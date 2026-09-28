동네의원 '주치의'시대... 치료 넘어 예방·건강관리까지

큰사진보기 ▲지역사회 일차의료 혁신 시범사업 안내 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지역사회 일차의료 혁신 시범사업 안내 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

동네의원에서 질병을 치료하는 데 그치지 않고 건강 검진 결과 상담부터 운동·식이·복약 관리, 방문 진료·간호, 지역사회 돌봄 연계까지 받을 수 있게 된다.28일 보건복지부에 따르면 오는 29일부터 '지역사회 일차의료 혁신 시범사업'이 시작된다. 이는 초고령사회와 만성질환 증가에 대응해 주민들이 사는 곳을 중심으로 예방과 건강 관리가 이뤄지는 일차의료 체계를 구축하고, 한국형 주치의 모델을 마련하기 위한 시범사업이다.이번 사업에는 전국 674개 신청 기관 가운데 사업 수행 역량과 다학제 팀 운영계획 등을 평가해 선정된 120개 동네의원이 참여한다. 이 가운데 20개 의원은 의사·간호사·영양사·물리치료사·작업치료사·사회복지사 등으로 자체 다학제 팀을 꾸리는 '단독 모형'으로 운영된다. 나머지 100개 의원은 거점 지원기관과 협력해 팀 기반 서비스를 제공하는 '협력 모형'이다.사업 대상은 통합적인 건강관리가 필요한 '50세 이상 지역 주민'이다. 참여를 원하는 주민은 시범사업에 참여하는 동네의원에 등록하면 된다.등록 환자가 내는 진료비는 시범사업 참여 전과 동일한 수준의 본인부담금이 적용된다. 시범사업에 참여한다는 이유로 추가 비용을 부담하지 않아도 된다. 등록한 환자는 기존처럼 질병 진료를 받으면서 자신의 건강 상태에 맞는 맞춤형 건강 관리 서비스를 받을 수 있다.건강검진 결과를 바탕으로 한 상담과 관리부터 운동·식이·복약 등에 대한 교육과 상담, 필요한 경우 전문과목 의원이나 병원으로의 의료 이용 상담·연계까지 제공된다. 방문 진료·간호나 지역사회 돌봄 자원 연계 등도 가능하다.쉽게 설명하면, 아픈 뒤 병원을 찾아 치료 받는 기존 방식에서 벗어나 동네의원이 환자의 건강 상태를 지속적으로 살피면서 질병 예방과 건강 관리를 함께 지원하는 방식이다.참여 의원들은 오는 29일부터 희망 환자를 등록하고 건강 상태를 평가한 뒤 개인별 맞춤형 관리 계획을 수립한다. 이후 질병 치료와 약물 관리, 교육·상담 등 필요한 서비스를 지속적으로 제공한다.이번 사업에서는 기존의 '행위별 수가'와 다른 '통합수가 체계'도 시범 적용한다. 환자의 건강 상태와 인구학적 특성을 고려해 연간 관리료 개념의 통합수가를 적용하고, 교육·상담 등 일차의료 서비스에도 통합수가제가 적용된다. 참여 기관은 진료·검사·처치 등의 서비스 역시 기존처럼 건별로 보상받는 행위별 수가 대신 통합 수가 방식으로 보상받는 것을 선택할 수 있다.다학제 팀을 구성하고 운영하는 데 대한 지원 보상과 환자 관리 및 서비스 제공 성과에 따른 성과 보상도 제공된다.복지부는 이번 사업을 통해 주민들이 거주지 가까운 동네의원에서 자신의 건강 상태에 맞는 지속적인 관리를 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 통합수가 도입을 통해 일차의료의 중심을 기존의 '치료'에서 '예방과 관리'로 전환하는 계기가 될 것으로 보고 있다.시범사업은 약 3년간 진행된다. 복지부는 사업 운영 상황 등을 살펴 향후 참여 기관 규모를 확대할 수 있다는 방침이다.고형우 복지부 지역필수의료정책관은 "이번 시범사업을 통해 국민과 의료기관 모두가 신뢰할 수 있는 한국형 주치의 모델을 성공적으로 구축하여 제도화의 기반을 마련하겠다"면서 "시범사업에 대한 국민의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.