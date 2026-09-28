타일 2만 장으로 꾸민 벽, 디자인도 남다릅니다

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲6개의 미나렛이 있는 블루 모스크 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲블루 모스크 내부: 푸른색과 붉은색 타일, 스테인드글라스, 샹들리에로 장식했다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲술탄 아흐멧 영묘 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲술탄 아흐멧 1세의 부인 쾨셈 황후 ⓒ Public Domain 관련사진보기

큰사진보기 ▲히포드롬의 뱀 모형 조형물 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲투트모스 3세 오벨리스크: 테오도시우스 오벨리스크 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲벽돌 오벨리스크: 뒤로 투트모스 3세 오벨리스크가 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲블루 모스크 내부 돔 ⓒ 이상기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲타일, 스테인드글라스, 캘리그라피로 장식된 블루 모스크 내부 ⓒ 이상기 관련사진보기

블루 모스크는 성 소피아 광장을 중심으로 성 소피아 성당과 마주 보고 있다. 블루 모스크의 공식 명칭은 술탄 아흐멧 자미(Camii)다. 여기서 자미는 모스크의 터키식 표현이다. 술탄 아흐멧 1세 때인 1609년부터 1617년 사이 만들어졌고, 오스만투르크시대를 대표하는 가장 크고 웅장한 모스크가 되었다. 중앙 돔을 감싸는 4개의 돔과 그 바깥으로 우뚝 솟은 6개의 미나렛이 만들어내는 위엄 때문이다.가로 72m 세로 64m의 직사각형 기도실 사방으로, 64m 높이의 미나렛 4개가 솟아 있다. 그리고 기도실과 같은 크기로 되어 있는 직사각형 정원의 끄트머리에 두 개의 미나렛이 더 있어 모두 6개가 된다. 정원의 가운데는 샤디르반(shadirvan)으로 불리는 분수대 겸 수도가 있다. 이것은 이슬람 신자들이 신성한 사원에 들어갈 때 얼굴과 손을 씻는 용도로 사용된다.블루 모스크는 외적인 웅장함과 함께 내적인 화려함도 보여주고 있다. 내부를 장식하고 있는 푸른색 타일의 정교하고 화려한 문양이 차분하면서도 신성한 분위기를 자아내기 때문이다. 로마 시대 니케아로 불리던 이즈닉에서 생산된 타일은 중국 청화백자의 영향을 받아 푸른색 꽃무늬 장식으로 이루어져 있다. 이 때문에 술탄 아흐멧 자미가 블루 모스크로 불리게 되었다.블루 모스크는 기도실과 정원으로 이루어져 있고, 외부에 술탄 아흐멧 영묘와 이슬람 학교인 마드라사가 위치하고 있다. 술탄 아흐멧 영묘는 1617년 아흐멧 1세가 죽은 후 아들 오스만 2세에 의해 착공되어 1619년 완공되었다. 현관, 출입문, 영묘로 이루어졌고, 내부에 술탄 아흐멧 1세와 부인 쾨셈, 아흐멧 1세의 두 아들인 술탄 오스만 2세와 술탄 무라드 4세 그리고 그 자식들을 포함해 모두 36기의 영묘가 있다.그런데 술탄 아흐멧 1세와 쾨셈(Kösem) 사이에는 전설적인 이야기가 전해진다. 쾨셈은 1589년 그리스 성직자의 딸로 티노스(Tinos) 섬에서 태어났다. 그녀의 원래 이름은 아나스타시아로 알려져 있다. 1604년 오스만 군대에 납치되었으나, 뛰어난 외모와 지능 덕분에 콘스탄티노플의 하렘으로 끌려가 후궁 수업을 받게 되었다. 그녀는 이슬람교, 신학, 수학, 자수, 노래, 음악, 문학 등에 뛰어난 재능을 보였다.그녀는 이슬람교로 개종하면서 마흐페이케르(Mahpeyker)라는 이름을 얻었다. 그리고 술탄 아흐멧의 사랑을 받게 되었고, 1605년 총애받는 후궁 하세키(Haseki)가 되었다. 1605년 11월 아흐멧의 어머니 황태후 발리데(Valide)가 사망하자 아흐멧과 정식으로 결혼하게 되었다. 그녀의 이름은 무리의 지도자라는 뜻의 쾨셈이 되었고, 황실 내부의 권력을 장악하게 되었다.그녀는 아흐멧 1세와의 사이에서 8명의 자녀를 낳았다. 그러나 1617년 남편인 술탄 아흐멧 1세가 사망하면서 위기를 맞이하기도 한다. 그렇지만 황태후가 된 그녀는 정치력을 발휘해 1623년 자신의 아들을 술탄 무라트 4세로 즉위시킨다. 이때 무라트의 나이가 11살밖에 되지 않았기 때문에 쾨셈은 섭정을 시작했다. 1632년 무라트 4세가 20살이 되자 직접 통치를 시작했고, 쾨셈의 섭정 정치는 막을 내렸다.그러나 1640년 무라트 1세가 죽자, 쾨셈은 막내아들인 이브라힘을 술탄으로 등극시킨다. 그리고 어머니 자격으로 다시 정치에 참여한다. 그녀는 노련한 정치력으로 대내외적인 일을 중재했다. 그러나 1648년 정신병으로 인해 술탄 이브라힘이 폐위되었고, 이브라힘의 아들이 메흐멧 4세로 등극했다. 이를 통해 쾨셈은 다시 섭정이 되어 남편 아들 손자 3대에 걸쳐 권력을 행사하게 되었다.블루 모스크에 들어가려면 일반적으로 히포드롬을 지나가야 한다. 그것은 주 출입문이 히포드롬이 있는 북서쪽에 있기 때문이다. 히포드롬은 로마시대인 기원후 203년경 전차 경기장으로 만들어졌다. 콘스탄티누스 대제 때 길이 450m, 폭 130m의 원형 경기장으로 확장되었다. 경기장의 북쪽 끝에서 마차가 출발해 본부석인 남서쪽 커브를 돌아 동북쪽에서 경기를 마치도록 만들었다.경기장 중앙에 분리대가 설치되었는데, 나중에 그곳에 그리스에서 가지고 온 청동 뱀 조형물과 이집트에서 가지고 온 오벨리스크가 설치되었다. 뱀 조형물은 그리스 델피에 있던 발이 세 개 달린 의식용 솥의 일부다. 8m에 달하는 뱀의 머리 위에는 황금 솥이 얹혀 있었던 것으로 알려져 있다. 콘스탄티누스 대제 때인 324년 이것을 히포드롬으로 가지고 왔다.오벨리스크는 기원전 1490년 투트모스 3세를 기리기 위해 룩소르의 카르나크 신전에 세워졌다. 그것을 테오도시우스 황제 때인 390년 이곳으로 가져와 트랙 한가운데 세우게 되었다. 이것은 테오도시우스 오벨리스크로도 불리는데, 그것은 오벨리스크 아래 대리석 받침대 사방에 테오도시우스 황제 관련 조각이 새겨져 있기 때문이다. 조각 아래에는 그 내용을 설명하는 비문이 그리스어로 적혀 있다.그리고 테오도시우스 오벨리스크와 대비되는 벽돌 오벨리스크가 뱀 조형물을 사이에 두고 대칭으로 서 있다. 이것 역시 테오도시우스 황제 때 처음 세워진 것으로 여겨진다. 10세기 콘스탄티누스 7세 때 오벨리스크를 보수하면서 청동판으로 덮고, 그 위에 오벨리스크의 역사를 기리는 비문을 새겨넣었다고 한다. 그러나 1204년 십자군 전쟁으로 콘스탄티노플이 함락될 때, 청동판이 오벨리스크에서 분리되어 무기를 만드는 데 사용되었다.그리고 주변에 신상, 황제상, 영웅상, 늑대와 말 같은 동물상이 있었다고 한다. 신상으로는 헤라클레스상, 로물루스와 레무스를 키운 늑대상, 네 마리 경주마상이 유명하다. 히포드롬 출발 지점과 도착 지점 사이에는 경주마가 대기하는 장소가 있었다. 그곳에 네 마리 말이 달리는 모습의 조각상이 세워져 있었다. 이 경주마상은 1204년 십자군 전쟁 때 베네치아로 옮겨져 산 마르코 성당 앞에 놓이게 되었다.신발을 벗고 블루 모스크 안에 들어가면 내부가 생각보다 밝다. 그것은 돔과 창문의 스테인드글라스를 통해 빛이 들어오기 때문이다. 빛이 돔의 붉은색과 푸른색 타일, 벽의 푸른색 타일에 반사되어 내부가 더욱 밝고 화려하게 느껴진다. 블루 모스크는 성 소피아 사원처럼 가운데 중앙 돔을 네 개의 돔이 둘러싸고 있는 형태다. 중앙돔의 높이가 43m 반구형 지름이 27.5m나 된다. 그리고 돔을 네 개의 원형 석주가 받치고 있다.돔과 벽에는 모두 260개의 창문이 있는 것으로 알려져 있다. 대부분의 창문은 스테인드글라스로 장식되었는데, 바깥쪽 창유리를 제외한 대부분 색유리는 베네치아에서 제작되었다고 한다. 중앙돔 아래로는 원형의 거대한 샹들리에가 걸려 있는데, 이곳에서 나오는 빛이 은은한 분위기를 자아낸다. 그런데 특이하게도 타조알 크기의 공 모양 대리석이 걸려 있다. 이것은 거미와 쥐를 쫓기 위한 도구였다고 한다.메카 방향의 남동쪽 벽면에는 성소인 미흐랍이 설치되어 있다. 미흐랍 상단에는 무카르나스 장식이 있고, 그 위에 두 개의 나스탈릭체 꾸란 문구가 적혀 있다. 민바르 오른쪽에 대리석으로 화려하게 장식된 민바르가 있다. 민바르에는 금요일 정오 또는 성스러운 날 이맘이 올라가 설교를 한다. 기도실 동남쪽 모서리에는 높은 단이 있는데, 그곳에서 술탄이 기도를 드리며 예배를 보았다고 한다.모스크의 내부 벽은 이즈닉 타일로 장식되어 있다. 사용된 타일의 수가 2만 장이 넘으며, 디자인의 종류도 50가지가 넘는다고 한다. 타일에 새겨진 문양은 사이프러스 나무, 꽃, 과일, 풀 등으로 다양하다. 그리고 푸른색, 녹색, 청록색을 기본으로 하지만, 붉은색 흰색 검은색 등이 섞여 밝고 화려하다. 벽에는 꾸란의 내용을 담은 나스탈릭체 글씨가 많은데, 이것은 캘리그라퍼 구바리(Seyyid Kasim Gubari)가 썼다고 한다.