메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.09.28 09:44최종 업데이트 26.09.28 09:44

[사진] 추석 연휴 끝자락, 오시게장에 펼쳐진 삶의 좌판

27일 이른 아침 부산 노포동 오일장... 풀빵·곡물부터 헌옷·중고책까지, 장날의 풍경

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 소재 부산지하철 1호선 노포역 맞은편 '오시게장'을 찾았다. 아직 아침 기운이 채 가시지 않은 시간, 장터에는 커다란 보따리가 놓이고 좌판이 하나둘 자리를 잡고 있었다.

갓 구워지는 풀빵과 곡물, 직접 가져온 농산물 같은 전통 장터의 먹거리도 눈에 띄었지만, 이날은 명절 연휴에다 이른 시간이어서인지 중고 의류와 신발, 그릇과 생활용품, 오래된 책 등을 펼쳐놓은 좌판이 유난히 많았다.

오시게장은 조선 후기 동래 읍내장에서 그 연원을 찾는 오래된 장터다. 이후 시대의 변화에 따라 자리를 옮겨 현재 노포동에서 장이 이어지고 있으며, 지금도 매월 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날이면 장이 선다. '오시게'라는 이름 역시 흔히 떠올리는 "어서 오시게"라는 인사말에서 나온 것이 아니라, 장이 한때 섰던 부곡동의 옛 지명인 '오시게'에서 유래한 것으로 전해진다.

오전 8시가 가까워지자 장터를 찾는 사람들의 발길도 조금씩 늘었다. 좌판 앞에 허리를 굽혀 오래된 물건을 살피는 사람, 길게 늘어선 옷가지 사이를 훑어보는 사람, 길가에 앉아 직접 가져온 채소를 다듬으며 손님을 기다리는 상인도 보였다. 대형마트와 온라인 쇼핑이 일상이 된 지금도 2일과 7일이면 어김없이 펼쳐지는 오시게장. 이른 아침 장터에는 물건과 함께 저마다의 시간이 펼쳐지고 있었다.

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준

추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다.
추석 연휴 끝자락인 27일 아침 7시 무렵, 부산 금정구 노포동 오시게장에 풀빵과 곡물, 농산물부터 중고 의류·신발·책과 생활용품까지 다양한 좌판이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준



AD

#오시게장#오일장#비주류사진관#노포역#풀빵

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

이 기자의 최신기사[사진] 부산 서면을 채운 기후정의의 목소리


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기