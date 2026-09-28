동물 이름으로는 처음, 혁필로 쓴 두 글자

큰사진보기 ▲나의 첫 동물 고객 '누리'를 혁필로 썼다. 반려견을 본뜬 획을 만들었다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽이 패셔니스타 누리 모습. 오른쪽이 누리 언니가 처음 그린 그림. ⓒ 최윤정 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페에서 반려견 초상화 행사에서 그린 '룰루' 그림. 천사견 골든 리트리버다. ⓒ 오창환 관련사진보기

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'누리'는 우리 동네 패셔니스타다. 계절마다 예쁜 옷으로 바꿔 입는 것은 물론이고 유행에도 민감하다. 옷만 잘 입는 것이 아니다. 성격도 아주 부드럽고 순해서 사람들이 좋아한다. 누리 언니가 친구들과 식당에 밥을 먹으러 가면서 누리를 유모차에 태워 놓고 잠시 기다리라고 하면, 누리는 식당 입구에서 자리를 떠나지도 않고 짖지도 않고 그저 조용히 기다린다. 사람들은 이런 아이는 처음 본다고 입을 모은다. 사실 누리는 올해 일곱 살 된 시바견이다.내가 누리와 인연을 맺게 된 것도 그림 때문이다. 지난해부터 나에게 어반 스케치를 배우는 분이 있었는데, 이분은 어반 스케치를 배우면서 풍경은 그리지 않고 자꾸만 자신이 키우는 강아지를 그려오는 게 아닌가. 흔히 초보자가 그린 그림은 기술적으로 부족한 부분부터 눈에 들어오기 마련인데, 누리 그림에서는 그보다 대상을 바라보는 애정이 먼저 느껴졌다. 나중에 듣기로 밤새워서 그림을 그렸다고 한다. 역시 기술보다 마음이다.어느 날 누리 언니한테 재미있는 부탁을 받았다. 파주에 있는 한 애견 카페에서 강아지 초상화를 그려주는 행사를 하자는 것이다. 현장에서 사람이나 풍경을 그리는 어반 스케치는 익숙하지만, 강아지 초상화를 현장에서 그려주는 경험은 없었다. 하지만 용기를 내서 행사에 참여했다. 예약한 견주들이 강아지를 데리고 와서 줄을 서 있었고, 두 시간 만에 강아지들의 초상화 11장을 그렸다.그런데 강아지들이 주의력이 산만해서 생각처럼 쉽지 않았다. 처음에는 내가 책상 앞에 앉아 있고 견주들이 강아지를 안고 있었다. 내가 아무리 얼굴을 그리려고 해도 강아지들은 계속 고개를 돌려 자신을 안고 있는 견주만 바라봤다. 그래서 중간부터 작전을 바꿔서 견주가 내 옆에 앉아 있고, 다른 사람이 강아지를 잡고 있었다. 그제야 조금씩 얼굴을 보고 그릴 수 있었다. 정신없이 움직이는 강아지들을 바라보며 그림을 그리는 일도 나름 재미있는 경험이었다.혁필은 보통 좋은 글귀나 사람 이름을 쓴다. 하지만 반려견이 이미 가족의 일원이 되었으니, 반려견의 이름을 혁필로 써서 방에 걸어두는 일이 어색한 일은 아니다.그러던 중 '누리'가 나의 혁필화 동물 이름 첫 고객이 되었다. 획으로 누리를 쓰고, 꽃과 나비를 그려 넣었다. 그리고 갈색 털을 가진 누리를 생각하면서 강아지를 본뜬 획을 하나 만들고 꼬리도 살짝 그려 넣었더니 반려견 혁필화로 아주 적합하다. 새로 만든 강아지 획은 앞으로도 자주 쓰게 될 것 같다.장터에서 가훈이나 가족들 이름을 써주던 혁필이다. 이제는 반려견이 고객이 되어서 이름을 쓰게 되니 격세지감이다. 그래도 그것이 시대를 반영하고 시대의 흐름을 잘 보여주는 일이 아니겠는가.혁필화로 반려견의 이름을 쓰는 것. 이것도 오늘날 우리가 다시 쓰는 혁필의 한 모습이다.