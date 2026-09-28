[사진] 추석 연휴 끝자락, 오시게장에 펼쳐진 삶의 좌판

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 소재 부산지하철 1호선 노포역 맞은편 '오시게장'을 찾았다. 아직 아침 기운이 채 가시지 않은 시간, 장터에는 커다란 보따리가 놓이고 좌판이 하나둘 자리를 잡고 있었다.갓 구워지는 풀빵과 곡물, 직접 가져온 농산물 같은 전통 장터의 먹거리도 눈에 띄었지만, 이날은 명절 연휴에다 이른 시간이어서인지 중고 의류와 신발, 그릇과 생활용품, 오래된 책 등을 펼쳐놓은 좌판이 유난히 많았다.오시게장은 조선 후기 동래 읍내장에서 그 연원을 찾는 오래된 장터다. 이후 시대의 변화에 따라 자리를 옮겨 현재 노포동에서 장이 이어지고 있으며, 지금도 매월 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날이면 장이 선다. '오시게'라는 이름 역시 흔히 떠올리는 "어서 오시게"라는 인사말에서 나온 것이 아니라, 장이 한때 섰던 부곡동의 옛 지명인 '오시게'에서 유래한 것으로 전해진다.오전 8시가 가까워지자 장터를 찾는 사람들의 발길도 조금씩 늘었다. 좌판 앞에 허리를 굽혀 오래된 물건을 살피는 사람, 길게 늘어선 옷가지 사이를 훑어보는 사람, 길가에 앉아 직접 가져온 채소를 다듬으며 손님을 기다리는 상인도 보였다. 대형마트와 온라인 쇼핑이 일상이 된 지금도 2일과 7일이면 어김없이 펼쳐지는 오시게장. 이른 아침 장터에는 물건과 함께 저마다의 시간이 펼쳐지고 있었다.