"도시를 그린 게 아니라, 도시를 걸었던 기억을 그렸습니다"

큰사진보기 ▲도지성 개인전도시산책자 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도시 산책자 - 기억의윤곽 (2)캔버스 위혼합 재료117x91cm.2026년 ⓒ 도지성 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲도시 산책자 - 기억의 윤곽캔버스 위 혼합재료. 97x130cm ⓒ 도지성 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲도시산책자 풍경 13' 을' 설명중인 도지성 작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲도시 산책자도지성 作 ⓒ 도지성 작가 관련사진보기

도시는 끊임없이 변한다. 건물이 사라지고 길이 바뀌며 새로운 아파트가 들어선다. 그러나 그곳을 걸었던 사람의 기억까지 함께 사라지는 것은 아니다.인천에서 활동해 온 도지성 작가는 오랫동안 도시를 주요 소재로 삼아왔다. 특히 자신이 살아가고 작업하는 인천의 변화하는 풍경을 바라보며 산업화와 개발의 흔적, 도시의 일상, 그곳에서 살아가는 사람들의 모습을 화면에 담아왔다.최근 그의 관심은 도시의 외형을 기록하는 데서 한 걸음 더 나아가 있다. 도시를 직접 걷고 바라보며 축적한 기억과 감각을 회화로 옮기는 작업이다.도지성 개인전 '도시 산책자 - 기억의 윤곽'이 9월 25일부터 10월 1일까지 인천문화예술회관 대전시실에서 열린다. 지난 27일 전시장에서 만난 작가는 자신이 오랫동안 그려온 '도시'와 최근 작업의 변화를 이야기했다.이번 전시에는 '도시 산책자 - 기억의 윤곽'과 '도시 산책자 - 풍경 13' 시리즈를 중심으로 '부유', '장소, 이전 그 이후' 등 50여 점이 전시됐다."도시는 지도로 보는 것과 직접 걸어보는 것이 다릅니다. 지도에는 나오지 않는 경험과 기억이 있죠."도 작가는 작업을 위해 인천 곳곳을 직접 걷고 스케치하고 사진을 찍는다. 동시에 구글맵과 위성사진 등을 통해 도시의 전체적인 구조를 살핀다.지도에서 얻은 객관적인 도시의 구조와 자신이 직접 걸으며 얻은 개인적인 기억을 한 화면에 겹쳐놓는 것이다.그래서 그의 그림에 등장하는 선은 단순한 도로가 아니다. 실제 길이면서 작가가 기억하는 길이고, 도시를 이동했던 몸의 흔적이기도 하다."특정 장소를 그대로 재현하려고 하지는 않습니다. 그곳을 걸었던 기억이 어떤 선과 색으로 남아 있는지를 보여주려고 합니다."도지성의 초기 도시 작업에는 인천을 비롯해 한국 사회가 급격한 산업화와 도시화를 거치며 변해온 모습이 담겨 있다.매립지와 공장, 건설 현장 등 빠르게 변하는 도시의 모습은 단순한 풍경이 아니라 한 시대의 기록이었다.시간이 지나면서 그의 시선은 거대한 개발 현장에서 도시 안에서 살아가는 사람들의 일상으로 옮겨갔다. 작업실 주변의 빌라촌과 골목, 화분, 버스정류장 등 생활의 풍경이 작품에 들어왔다.특히 재개발 지역에서 화분을 옮겨가며 살아가는 사람들의 모습은 도시를 바라보는 작가의 시선을 바꾸는 계기가 됐다."건물은 없어져도 그곳에서 살았던 사람들의 기억까지 없어지는 것은 아니잖아요."작가에게 도시는 서로 다른 시간이 존재하는 곳이다. 철거와 건설은 빠르게 진행되지만, 그곳에서 살아가는 사람들의 기억은 천천히 쌓인다.인천이라는 구체적인 도시에서 출발한 그의 회화가 점차 '도시의 기억'이라는 보편적인 주제로 확장된 이유이기도 하다.이번 전시에서 눈에 띄는 작품군은 '도시 산책자 - 풍경 13'이다.깊은 청색을 바탕으로 청록과 노랑, 연두, 분홍, 주황 등의 선과 색점이 화면을 채운다. 멀리서 보면 야간 도시의 불빛과 도로처럼 보이지만 가까이 다가가면 건물이나 길의 구체적인 모습은 사라지고 선과 색의 움직임이 남는다."멀리서는 도시가 보이고 가까이 가면 선과 색이 보였으면 했습니다."도시는 사라진 것이 아니라 회화의 언어로 바뀐다. 아파트는 수직선이 되고 도로는 사선이 되며 불빛과 사람의 움직임은 색과 리듬으로 변한다.도 작가는 "처음부터 추상화를 그리려고 한 것은 아니었다"라며 "도시를 계속 그리다 보니 어느 순간 건물이나 도로보다 그것을 이루는 선과 색이 보이기 시작했다"라고 말했다.도지성의 작품에는 동양화의 필선도 중요한 요소로 작용한다.오랫동안 사군자를 공부하며 익힌 붓의 움직임을 도시를 표현하는 방식으로 확장했다."붓은 손목뿐 아니라 팔과 어깨까지 움직여야 합니다. 선 하나에도 몸의 움직임이 들어갑니다."도시의 속도와 에너지를 붓의 움직임으로 옮기는 것이다. 여기에 물감을 흘리는 드리핑 기법을 더해 계획된 선과 우연히 흘러내린 물감이 한 화면에서 만난다.그에게 도시를 그리는 일은 도시의 외형을 복제하는 일이 아니다. 도시를 경험한 몸과 기억을 화면에 남기는 작업에 가깝다.도지성의 작품은 산업화와 개발의 현장을 기록하던 풍경에서 일상의 도시로, 다시 기억과 추상으로 이동해 왔다.출발점은 인천이라는 구체적인 도시였지만, 그의 최근 작업은 특정 지역의 풍경을 넘어 현대 도시를 살아가는 사람들의 공통된 경험으로 확장되고 있다."도시를 오래 그리다 보니까 겉모습보다 그 안에서 내가 경험한 것이 더 중요해졌습니다."전시장에서는 멀리서 도시처럼 보이던 그림이 가까이 다가가면 수많은 선과 색의 흔적으로 변한다. 다시 뒤로 물러서면 하나의 도시가 나타난다.관람객의 시선이 화면 안에서 움직이는 모습은 도시를 직접 걷는 경험과도 닮았다.도지성의 '도시 산책자 - 기억의 윤곽'은 사라진 도시를 그대로 복원하는 전시가 아니다. 인천이라는 도시를 오랫동안 바라보고 걸어온 한 작가가 그곳에서 축적한 경험과 기억을 어떻게 자신의 회화 언어로 바꾸어왔는지를 보여주는 전시다.전시는 10월 1일까지 인천문화예술회관 대전시실에서 열린다.