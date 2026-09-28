조희대, 재제청 갈등에 "국감 통해 밝히겠다"

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 28일 오전 서울 서초구 대법원으로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령 해외순방 중 청와대의 대법관 재제청 요청을 거부한 조희대 대법원장이 28일 국정감사 등을 통해 입장을 밝히겠다고 말했다.조 대법원장은 이날 오전 9시 서울 서초구 대법원 청사 출근길에 취재진과 만나 '손봉기 후보자 제청을 그대로 유지한다는 입장이냐'는 물음에 "궁금한 게 있으면 앞으로 공보관을 통해 전달하겠다"고 답했다.그러면서 "(청와대) 요청 자체가 '재제청만 하라'고 왔다"며 "여러분들 궁금한 게 많다고 들었는데 앞으로 국정감사 등을 통해서, 꼭 필요한 게 있으면 공보관을 통해 전달해 드리겠다"고 덧붙였다.조 대법원장은 지난 22일 청와대의 대법관 재제청 요청을 거부했다. 청와대 재제청 요청 관련 문서에 재제청을 요구하는 구체적 사유와 헌법적 근거가 적시돼지 않아 이를 수용할 수 없다는 것이다.그러자 청와대는 "대법원장 발표는 대법원장 제청권이 대통령 임명권보다 우위에 있다는 것으로, 헌법에 위배되는 인식"이라고 즉각 반발해 양측이 정면 충돌하는 양상으로 확대됐다.국회 법제사법위원회는 이날 긴급현안질의를 열고 대법관 재제청 문제 등에 대해 논의할 예정이다. 대법원 법원행정처 등에 대한 국정감사는 다음 달 6일부터 열린다.청와대는 지난달 28일 노태악 전 대법관 후임(손 후보자)에 대한 조 대법원장의 사전 협의 없는 서면 제청에 대해 "(대법원장 제청권은) 임명권이 올바르게 행사되도록 뒷받침하는 권한"이라며 재제청을 요구한 바 있다.