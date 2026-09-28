시 '봄밤'을 사랑의 시선으로 새롭게 만화'화'하기

"수치심보다 정교한 나의 사랑을 너는 그렇게 재현"

AD

"땅속의 벌레처럼 애타게 비상하고자 하는 시인의 마음을 부드러운 슬픔으로 위무하며, 그와 함께 '나의 빛'이 도래할 미래를 은은하게 약속"

큰사진보기 ▲시인 김수영의 시 〈봄밤〉을 재현한 텍스트들 ⓒ 출판사 책 표지와 영화 포스터 관련사진보기

큰사진보기 ▲만화가 유재현은 개인 인스타에 “책 가격 10000원, 계정 상단에 링크 기재해 두겠습니다. 혹은 dm 주세요.”라는 말로 자신의 책을 홍보했다. ⓒ 유재현 관련사진보기

큰사진보기 ▲정민정은 김민기에게 다가가려고 노력한다. ⓒ 유재현 관련사진보기

"내가 널 몰라? 너는 속이 뻔히 보이는 애잖아. 그렇게 맨날 맨날 알아달라고, 그렇게 그렇게 짜증이 날 정도로 뻔히 보이니까"

큰사진보기 ▲'가벼운 마음’은 서둘러 판단하는 마음과 다르지 않다. ⓒ 유재현 관련사진보기

"그대도/ 이미 / 나/ 인 듯/ 지겨웠던 일들/ 빠지지 않을 돌들을 / 힘껏 외면하고 / 어떠한 경우에도 / 서로 사랑하고/ 존중하며/ 진실한 / 모습으로 / 살 수 있겠니"

덧붙이는 글 | 문종필은 평론가이며 지은 책으로 문학평론집 <싸움>(2022)이 있습니다. 이 평론집으로 2023년 5회 [죽비 문화 多 평론상]을 수상했습니다. 그밖에 한국만화영상진흥원에서 주최하는 대한민국만화평론 공모전 수상집에 「그래픽 노블의 역습」(2021)과 「좋은 곳」(2022)과 「무제」(2023)를 발표하면서 만화평론을 시작했습니다.





시인 고선경의 세 번째 시집 〈러브 온 더 락〉 1부 마지막 작품 〈잠복〉에서는 자신의 경험이 바이러스처럼 누군가에게 옮겨지는 현상을 다룬다. 직접 시인의 말을 빌려오면할 것이라는 선언 아닌 선언이 그것이다. 여기서 사용된 재현의 의미는 여러 의미로 읽을 수 있는데, 사랑했던 과거의 연인이 자신과 지냈던 시절을 회상하면서 후회할 것이라는 의미로 들을 수도 있고, 시집의 독자가 시인의 사랑 노래를 반복해서 부르게 될 수도 있다는 말로도 들을 수 있다.젊은 시절 안타깝게 요절한 싱어송라이터 유재하나 김광석의 아름다운 곡이 젊은 후배 가수들에게 새로운 형식으로 불리는 현상과 비슷하다. 그래서 시에서 언급된 '재현'의 의미는 바이러스처럼 정서가 감염되는 성질의 의미가 짙다. 그러니 여기서 재현은 영향력이자 반향(反響)이라고도 말할 수 있다.하지만 반향이라는 것이 당사자가 직접 말한다고 일어나는 것은 아니다. 누군가를 모방하고 싶은 심리는 말하지 않아도 일어난다. 스스로 모범적이고 도덕적이며 성실할 뿐만 아니라, 뛰어난 능력의 소유자라 할지라도, 사람들은 그의 목소리를 따라 하지 않는다. 그냥 그렇다고 쳐다볼 뿐, 입으로, 노래로, 텍스트로 구전하지 않는다.하지만 누군가의 목소리가 애틋하고 진실하다면 그 목소리와 동일시하기 위해 노력한다. 이유는 특별한 사건이 있어서라기보다도 그 존재 자체가 나에게 무엇인가 강력한 인상을 남겼기 때문이다. 그래서 이 흔적을 홀로 삭히기보다는 타인들과 함께 나누기 위해 자랑하거나 새롭게 이야기한다. 이런 마음은 한 인간의 욕망처럼 억압한다고 억압되는 것이 아니다. 개별 텍스트가 가진 힘은 이렇게 강렬하다.그런 작품 중 하나가 1957년 <현대문학> 12월호에 발표된 시인 김수영의 〈봄밤〉이다. 평론가 이성혁은 이 작품에 대해한다고 말했다. 미래로 도약하기 위해 현실을 잘 견디자는 의미로 읽히는 이 시는 반복되는 리듬의 마법성으로 인해 많은 사람에게 구전되었다.13년 전 소설가 권여선은 잡지 〈문학과 사회〉 여름호에 〈안녕 주정뱅이〉(2013)를 발표하면서 삶의 의미를 찾을 수 없었던 주인공 영경의 입을 통해 시인 김수영의 시 〈봄밤〉을 노래하게 했고, 영화감독 강미자는 권여선의 소설 〈안녕 주정뱅이〉를 영화화하는 과정에서 영화 〈봄밤〉(2025)으로 시 〈봄밤〉을 스크린 속에서 낭송하게 했다. 평론가 고 황현산 역시 권여선의 〈안녕 주정뱅이〉를 읽고 〈작은, 더 작은 현실〉(2016)이라는 글에서 현실을 지움으로써 현실을 드러내는 소설의 내용과 함께 시 〈봄밤〉을 이야기했다. 이처럼 힘 있는 작품은 시간을 거슬러 올라가 젊음을 뽐낸다. 나는 지금 손쉽게 찾을 수 있는 문단의 주류 작품을 예로 들었지만, 시 〈봄밤〉의 영향력은 다양하게 이뤄졌을 것이다.기억해야 할 것은 좋은 작품은 이렇게 말하지 않아도 장르를 횡단하면서 어떤 형태로든 반복된다는 것이다. 이것을 문학의 힘이라고 말해야 할까. 언어의 힘이라고 말해야 할까. 힘 있는 언어를 만난다는 것은 이처럼 신비롭다. 그렇다면 김수영의 시 〈봄밤〉에 영향을 받은 만화는 없을까. 소설도 영화도 평론도 있는데 만화라고 해서 없을 리 없다. 만화에는 유재현의 〈보다 먼저 사람이 될게요.〉(2026)를 찾을 수 있다.만화가 유재현의 첫 책은 평범한 방식으로는 살 수 없다. 알라딘, YES24, 교보문고 같은 큰 서점에서는 구입할 수 없다. 오로지 만화가 개인 인스타 계정에서만 구매할 수 있다. 만화가가 링크를 달아 구글 폼으로 신청자를 확인하고 직접 배송하는 방식이다. 스스로 책을 만들고 책을 판매한 것이다.만화가는 자신의 작품 하나만으로 가치를 증명받으려는 것 같다. 그런데 이 방식은 작품이 받쳐주지 않으면 공허의 외침으로 끝난다. 유명인이 아닌 이상, 자신을 홍보하는 데도 한계가 있다. 하지만 유재현의 첫 만화를 읽어보면 걱정하지 않아도 될 것 같다. 내용과 형식 모두 상투적인 것 없이, 칸과 칸 사이에 자신의 목소리를 잘 베이게 했다.만화의 시작은 시인 김수영의 〈봄밤〉을 낭독하는 것으로 시작한다. 이 시를 시작으로 정민정, 김민기 두 인물이 교차하면서 등장한다. 이들은 사랑하는 사이이기도 하지만, 사랑하지 않는 사이이기도 하다. 열정적으로 사랑을 나누는 것 같지만, 이 사랑은 좀처럼 편안한 온도를 갖지 못한다.남자 주인공인 김민기는 정민정에게 불만이 있다. 민기는 말한다.이 말을 정민정에게 직접 한 것은 아니지만, 평소에 민기가 이런 마음을 먹고 있으니 이 둘의 관계는 흔들릴 수밖에 없다.김민기와 정민정의 팽팽한 감정선은 이야기가 시작하자마자 어긋난다. 정민정이 자신 말고 다른 사람을 만나고 있느냐는 말에 감정이 상한 김민기가 함께 있던 호텔 방을 뛰쳐나가게 되기 때문이다. 이 순간부터 이야기는 극단으로 치닫는다. 정민정은 이 사건 이후, 호텔에서 홀로 있다가 방화를 저지르게 되고, 정민정을 놔두고 떠난 김민기는 곧바로 다른 애인과 만나는 과정에서 끔찍한 광경을 목격하게 된다. 호텔 방에서 정민정과 오해를 풀거나, 다른 방식으로 화해했으면 좋았을 텐데, 김민기가 대화 도중 화를 못 이겨 뛰쳐나간 잘못된 선택은 이야기를 파국으로 끌고 간다.만화가는 이런 설정을 통해 남녀 사이에서 발생하는 잘못된 선택에 집중한다. 조급한 선택이 사랑하는 두 남녀 사이를 어떻게 하면 가볍게 주저앉히는지를 꿈과 환상의 언어로 그림 그린다. 이런 이유로 만화가 유재현은 김수영의 시 〈봄밤〉을 인용했는지 모른다. 〈봄밤〉에서 확인되는 '서둘지 마라', '당황하지 말라'와 같은 당부나 권고의 리듬을 통해 만화가는 인간관계는 물론, 남녀 관계에도 어떤 방식이든지 서두르면 안 된다고 말하는 듯하다. 곧 다시 봄이 올 테니, 조금만 더 참고 지금, 이 순간을 온전히 바라봐야 한다고 만화의 형식으로 충고하는 듯하다.만화 텍스트 속 작가의 마지막 선언은 이렇게 적힌다.이 말은 사랑하는 사람에게 정성을 다해야 한다는 말로 들린다. 이 연출에는 칸과 칸을 넘나드는 언어의 주술적 의미가 시선을 끈다.만화가 유재현은 현실을 있는 그대로 그리지 않는다. 꿈과 환상 그리고 위험한 파국의 이미지를 동원해 진정한 사랑의 의미를 곱씹는다. 칸과 칸이 분리되지 않은 채, 유기적인 리듬을 지속하는 것은 이 텍스트의 자랑거리다. 독자들에게 〈보다 먼저 사람이 될게요.〉 추천한다.