공무원 사칭 농기계 납품 요구 주의 필요

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 동문2동 행정복지센터와 지역 상인의 신속한 확인 체계가 공무원을 사칭한 3000만 원대 물품 구매 사기 피해를 막았다.지난 23일 농기계 판매업을 하는 김 모 씨는 시청 공무원을 사칭한 인물로부터 예초기 4대와 방제기 5대 등 총 3850만 원 상당의 농기계 납품을 요구하는 전화를 받았다.거래 규모와 방식에 의구심을 느낀 김 씨는 즉시 동문2동 행정복지센터를 방문해 해당 인물의 실제 근무 여부를 문의했다.행정복지센터 직원이 서산시농업기술센터 농업정책과 명단을 확인한 결과, 발신자가 주장한 직원은 존재하지 않는 가공의 인물로 확인됐다.동문2동 직원이 진위 파악을 위해 해당 발신자와 직접 통화를 시도하자, 상대방은 실제 근무 중인 팀장의 실명까지 거론하는 등 치밀함을 보였다.김 씨는 "요즘 공무원 사칭 물품 요구 사례가 많다고 들었지만 막상 전화를 받으니 깜짝 놀랐다"며 "팀장 이름까지 정확히 알고 있어 속을 뻔했다"고 전했다.사기 시도를 확인한 동문2동은 즉시 지역 상인회장과 상인 단체 대화방 등을 통해 관련 내용을 공유하고 공무원 사칭 물품구매 사기에 대한 주의를 당부했다.동문2동 관계자는 향후 유사 사례 발생 시 신속히 파악해 지역 주민과 공유하는 등 피해 예방에 적극 협조할 방침이라고 밝혔다.최근 지자체나 공공기관을 사칭해 대량의 물품 납품이나 수리 등을 요구하는 사기 수법이 전국적으로 빈번하게 발생하고 있다.그러나 공공기관은 전화나 구두상으로 수천만 원 상당의 물품 납품을 즉시 요구하지 않는다.피해 예방을 위해서는 ▲지자체 공식 홈페이지를 통한 인적사항 대조 ▲실제 사무실 번호로 직접 재통화 등이 꼭 필요하다.