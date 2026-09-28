용당돈대, 별나무가 지키고 선 자리

"자, 이제 좀 색다른 돈대를 찾아가보자고요."

"그게 뭔데요?"

"일단 가보면 압니다."

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큰사진보기 ▲용당돈대의 입구. 숙종 때 해안 방어를 위해 쌓은 돈대로, 지금은 무너졌던 자리에 돌을 다시 쌓아 그 모습을 되살려 놓았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"바로 저 나무, 얼마나 멋져요. 국방유적지 돈대에 참나무가 씩씩하게 자라고 있잖아요."

"떡갈나무 아닌가요?"

"그렇죠. 참나무 종류이니까."

"저 나무가 밤에도 홀로 별을 바라보며 돈대를 지키는 것 같지 않아요? 그래서 이곳을 찾는 답사자들이 '별나무'라는 별칭을 붙였다고 합니다."

큰사진보기 ▲돈대 한가운데 우뚝 선 떡깔나무. 무너진 돈대가 다시 모습을 찾는 동안, 나무는 그 빈자리에 뿌리를 내리고 자라 이제는 돈대의 오래된 이야기를 품고 있다. '별나무'라는 이름이 붙여졌다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"돈대는 적의 침입을 감시하고 포를 쏘기 위한 방어시설이죠. 내부에 큰 나무가 있으면 적을 감시하는 시야를 가리고, 대포나 총을 쏠 때도 사격을 방해하게 됩니다. 그러니 축조 당시부터 저런 큰 나무가 있었을 가능성은 거의 없겠죠."

"저기 볼록 올라온 돌들이 있죠? 저게 바로 용당돈대 안에 건물이 있었다는 걸 보여주는 건물터예요. 이곳 돈대에서 발견된 소중한 증거죠."

큰사진보기 ▲돌무더기 속에 남은 옛 건물지의 흔적. 한때 돈대 안에 건물이 있었음을 보여주는 돌들이 남아 있다. 그곳에서 근무하던 사람들의 생활 모습이 문득 떠오른다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲용당돈대 건물지에서 발견된 기와 조각들. 무너진 건물의 흔적이 돌 사이에 남아 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲잡석으로 채워진 여장 자리. 복원된 돈대 위에 옛 모습과 오늘의 흔적이 함께 놓여 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

강화의 돈대마다 저마다의 멋과 이야기를 간직하고 있지만, 오늘 찾아갈 곳은 조금 다르다고 했다. 위치도 그렇고, 생김새도 그렇고 특이한 점이 있다는 것이다.우리 돈대 답사의 길라잡이인 황평우 교수가 호기심을 자극했다.돈대로 가는 길은 짧지만 제법 가파르다. 아마도 조그만 구릉 위에 돈대가 자리 잡고 있나 보다. 길에는 거친 판석이 깔려 있다. 최근에 정비한 길인지, 발밑의 돌이 아직 낯설게 느껴진다.돈대 입구에 이르니 안내판 하나가 눈에 들어온다. 잠시 걸음을 멈추고 안내판을 읽어본다.용당돈대 역시 조선시대 숙종 때 강화 해안 방어를 위해 축조된 돈대 중 하나이다. 해안으로 드나드는 배를 살피고 방어하기 위한 군사시설이었다고 한다.돈대의 겉모습을 둘러보니 밑돌을 제외하면 옛 모습은 거의 찾아보기 어렵다. 잘 다듬은 돌을 반듯하게 쌓아 올린 모습이다.당시의 돌들은 어디로 갔을까. 원래 돌을 다시 사용한 것일까, 아니면 새 돌을 다듬어 가져온 것일까. 문득 궁금해졌다.그래도 제자리에 돈대의 모습을 다시 드러낸 것만으로도 다행이다 싶다.우리 일행은 여느 돈대에서 보았던 사각의 문을 통해 안으로 들어왔다.황 교수가 한쪽을 가리키며 말했다.시선을 따라가 보니 정말 그랬다. 돈대 한가운데에 커다란 떡갈나무 한 그루가 우뚝 서 있다.황 교수는 나무를 바라보며 이야기를 이어갔다.참 재미있는 이름이다. 돈대를 지키던 옛 병사들은 사라졌지만, 떡갈나무 한 그루가 그 자리를 지키며 밤하늘의 별까지 바라보고 있다니.그런데 궁금했다. 원래부터 있던 나무에 돈대를 쌓았을까? 아니면 돈대가 허물어지고 오랫동안 방치된 사이, 돈대 안에 저절로 자란 나무일까?황 교수가 설명을 이어갔다.그러니까 이 떡갈나무는 돈대보다 나이가 덜 먹었다는 것이다. 돈대가 허물어지고 방치되어 있던 사이 저절로 싹이 터, 오랜 세월을 지나면서 지금은 돈대와 함께하고 있는 셈이다.그렇게 생각하고 나무를 다시 바라보니, 그저 돈대에 자라는 나무가 아니었다. 허물어진 돈대의 시간을 지켜보며 함께 살아온 나무처럼 느껴졌다.지금은 이곳 돈대를 찾는 사람들에게 그늘을 만들어주는 고마운 나무가 되었다.황 교수는 우리의 시선을 돌리며 다른 한쪽을 가리켰다.돈대 중심부 남쪽에는 건물지가 있었던 것으로 보이는 토단이 눈에 띈다. 상주하던 병사들의 숙소와 무기고 터였을 것으로 추정되는 곳이다.건물터에 가까이 가보니 기왓장 파편으로 보이는 것들도 눈에 띄었다. 돌무더기와 흩어진 기왓장 조각을 보니, 지금은 흔적만 남은 돈대 안에 사람들이 오가고 머물렀던 옛 모습이 조금씩 그려지는 듯했다.계단을 따라 돈대 위로 올라갔다. 기록에 따르면 원래 용당돈대에도 여장이 있었다고 한다. 돈문과 성벽, 포좌 등은 복구되었지만 여장은 복원되지 않았다. 성곽 단 위에는 울퉁불퉁한 잡석들이 채워져 있다.옛 모습을 되살리려는 복원이었겠지만, 자세히 들여다볼수록 조금은 아쉬움이 남는다. 특히 여장까지 복원되지 않은 채 성곽 위가 잡석으로 채워진 모습을 보니, 옛 선조들이 이런 모습으로 돈대를 쌓지는 않았을 것 같다는 생각을 해봤다.달리 복원할 수는 없었을까? 지금의 모습은 돈대 본래의 모습과는 상당한 거리가 있어 보였다.그래도 용당돈대에는 떡갈나무와 건물터 그리고 흩어진 기왓장 조각처럼 옛 시간을 짐작하게 하는 흔적들이 남아 있었다. 무너지고 잊혔던 돈대가 다시 제자리에서 사람들을 맞이하고 있다는 것만으로도 의미가 있다는 생각이 들었다.처음 황 교수가 '색다른 돈대'라고 했던 말이 이제야 이해되는 듯했다. 화려하거나 웅장해서가 아니었다. 허물어진 돈대의 흔적과 그 위에 새롭게 자리 잡은 나무, 그리고 복원된 현재의 모습이 한자리에서 마주하고 있었기 때문이다.돌아서는 길, 돈대 한가운데 우뚝 서 있는 떡갈나무를 다시 바라보았다.낮에는 찾아오는 사람들에게 그늘을 내어주고, 밤에는 홀로 별을 바라보며 돈대를 지키는 나무. '별나무'라는 이름이 참 잘 어울린다는 생각이 들었다.가끔 찾아오는 사람들에게 이 나무는 무슨 말을 걸어올까. 어쩌면 우리가 미처 듣지 못한 용당돈대의 오래된 이야기를 알고 있을지도 모르겠다.