이 분명하다"면서 "이렇게 결정된 내용이 국민적 의혹과 분노가 쌓이게 되니 합동 조사가 27일로 변경된 것"이라고 했다.이어 "엠바고 얘기도 하는데 추석 이후 현장을 조사하겠다는 건 이미 군이 얘기한 것"이라며 "그건 얘기해도 되고 27일 날짜는 말하면 안 된다는 말은 성립되지 않는다"고 덧붙였다.또한 사고 발생 지점에 대해 군 당국이 파악하고 있는 정보와 미군이 파악하고 있는 정보가 다르다고 주장하면서 "이재명 정권과 국방부가 하고 있는 행동들은 투명하지도 않은 데다가 정교하지 않다"라며 "정권이 태생적으로 북한 김정은 정권의 눈치를 보기 때문"이라고 비판했다.그러면서 "유엔사의 요구를 거부한 주체가 국방부 장관인지, 함참의장인지, 청와대 안보실인지, 이재명 대통령인지 명명백백하게 밝혀져야 한다"며 재차 유엔사의 현장조사 요구를 군이 거부했음을 강조했다.이러한 한 의원의 주장에 국회 국방위원회 여당 간사인 김병주 더불어민주당 의원은 "군사기밀 누설"이라며 "이적 행위와 다름 없다"고 질타했다.김 의원은 27일 자신의 페이스북에 "한동훈 의원, 군사기밀 누설하지 마세요"라며 "군 작전 일자 공개는 작전 병력을 위험에 빠뜨리는 군사기밀 누설이자, 이적 행위와 다름 없다"라면서 "한 의원, 제발 그 입 좀 닫으세요"라고 직격했다.김 의원은 같은 날 다른 게시글을 통해서도 한 의원이 어떻게 군 당국과 유엔사의 합동조사 일정을 알았냐고 따져 물으며 "작전 일자 공개는 우리 작전 병력을 위험에 빠뜨리는 이적 행위이자, 중대한 군사기밀 유출이다. 국방부 발표도, 언론 보도도 없었다. 한 의원은 국방위원도 아니다"라고 지적했다.이어 "도대체 어떻게 알았나. 왜 작전 일자를 밝혔나. 분명히 답하라"며 "그리고 이적 행위와 군사기밀 유출에 대해 국민과 장병 앞에 사과하라"고 요구했다.이 같은 김 의원의 비판에 한 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 "당초 군은 추석 이후 조사한다고 일정을 스스로 밝혀놓고 욕먹으니 스스로 밝혔던 날짜 바꾼걸 국회의원이 공개했다고 이적행위라니, 코미디하나"라면서 "제가 군인, 국방부 직원도 아니고, 전투도 아닌 증거채취하러 간 것을 국회의원이 공익을 위해 밝히니 적반하장으로 군사기밀 누설 운운하며 입틀막하려 한다"라며 자신의 주장이 군사기밀이 아니라고 주장했다.한편 합동참모본부(합참)는 27일 언론 공지를 통해 "우리 군과 유엔사는 오늘 합동으로 DMZ 내 지뢰 추정 폭발 상황 관련, 현장조사를 위해 폭발 발생 추정 지점 근접 지역까지 도달했다"며 오전 9시부터 일몰 때까지 지뢰탐지기를 운용, 기동로 확장 등을 통해 폭발 추정 지점 인근까지 접근했지만, 실제 사고 발생 지점에 도달하지는 못했다고 밝혔다.합참은 "현장조사 지역은 DMZ 내 미확인 지뢰지대로 위험성이 높을 뿐 아니라 작전 수행 인원들의 피로도도 극심해 안전을 최우선으로 고려, 오늘 작전을 종료하고 차후 재시행하기로 했다"며 향후 조사를 재개하겠다고 했다.그러면서 "우리 군과 유엔사는 추가 현장조사를 통해 사고 원인 등을 철저하게 규명할 예정이며, 확인된 사실은 국민 여러분께 객관적이고 투명하게 설명드릴 계획"이라고 덧붙였다. 이번 현장조사팀은 우리 군 작전병력, 유엔사 군정위(비서장 등), 조사기관 등 총 40여 명으로 구성되었으며, 21일 당시 작전을 수행했던 간부 일부도 참가했다고 합참은 전했다.