의사 32명뿐인 평창군, 90세 할머니가 삶을 지켜온 방법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲제가 일하는 봉평보건지소에서 바라본 평창의 그림 같은 하늘입니다. ⓒ 임재우 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 월간 일터 9월호에도 실립니다.