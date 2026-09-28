21세기 학교 도서관, 이렇게 바꾸면 어떨까

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큰사진보기 ▲의정부미술도서관자유로운 배치과 3개층이 시각적으로 열린 개방적 공간, 정해진 열람석 형태가 아닌 이용자의 자유로운 선택이 가능하다 ⓒ 정현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲시립사진미술관 포토라이브러리전문 자료실이지만 세련되고 깔끔한 가구구성에 넉넉한 좌석, 중정으로 쾌적한 시선등을 꼼꼼하게 고려한 구성이다. 책장과 서가는 뒤쪽으로 필요한 만큼 구성되어 있다. ⓒ 정현정 관련사진보기

기사 내의 두 시설 관련 설명 (1) 의정부미술도서관은 2019년 개관한 미술 특화 공공도서관으로, 미술자료와 전시·문화 프로그램 등을 결합하고 있다. 의정부시는 이를 도서관과 미술관 기능을 융합한 공공복합문화공간으로 설명한다. 공간 구성과 운영에 관한 참고자료는 의정부미술도서관 관련 의정부시 자료 및 The Liverary의 의정부미술도서관 소개에서 확인할 수 있다.

(2) 서울시립 사진미술관은 2025년 5월 개관한 사진 특화 공립미술관으로, 4층에 포토라이브러리를 두고 있다. 미디어허브 사진과 공간 참고자료는 서울시 '내 손안에 서울'의 서울시립 사진미술관 소개에서 자세히 확인할 수 있다.

학교를 방문할 때면 도서관을 유심히 본다. 그 학교가 책을 어떻게 다루는지보다 학생이 머무는 시간을 어떻게 생각하는지가 그곳에서 꽤 잘 드러나기 때문이다.책을 빌리러 가는 곳, 자율학습을 하러 가는 곳. 학교도서관에 대한 이런 인식은 여전히 많은 사람들의 기억 속에 남아 있을 것이다. 빽빽한 서가 사이로 큰 열람테이블이 놓이고, 정숙을 강조하는 표지판이 걸려 있던 공간. 오랫동안 학교도서관의 공간 구성은 단순했다. 벽을 따라 서가가 놓이고 가운데에는 여러 명이 함께 앉는 긴 책상이 있었다. 많은 책을 효율적으로 보관하고, 정해진 자리에서 조용히 읽는 것이 중요했다. 그런데 지금 아이들에게도 이 모습이 가장 좋은 도서관일까.그러나 최근 국내외 학교공간 변화의 흐름을 살펴보면 도서관은 학교에서 가장 먼저, 그리고 가장 폭넓게 바뀌고 있는 공간이다. 도서관의 변신은 결코 낭비도 사치도 아니다. 오히려 학교라는 공동체가 다시 사람 중심으로 회복되는 가장 상징적인 장면이다.휴대전화 하나로 엄청난 양의 정보와 이미지에 접근하고, 짧고 빠른 콘텐츠를 끊임없이 넘겨보는 시대다. 이런 아이들에게 도서관은 역설적으로 이전보다 더 중요한 장소가 될 수 있다. 다만 책을 빌리는 곳만으로는 부족하다. 천천히 보고, 우연히 발견하고, 한동안 머물고, 때로는 아무것도 하지 않아도 괜찮은 장소여야 한다는 부분이 더 세심함을 요구한다.좋은 도서관에 들어가 보면 책보다 먼저 '머무는 방식'이 눈에 들어온다.혼자 앉는 자리와 여럿이 마주 보는 자리가 있고, 창가에 기대어 책을 볼 수도 있다. 서가 사이를 천천히 걷다가 예상하지 못했던 책을 만난다. 전시를 보다가 책으로 이동하기도 하고, 책을 읽다가 잠시 밖을 바라보기도 한다. 공간이 사람의 행동을 하나로 정해져 있지 않다.의정부미술도서관은 이런 변화를 잘 보여주는 사례다. 2019년 개관한 이곳은 도서관과 미술관의 기능을 결합한 공공문화공간이고 의정부시는 독서와 예술을 함께 경험하게 하는 융합형 도서관으로 기능하도록 다양한 사용자에게 제공하고 있다.의정부미술도서관 내부는 1층부터 3층까지 이어지는 열린 공간으로 구성된다. 특히 각 층마다 낮은 서가와 곳곳에 분산된 열람공간이 책과 사람 사이의 경계를 느슨하게 만든다.이곳에서 흥미로운 것은 멋진 나선형 계단 자체가 아니다. 1층부터 3층까지 시선이 연결되고, 낮은 서가는 공간을 가로막지 않는다. 책을 꺼낸 뒤 별도의 열람실로 이동해야 하는 대신 서가 가까이에 다양한 크기와 형태의 자리가 흩어져 있다. 미술 중심의 관련분야의 도서들의 다양함과 전시, 프로그램, 오픈 스튜디오가 한 건물 안에서 만난다. 아이들의 코너와 책도 매우 풍성하고 소음의 충돌도 발생하지 않는다. 즉, 책을 읽는 행위와 공간을 선택하고 경험하는 일이 분리되지 않는다.2025년 서울 도봉구에 문을 연 서울시립 사진미술관의 4층 포토라이브러리도 매우 인상적이다. 서울시 자료에 따르면 이 미술관은 국내 최초의 공립 사진 전문 미술관이며, 4층에는 포토라이브러리를 주요 시설 가운데 하나로 두고 있다.서울시립 사진미술관 4층 포토라이브러리에서는 자료를 찾고 읽고 살펴보는 행위 자체가 공간 경험이 되기도 한다. 사진집과 전문자료가 있는 이 공간에서 특히 눈길을 끄는 것은 자료와 사람 사이의 거리다. 서가, 긴 테이블, 개인 조명, 작은 열람 자리들이 정돈되어 있지만 딱딱한 '자료실'처럼 느껴지지 않는다. 자료를 찾아야만 들어가는 부속실이 아니라 전시를 본 사람이 자연스럽게 올라와 책을 펼치고, 사진을 다시 생각하며 쾌적한 중정이 함께 있는 공간에서 조금 더 머무르는 것이 가능하다.즉, 도서관의 핵심은 책의 양만이 아니라 책과 사람 사이에 어떤 시간을 만들어 주느냐에 있다는 사실을 확인하게 된다. 학교도서관에도 여러 종류의 자리가 필요하다. 학교도서관을 바꾼다고 거대한 공간이 필요한 것은 아니다. 중요한 것은 자리의 수가 아니라 자리의 종류다. 학교에서 학생들은 생각보다 많은 시간을 정해진 방식으로 보낸다. 교실에서는 자기 책상에 앉고, 급식실에서는 식탁에 앉으며, 특별실에서는 수업 목적에 맞추어 움직인다. 지난 번 기사의 말미에서도 밝혔듯, 학교에서 학생들을 위한 작은 자리가 필요한데, 이 작은 자리가 도서관이라면 어떨까.따라서 도서관만큼은 이제 조금 달라도 좋겠다. 친구와 함께 있어도 되고 혼자 있어도 되는 곳이고 자신의 선택적 자유가 오히려 책과 가까워지는 계기가 될 수 있지 않을까.21세기 학교도서관의 변화는 학교공간혁신사업 이후 이미 전국의 여러 학교에서 이루어졌고, 현재 여러 상황에서 도서관이 조성중인 학교도 많다. 그러나 각 학교마다 학생들의 도서관 이용성에는 큰 차이가 있음을 본다. 멋지고 웅장한 도서관도 있고, 소박하지만 학생들이 가득한 도서관도 만나게 된다. 수업 외에 늘 학생들이 가득하고 이용하는 분위기가 보이는 도서관을 관찰하면 책을 중심에 놓되, 그 책을 만나는 사람의 다양한 목적과 서로 다른 속도와 기분까지 공간이 받아들이기 때문이 아닐까 판단된다.의정부미술도서관과 서울시립 사진미술관 포토라이브러리가 학교에 보여주는 것도 바로 그것이다. 자료를 보관하기 위해 사람이 찾아오는 공간에서, 사람이 머물다 자연스럽게 책을 만나는 공간으로 생각의 순서를 한번 바꾸어 보는 발상의 자유로움으로 형성된 공간이 사람들의 많은 이용성을 끌어오게 되는 경우일 것이다.학교도서관에도 그런 변화가 적극적으로 필요하다고 본다. 학생들이 문득 한 번 더 가고 싶게 만드는 공간이 바로 책이 있는 도서관으로 조성될 필요성이 있다."교육의 가장 중요한 목표는 이전 세대가 했던 일을 반복하는 사람이 아니라, 새로운 일을 할 수 있는 사람을 만드는 것이다."(장 피아제(Jean Piaget 발달심리학자))와 "아이의 세계를 넓혀주는 작은 방법은 많다. 그중 가장 좋은 것은 책을 사랑하게 하는 것이다."(재클린 케네디(Jacqueline Kennedy Onassis 편집자·문화인))라는 문장을 인용하며.