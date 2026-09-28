정동영 통일부장관, 유럽 방문... 북아일랜드 평화협정 경험 살핀다

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 지난 23일 중구 더플라자호텔에서 열린 제4회 이산가족의 날 기념식에 참석해 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

AD

정동영 통일부 장관이 북아일랜드와 아일랜드, 독일을 잇달아 방문해 유럽의 갈등 조정과 평화 정착 경험을 살펴보고 정부의 '한반도 평화공존 정책'에 대한 국제사회의 지지를 모색한다.통일부는 정 장관이 28일부터 다음 달 5일까지 6박 8일 일정으로 영국 북아일랜드 지역과 아일랜드, 독일 등 유럽 3개국을 공식 방문한다고 28일 밝혔다. 통일부에 따르면, 이번 방문은 유럽의 갈등 조정과 평화 정착, 상호 공존 경험을 살펴보고 한반도 평화공존 정책에 대한 국제사회의 이해와 공감대를 넓히기 위해 마련됐다.정 장관은 먼저 북아일랜드를 찾아 주요 인사와 과거 평화 프로세스에 참여했던 관계자들을 만난다. 평화 관련 시설도 방문해 1998년 체결된 북아일랜드 평화협정인 '성 금요일 협정(Good Friday Agreement·벨파스트 협정)'의 추진 과정과 갈등 극복 경험을 살펴볼 예정이다.이어 아일랜드에서는 국제분쟁 중재 전문가와 의회 주요 인사들을 만나 분쟁 조정과 평화 제도화 경험을 공유한다. 더블린 트리니티 칼리지에서는 재학생 중심의 국제정치학회(SOFIA) 초청으로 '한반도 평화공존'을 주제로 특별강연을 하고 학생들과 한반도 평화 정착 방안에 대해 의견을 나눌 예정이다.정 장관은 이후 독일 브레멘으로 이동해 대한민국 정부 대표로 '제36주년 독일 통일의 날' 기념식에 참석한다.독일 통일의 날 행사는 1990년 10월 3일 동서독 통일 이후 16개 연방주가 돌아가며 개최하고 있다. 올해 행사는 브레멘에서 '다양한 강점, 하나의 나라(VIELE STÄRKEN–EIN LAND)'를 슬로건으로 열린다.정 장관은 기념식에 앞서 연방상원의장을 겸하는 브레멘 시장을 만나 독일 통일 36주년을 축하하고, 한반도 평화 증진과 한독 간 교류·협력 확대를 위한 독일 측의 관심과 지원을 요청할 예정이다.또 독일의 주요 정·관계 인사들과 만나 과거 동서독이 교류·협력을 확대하고 긴장을 완화해 나간 과정에 대해 의견을 교환한다. 이 자리에서 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책을 설명하고 국제사회의 협력 필요성도 강조할 계획이다.통일부는 이번 방문을 통해 북아일랜드와 아일랜드, 독일의 서로 다른 평화 정착과 공존 경험을 살펴보고 이를 한반도 정책에 참고할 방침이다. 통일부는 "한반도 평화공존에 대한 국제사회의 이해를 높이고 남북관계의 지속 가능한 발전을 위한 국제적 협력 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.