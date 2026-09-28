'북한군 송환 논란' 청와대의 강경 대응 "우크라 해명·사과 요구"

큰사진보기 ▲성기홍 홍보수석이 15일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령 기자회견 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대는 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 한다고 밝혔다. 2026.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 북한군 포로 문제를 놓고 '한국과 비공개 합의는 없었다'고 공개한 우크라이나에 공식 해명과 사과를 27일 요구했다. 청와대는 특히 "우크라이나 대통령실 공보실이 거짓사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하고 양국의 우호관계에 심대한 지장을 초래하는 행위"라고 비판했다.성기홍 홍보수석은 이날 밤 입장문을 내고 그간 두 나라의 협의 과정을 설명했다. 그는 "우크라이나 정부는 그동안 우리 측과 수차례 다양한 경로를 통해 포로 송환 문제를 협의하며 협의과정에서 '한국 송환시 다수의 자국 포로들과 교환할 기회를 포기했다는 국내 비난여론이 있을 수 있는 등 매우 민감한 사안이니 한국 송환 사실을 비공개하자'며 보안을 요구했고, 우리 측 역시 포로 당사자와 가족들의 안전 문제와 외교 안보 등 여러 측면을 고려하여 비공개에 합의하고 송환 절차를 진행했다"고 밝혔다.그런데 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다"고 공개했다. 청와대에 따르면, 한국 정부는 젤렌스키 대통령의 포로 언급 사실을 미리 전달받고 비공개를 요구했지만 받아들여지지 않았다. 다음날 이재명 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "비공개 합의를 어기고 공개한 우크라이나측에 무슨 사정이 있는지는 모르나 많이 아쉽다"고 했다. 하지만 우크라이나 쪽에서는 또 다시 '비공개 합의는 없었다'고 밝힌 상황이다.성 수석은 27일 재차 "우크라이나 정부가 북한군 포로 송환 문제에 있어 충분한 사전설명이나 구체적 협의 없이 일방적으로 금번 유엔총회에서 대통령 연설을 통해 북한군 포로의 한국행을 전격공개했다"고 했다. 그는 "국내에서 불필요한 논란이 발생하므로 이재명 대통령이 비공개 합의에 반한 공개에 대해 아쉬움을 표현하자, 우크라이나 대통령실이 협의나 양해는 물론 사전통보조차 없이 사실과 다르게 '비공개를 합의한 적이 없다'고 발표했다"며 "이에 따라 대통령의 거짓말 논란까지 발생하고 있다"고 지적했다.성 수석은 "우크라이나 측이 양국 간 비공개 합의를 어기고 사전 협의는 물론 통보조차 없이 일방적으로 공개한 것도 매우 중대한 문제지만, 우리 대통령의 사실에 기반한 정당한 공개 발언에 대해 우크라이나 대통령실 공보실이 비공개 합의가 없었다는 거짓사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하고, 양국의 우호관계에 심대한 지장을 초래하는 행위"라고도 문제 삼았다. 그는 우크라이나 정부에 "강력한 유감을 표하며, 공식적인 해명과 사과를 요구한다"고 명확히 했다. 추가 조치도 검토 중이라고 덧붙였다.성 수석은 또 "이 사안과 관련하여 국내 일부 인사들이 우크라이나 정부 측의 잘못을 지적하기보다 국익에 관계된 민감한 외교 안보 사안을 정쟁화하며 부당한 우크라이나 측 행위를 두둔하며 국익을 훼손하는 것에 대해 깊은 유감"이라며 "확인되지 않은 허위 주장이나 사실과 다른 주장을 삼가 주시도록 요청드린다"고 밝혔다. 현재 국민의힘 등 보수야권은 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 우크라이나 북한군 포로 송환 문제 등을 빌미로 정부와 여당을 연일 거세게 비판하고 있다.