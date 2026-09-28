두만강 북·러 첫 자동차 교량, 우리에게 뼈아픈 대목

큰사진보기 ▲북·러 국경을 넘는 대형 트럭지난 7일 두만강 자동차 다리 준공식에서 러시아 국기를 단 대형 화물 트럭이 북한으로 진입하고 있다. 철도에서 도로로 이어진 '도어 투 도어(Door to Door)' 물류망은 대북제재망의 이완과 동북아 안보 지형의 거대한 변화를 예고한다. ⓒ 조선중앙통신 관련사진보기

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큰사진보기 ▲두만강을 가로지르는 첫 자동차 교량북한과 러시아를 잇는 두만강 자동차 도로교의 전경. 북한은 이 교량을 통해 중국에 편중되었던 경제·물류 의존도를 분산하고 중·러 사이에서 새로운 생존의 길을 모색하고 있다. ⓒ 조선중앙통신 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자 김성근은 현재 남북지역교류중앙협의회 부회장 및 통일부 정책자문위원으로 활동하며 한반도 평화와 남북교류 정책을 연구하고 있다. 저서로 <판문점에서 금강산까지>가 있다.

최근 북한과 러시아를 잇는 두만강 첫 자동차 교량(도로교)이 마침내 개통됐다.2024년 6월 평양 북·러 정상회담의 합의에 따라 착공된 이 다리가 모습을 드러낸 것이다. 최근 러시아 측 안내판의 한글 표기법(러시아 연방 vs. 로씨야 련방) 차이로 행사장에서 빚어진 작은 에피소드가 언론의 눈길을 끌기도 했다.그러나 이 다리의 개통을 단순한 해프닝이나 국경 인프라 확충 정도로 가볍게 넘겨서는 안 된다. 지금 우리가 직시해야 할 것은, 이 다리 위로 오갈 거대한 물류의 흐름이 동북아 안보 지형은 물론 북한 주민의 민생과 남북관계의 구조적 단절에 미칠 다각적이고 거시적인 파장이다.지금까지 북한과 러시아를 연결하는 육로 교통망은 두만강 철교가 유일했다. 철도는 대량 수송에는 유리하지만, 정해진 시간에 하역장으로 움직여야 하기에 이동의 유연성이 떨어진다.반면 자동차 교량의 개통은 트럭이 출발지에서 목적지까지 곧바로 이동하는 이른바 '도어 투 도어(Door to Door)' 방식의 상시적 국경 이동이 가능해졌음을 의미한다. 우크라이나 전선과 맞물려 군수물자나 첨단 이중용도 기술(민간·군사 겸용 기술) 부품들이 더욱 신속하고 은밀하게 오갈 수 있는 통로가 열렸다는 점에서 안보적 우려가 제기되는 것은 사실이다.하지만 이를 단순히 '군사 위협'이나 '대북제재 회피'의 시각으로만 바라보는 것은 단견이다. 이 다리를 통해 러시아의 에너지원과 소비재 등 민생 관련 물자 역시 대거 유입될 수 있기 때문이다.국경 무역이 활성화되면 극심한 경제난을 겪고 있는 국경 지역 북한 주민들의 생활과 시장(장마당) 경제에 실질적인 변화와 숨통을 터줄 가능성이 높다.이것이 우리가 대북제재 감시망이라는 좁은 렌즈를 넘어, 북한 내부 경제와 사회 구조에 미칠 영향을 종합적으로 분석해야 하는 이유다.이 교량은 북한의 대외 생존 전략이 다변화되고 있음을 보여주는 결정적 장면이다. 그동안 북한의 대외 물류와 경제는 압록강을 낀 중국에 절대적으로 의존해 왔다.그러나 러시아로 곧장 연결되는 대형 물류망을 확보함에 따라, 북한은 중국에 집중된 경제적 의존도를 분산하고 중·러 사이에서 외교적·경제적 지렛대를 넓히는 길을 확보했다. 러시아 역시 이 다리를 통해 한반도와 동북아시아 지역에서 자국의 영향력을 밀착시킬 수 있는 물리적 기반을 다지게 되었다.우리가 이 다리를 보며 가장 뼈아프게 짚어야 할 대목은 바로 남북관계의 미래다. 북한이 두만강 너머 러시아를 향해 새로운 '물류의 다리'를 놓는 동안, 역설적으로 한반도 내부를 향해서는 철저히 담을 높이고 있다.북한이 러시아와의 외교·경제적 밀착도를 높여갈수록, 대한민국과의 관계는 더욱 멀어지고 단절될 수밖에 없다. 최근 북한이 남북 연결 도로를 폭파하고 요새화 작업을 진행하며 군사분계선을 '영구적인 국경'으로 만들려는 움직임은 북러 교량 개통과 결코 무관하지 않다.대외적으로는 대륙(러시아)을 향한 숨통을 확보했기에, 대남 방면으로는 김정은 위원장이 주창한 '적대적 두 국가론'을 서슴없이 고착화하며 담장을 높일 수 있는 것이다.두만강의 새로운 다리는 이미 열렸고, 트럭의 시동은 걸렸다. 이 교량은 단순한 아스팔트 길이 아니라 북한이 선택한 새로운 국가 생존의 방향성을 상징한다.우리 정부와 외교 당국의 대응 역시 "제재망을 어떻게 감시할 것인가"라는 일차원적 접근에 머물러서는 안 된다. 북러 국경이 열리는 만큼 남북의 단절이 깊어지는 이 역설적인 한반도의 지정학적 구조 변화를 냉철하게 직시해야 한다.새로운 틈새로 유입될 민생 물자가 북한 내부 사회에 미칠 변화를 면밀히 읽어내고, 동북아 신(新)냉전 구도 속에서 잃어버린 남북 간의 전략적 공간을 어떻게 다시 확보할 것인지 차원 높은 종합적 대비책을 다듬어야 할 때다.