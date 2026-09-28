충장축제 맞춰 '광주동구랑페이' 40억 발행

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 동구의 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 포스터. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 동구는 지역 내 소비 촉진과 소상공인 지원을 위해 오는 10월 6일부터 지역사랑상품권 '광주동구랑페이' 하반기분을 발행한다고 28일 밝혔다.하반기 발행 규모는 40억 원으로, 지난 2월 발행한 상반기 40억 원을 포함하면 올해 총 80억 원 규모다.광주동구랑페이는 지난해 9월 50억 원 규모로 처음 발행돼 단기간에 완판되며 높은 호응을 얻었다. 올해 상반기에는 광주상생카드·온누리상품권 등과 판매 시기가 겹치지 않도록 설 명절 이후로 발행을 조정해 소비 비수기 지역경제에 활력을 불어넣었다.하반기에는 동구 대표 축제인 '제23회 광주 추억의 충장축제' 개막에 맞춰 발행한다. 축제를 찾는 방문객들의 소비를 원도심과 골목상권으로 유도해 축제 특수를 지역 소상공인의 실질적인 매출 증대로 연결한다는 구상이다.구매 방식과 혜택은 상반기와 동일하다. 동구를 비롯한 광주 5개 자치구 내 광주은행 전 영업점에서 구매할 수 있으며, 할인율은 15%다.이에 따라 50만 원권 선불카드를 42만5000원에 구매할 수 있다. 구입한 동구랑페이는 발행일로부터 5년 이내에 사용할 수 있다.제23회 광주 추억의 충장축제와 연계한 동구랑페이 이용 활성화 이벤트도 진행한다. 축제 기간 동구랑페이 가맹점에서 합산 10만 원 이상 결제한 뒤 영수증과 실물카드를 지참해 빛의읍성 앞 추억의 테마거리에 마련된 광주은행 부스를 방문하면 응모할 수 있다. 참여자 가운데 400명을 추첨해 동구랑페이 3만 원권을 지급하며, 응모는 1인 1회로 제한된다.가맹점도 수시로 모집 중이다. 9월 기준 4038개 점포가 등록을 마쳤으며, 연 매출 30억 원 이하 점포라면 누구나 신청할 수 있다.임택 동구청장은 "충장축제를 앞두고 발행하는 동구랑페이가 방문객들의 소비를 원도심 골목상권으로 이끌어 축제와 지역경제가 함께 활력을 얻는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.