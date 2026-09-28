열두 살 아이가 단종의 '일과표'에서 먼저 찾은 것

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"도대체 몇 시간 자는 거야?"

큰사진보기 ▲영월 단종역사관에 전시된 조선시대 왕세자 교육 관련 안내문.조기 교육을 시작했음을 보여준다 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲'왕세자의 입학식' 안내문.엄격하게 성적 평가를 받았다는 내용이 담겨 있다. ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲단종역사관에 전시된 '왕세자의 하루일과' 안내표. ⓒ 백수경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무예와 놀이를 즐기며 몸을 움직일 수 있는 숨 고를 틈이 있었음을 보여준다. ⓒ 백수경 관련사진보기

"도대체 몇 시간 자는 거야?"

덧붙이는 글 | ​이 기사에 사용된 사진 4장은 직접 촬영한 것이며, 전시 안내문의 내용을 참고하였습니다.

9월 22일 영월로 떠난 가족여행 중에 아이와 함께 단종역사관에 들렀다. 조선 전기의 역사와 인물 이야기를 현장에서 직접 보여주면 책으로 읽는 것과는 또 다르게 다가오지 않을까 싶었다. 그런데 전시실 안에서 정작 내 발걸음을 가장 오래 붙든 것은 단종의 삶이 아니라 벽면에 걸린 표 하나였다. 조선시대 왕세자가 하루를 어떻게 보냈는지 빼곡하게 적어놓은 일과표였다.아이도 그 앞에 멈춰 섰다. 다른 전시물 앞에서는 휙휙 지나가던 걸음이 그 표 앞에서만큼은 한참 멈춰 있었다. 우리 아이도 올해 열두 살. 단종이 왕위에 올랐던 그 나이와 같다. 그 사실을 알고 나니 일과표 속 글자들이 조금 다르게 읽히기 시작했다. 한참 표를 들여다보던 아이가 툭 던지듯 말했다.나는 웃음이 났다. 그리고 나도 모르게 표를 처음부터 다시 훑어봤다.전시 자료를 하나하나 읽어보니 왕실은 원자의 교육을 이른 시기부터 시작했다. 어린 원자의 보호와 양육을 맡는 보양청을 거쳐 강학청에서 본격적인 공부가 이어졌다. 천자문과 소학, 동몽선습 등을 배우며 한자의 음과 뜻을 익혀나갔다.왕세자로 책봉되고 나면 공부의 무게는 또 한 번 달라졌다. 성균관에서 입학례를 치르고 세자시강원에서 스승들에게 배웠다. 배운 내용은 '고강'이라는 시험을 통해 평가받았고, 그 결과는 통·약·조·부로 기록됐다. 나라의 다음 왕이 될 사람이니 그럴 수밖에 없었겠다 싶으면서도 자꾸만 옆에 선 아이의 얼굴이 겹쳐 보였다.학교가 끝나면 학원, 학원이 끝나면 또 다른 공부. 학년이 올라갈수록 해야 할 것은 늘어난다. 6학년 2학기인 지금은 중학교 입학을 앞두고 있어 나부터 마음이 조급해지곤 한다. 물론 왕세자 교육과 오늘날 아이들의 교육을 같은 선상에 놓을 수는 없다. 나라를 이끌 후계자를 길러야 했던 당시의 상황은 지금과 전혀 다르다. 그런데도 어린 나이부터 공부를 시작하고, 배운 것을 평가받으며 더 많은 것을 익혀야 했다는 모습에서는 이상하게 낯익은 구석이 보였다.일과표는 시간 순서대로 하루를 촘촘하게 나눠놓고 있었다. 해가 뜨기도 전에 일어나 웃어른께 문안 인사를 드렸다. 날이 밝으면 아침 공부인 조강이 시작됐고, 한낮에는 주강이 이어졌다. 필요하면 소대가 더해졌고, 해가 지면 석강이 기다렸다. 밤이 깊어서는 시강관을 다시 불러 야대까지 치렀다. 아침, 낮, 저녁, 밤. 하루 곳곳이 공부 시간으로 채워져 있었다.조강, 주강, 소대, 석강, 야대.공부의 이름을 하나씩 되뇌자 왕세자의 하루가 새삼 빽빽하게 느껴졌다. 아이가 잠자는 시간이 궁금했던 이유도 알 것 같았다. 그런데 일과표를 조금 더 들여다보니 눈에 들어오는 것이 있었다.왕세자의 생활을 설명한 자료 한쪽에는 활쏘기와 투호, 격구 이야기도 나란히 붙어 있었다. 공부만 한 것은 아니었다. 활쏘기와 투호, 격구처럼 땀 흘리며 몸을 움직이는 시간도 반드시 끼어 있었다. 나라를 짊어질 아이가 압박감에 짓눌리지 않도록, 치열한 학문 사이사이에 숨 쉴 틈을 의도적으로 마련해 둔 것이다.지금 기준으로 보면 왕세자의 하루는 여전히 벅차다. 하지만 그날 내가 눈여겨본 것은 공부의 양만이 아니었다. 공부와 공부 사이에 무엇이 있었는가 하는 점이었다.아이를 키우다 보면 자꾸 뭔가를 더 얹고 싶어진다. 영어 한 시간을 더 채우고, 문제집 한 권을 더 풀리고, 책 한 권을 더 읽히고 싶은 마음이 수시로 올라온다. 초등학교 고학년, 특히 6학년 2학기쯤 되면 '중학교 가기 전에 이것만은 해둬야 하는데' 하는 조바심도 커진다.솔직히 말하면 나도 크게 다르지 않다. 아이 시간표를 볼 때마다 빈칸이 눈에 들어온다. 그러면 그 자리에 무엇을 채워 넣을지부터 생각한다. 그런데 그날 왕세자의 일과표 앞에서는 반대의 질문이 떠올랐다. 무엇을 더할까가 아니라, 무엇을 빼야 아이가 숨을 쉴 수 있을까.공부해야 할 것이 많았던 아이에게 몸을 움직일 시간이 있었고, 배운 내용을 평가받던 아이에게도 잠시 숨 고를 틈이 있었다. 어쩌면 쉼은 공부의 반대편에 있는 것이 아닐지도 모른다. 잘 배우기 위해 잠시 멈추고, 다시 움직이기 위해 숨을 고르는 시간. 아이가 자기 생각을 하고 마음껏 노는 시간.그런 시간 역시 성장의 일부일 수 있겠다는 생각이 들었다.단종은 열두 살에 왕위에 올랐다. 역사책에서 '열두 살의 왕'이라는 문장을 읽을 때는 그저 어린 나이라고만 생각했다. 그런데 실제 열두 살 아이를 키우고 있는 지금, 나라를 짊어져야 했던 그 소년이 더 이상 남의 아이 같지 않았다.그날 이후 아이의 시간표를 보는 내 시선도 조금 달라졌다. 아이에게 하나를 더 가르치는 것 못지않게 충분히 자는 시간, 몸을 움직이는 시간, 마음껏 노는 시간도 지켜줘야 하지 않을까. 단종역사관에서 만난 왕세자의 하루는 그 시절 공부가 얼마나 치열했는지를 보여줬다. 하지만 전시관을 나서면서 내 마음에 오래 남은 것은 빽빽한 일과표 자체가 아니었다. 그 틈에 있던 작은 쉼표와 그 앞에서 같은 열두 살 아이가 던진 한마디였다.그 질문은 처음에는 왕세자의 하루를 향한 것이었다. 하지만 전시관 문을 나서는 순간부터 내게는 다른 질문으로 들렸다."우리 아이의 하루에는 과연 몇 시간의 쉼이 남아 있을까."