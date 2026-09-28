"공부 잘하는 약은 없다"... 정부, ADHD 치료제 오남용 주의 당부

큰사진보기 ▲메틸페니데이트 오남용 예방 홍보 영상 사진 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

"공부 잘하는 약은 없습니다."

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큰사진보기 ▲메틸페니데이트 오남용 예방 홍보 영상 사진 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

큰사진보기 ▲마약류 상담 안내 ⓒ 식품의약품안전처 관련사진보기

주의력결핍 과다행동장애(ADHD) 치료제로 쓰이는 의료용 마약류 '메틸페니데이트'가 오남용되는 것을 막기 위해 정부가 청소년과 학부모를 대상으로 집중 홍보와 단속에 나섰다.식품의약품안전처는 28일 교육부, 성평등가족부와 함께 메틸페니데이트에 대한 잘못된 인식을 바로잡고 올바른 의약품 사용법을 알리는 홍보 쇼츠(숏폼 영상)를 제작해 각 부처 공식 유튜브에 게시한다고 밝혔다.메틸페니데이트는 ADHD 치료에 사용하는 의료용 마약류다. 하지만 질환이 없는 사람이 집중력이나 학업 성적을 높이기 위해 복용하는 이른바 '공부 잘하는 약', '집중력을 높여 성적을 올리는 약' 등으로 잘못 인식되는 경우가 있다는 게 식약처의 설명이다.이번 홍보 영상에는 배우 서영희와 김태영이 각각 출연해 학부모와 수험생들이 일상에서 접할 수 있는 메틸페니데이트 관련 잘못된 정보를 짚는다. 이어 이 약이 질병 치료를 위한 의약품이라는 점과 의사의 정확한 진단과 처방에 따라 사용해야 한다는 점을 알기 쉽게 전달한다.특히 식약처는 ADHD 등 질환이 없음에도 메틸페니데이트를 복용하면 두통이나 불안 등의 부작용이 나타날 수 있으며, 심한 경우 환각 등이 발생할 수 있다고 강조했다. 또한 처방받지 않은 메틸페니데이트를 SNS(사회관계망) 등을 통해 구매하거나 다른 사람에게 받은 약을 복용하는 것도 주의해야 한다. 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있기 때문이다.메틸페니데이트의 불법 유통을 막기 위한 온라인 감시도 강화하고 있다. 식약처는 올해 8월까지 메틸페니데이트와 관련한 온라인 불법 판매·알선 게시물을 모니터링한 결과 모두 1733건을 적발했다. 이들 게시물에 대해 방송미디어통신심의위원회 등에 사이트 차단 등의 조치를 요청했다. 수험생들의 시험과 학업에 대한 관심이 높아지는 시기를 고려해 지난 5월과 8월 두 차례 특별점검도 실시했다.오유경 식약처장은 "메틸페니데이트는 성적을 높이기 위해 사용하는 약이 아니라 질병을 치료하기 위한 의료용 마약류"라며 "이번 쇼츠를 통해 청소년과 학부모가 정확한 정보를 바탕으로 올바른 선택을 하고, 청소년들이 건강하게 자신의 꿈을 향해 나아가는 데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.식약처는 오는 10월에도 대학수학능력시험을 앞두고 온라인 특별점검을 실시할 예정이다. 특정 시기에 국민 관심이 높아지는 의약품을 대상으로 불법 광고와 유통 행위를 집중 점검해 소비자 피해를 예방한다는 방침이다.식약처는 "ADHD 치료가 필요한 경우에는 반드시 전문가인 의사의 정확한 진단과 처방을 받아 의약품을 사용해야 한다"고 재차 강조했다.