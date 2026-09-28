대전시, 내년 생활임금 1만2630원... 시·구 동일 적용 추진

큰사진보기 ▲대전광역시청사 ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국노총 대전지역본부와 민주노총 대전지역본부는 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 2027년 생활임금을 올해보다 10.6% 오른 시급 1만3320원 보장과 시·구 동일 적용, 민간위탁·용역·하수급 노동자로의 적용 확대, 미적용 기관 제재, 결정 과정의 민주성과 투명성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전시가 2027년도 생활임금을 올해보다 4.9% 오른 시급 1만2630원으로 결정했다. 대전시와 5개 자치구가 같은 금액을 적용하도록 공동으로 마련한 것으로, 생활임금 적용 범위는 기존 수준을 유지하기로 했다.대전시는 지난 22일 노동자 대표와 경영자 대표, 전문가 등으로 구성된 생활임금위원회를 열고 내년도 생활임금액과 적용 범위를 심의·의결했다고 밝혔다.결정된 시급 1만2630원은 올해 생활임금 1만2043원보다 587원 오른 금액이며, 내년도 최저임금 1만700원보다는 1930원, 약 18.0% 높은 수준이다. 월 근로시간 209시간을 기준으로 환산하면 263만9670원으로, 올해 생활임금보다 월 12만2683원, 내년도 최저임금 월 환산액보다 40만3370원 많다.이번 결정액은 '공공부문 비정규직 적정임금안'을 준용해 최저임금의 118% 수준으로 정한 시·구 공동안이다. 대전시는 생활임금액 동일화를 통해 시와 자치구 간 임금 격차를 해소하고, 지역 내 저임금 노동자의 생활 안정에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.생활임금 적용 대상은 대전시와 시 산하 공사·공단, 출자·출연기관 소속 저임금 노동자와 민간위탁시설 사무에 종사하는 저임금 노동자 등 약 1799명으로 추산된다. 공무직과 국비·시비가 포함된 민간위탁시설 사무 종사자도 적용 범위에 포함되며, 위원회는 2022년 확대된 현재의 적용 범위를 유지하는 안을 의결했다.생활임금은 최저임금 이상으로 노동자와 가족의 인간적·문화적 생활을 보장하고 삶의 질을 높이기 위해 도입한 임금정책이다. 대전시는 생활임금 조례에 따라 매년 최저임금과 물가수준, 유사 노동자의 임금 등을 고려해 금액을 결정하고 있다.시가 제시한 다른 시도 현황에 따르면, 내년도 생활임금은 경기도 1만2995원, 서울시 1만2757원, 인천시·충남도 각각 1만2630원, 제주도 1만2569원이다. 대전의 결정액은 인천·충남과 같은 수준이다.오수근 대전시 시민사회국장은 "생활임금은 공공부문 저임금 노동자가 최소한의 존엄한 삶을 유지하기 위한 임금정책"이라며 "시·구 생활임금액 동일화 추진을 계기로 지역 노동자의 생활 안정과 처우 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 한국노총 대전지역본부와 민주노총 대전지역본부는 위원회 개최 전날인 지난 21일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 내년도 생활임금을 시급 1만3320원으로 인상하고 민간위탁·용역·하수급 노동자 등으로 적용 대상을 확대하라고 요구했다. 이번 결정액은 양대노총 요구보다 시급 기준 690원, 월 209시간 기준으로는 14만4210원 낮은 금액이며, 적용 범위 확대 요구도 반영되지 않았다.