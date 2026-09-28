'좌파'로 살아가는 법

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한국 사회의 현실을 날카롭게 관찰하고, 그 의미에 대해서 천착하는 저자의 문제의식은 이전 저작의 제목을 통해서 '88만원 세대'라는 표현을 만들어내기도 했다. 저자는 책 <슬기로운 좌파생활>(2022년 1월 출간)의 서문에 해당하는 '들어가며'에서 '중2병 아들과 갱년기 아내' 사이에 낀 중년 남성의 입장에서, 현재 한국 사회에서 벌어지는 세대 갈등의 문제에 진단하는 것으로 글을 시작하고 있다.'중2병'은 대학 입시가 본격화되어 '특목고 트랙'과 '일반고 트랙'이 엇갈리는 시기로, "우리의 교육 구조가 만든 집단 좌절을 체감하는 나이"이기에 발생할 수밖에 없는 현상이라는 것이 저자의 진단이다. 즉 그것의 근본적인 원인은 현재 서열화된 대학 입시체제와, 그것을 뒷받침하고 있는 인맥으로 대표되는 고질적인 우리 사회의 구조에서 비롯된다는 밝히고 있다고 하겠다.더욱이 상대적으로 우수한 성적으로 드러나는 여학생들에 대한 반응이 '반페미니즘' 혹은 '여성 혐오'로 이어지며, 그러한 성향이 20대까지 지속되고 있다고 강조한다. 저자의 진단이 얼마나 정확한 분석에 기대고 있는지는 잘 모르겠으나, 분명 귀 기울여 들을 필요가 있는 논의인 것만큼은 분명하다고 여겨진다.이러한 사회 현상을 분석하는 잣대로 흔히 '진보와 보수'라는 개념을 설명하는 것이 일반적인데, 저자는 그러한 분류 자체로는 현재 한국 사회의 문제를 정확하게 진단할 수 없다고 제안한다. 스스로 진단하는 진보와 보수라는 판단은 지나치게 자의적일 수밖에 없으며, 사람들의 의식을 그렇게 간단하게 구분하여 규정하는 것이 힘들기 때문이다. 그러면서 "모든 사람들은 동등하게 중요하며, 삶에 있어서 같은 권리와 기회를 가져야 한다고 믿는 사람"으로서, 저자 자신은 보수나 진보가 아닌 '좌파'라고 단언한다.'모든 사람들은 평등하게 태어났다고 생각'하는 '믿음'을 지니고 있기에, '좌파에게 남녀평등은 기본'이라고 강조한다. 저자의 이러한 주장에 공감하며, 모든 인간은 평등하다고 믿는 나 역시 저자의 기준에 의하면 '좌파'임이 분명하다고 생각한다. 나아가 이 사회의 소수자들의 권리를 인정하고, '인권법'의 제정에도 적극 찬성하는 입장이다. 그래서 '우리, 좌파합시다!'라는 저자의 의견에 기꺼이 동참하며 살겠다는 생각도 하고 있다.저자는 한국 사회의 '교육 구조와 노동 시장 관리에 실패한 한국 자본주의'가 낳은 이러한 현상이 한동안 지속될 수밖에 없을 것이라는 암울한 진단을 내리고 있다. 하지만 누군가를 일방적으로 혐오하는 행태에서 벗어나, 특정 정당이나 이념이 아닌 '평등주의를 신념'으로 하는 좌파로 사는 것이 나와 주변인들을 위해서 도움이 될 것이라고 생각한다. 나아가 빠르게 변화하는 사회에 제대로 적응하지 못하는 것을 절대로 '인생의 패배'로 여길 필요가 없다.더욱이 "진보는 보수에 대해서 상대적인 개념으로만 존재"하기 때문에, 현재 진행되고 있는 '젠더 갈등' 역시 저자가 보기에는 근본적인 문제 진단과 해결을 위한 노력의 전망이 보이지 않는다고 진단한다. 그리하여 멸종 단계에 이른 한국의 좌파이지만, 저자는 기꺼이 '취미로 좌파 생활'을 하면서 살겠다고 선언하고 있다.물론 나로서는 현재 상황을 진단하고 있는 저자의 주장에 전적으로 공감하는 것은 아니고, 부분적으로 다른 의견이 존재하는 것도 사실이다. 하지만 전체적으로 '진영 갈등'과 '세대 갈등'이라는 현상에 '젠더 갈등'이 덧붙여지고 있는 현재의 한국 사회를 바라보는 저자의 문제의식에는 공감하고 있다. 그렇기에 그 대안으로 선택한 '좌파라는 멸종 위기종'으로 살고자 하는 저자의 방식을 수용하면서 내 나름으로 생활에 실천하고자 노력하겠다고 다짐해 본다.누군가를 증오하고 혐오하는 태도가 아닌, '모든 사람이 평등하다'라는 신념을 지니는 것이 진정 '좌파'의 삶의 방식이라면 기꺼이 그 길을 선택할 수 있다. 저자는 좌파의 조건으로서 '비분강개'나 '혐오'를 표출하는 '근엄주의'에서 벗어나, '유머'를 즐기고 '여유로움'을 실천하며 사는 것이라고 제안한다. 이제부터라도 나 역시 진보나 보수가 아닌, '취미로서의 좌파 생활'을 실천하고자 노력할 것이다.저자의 의견에 한 가지 덧붙인다면, 진정 좌파로 살기 위해서는 빠르게 변화하는 세상 속에서 자기 삶의 주체적인 면모를 생각하면서 중심을 찾으려고 노력하는 자세가 필요하다고 하겠다. 그리하여 세상에 휘둘리지 않고 '느리고 불편하게 살자!'는 자세로 천천히 걸어갈 것이다.