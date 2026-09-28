'휠체어' 이용 가능 둘레길, 시각장애인이 걸어보니

큰사진보기 ▲난간 사이에 걸린 흰지팡이충북 영동 월류봉 둘레길 2코스 데크길에서 흰지팡이 끝이 난간 기둥 사이의 열린 공간으로 들어가 걸린 모습. 글쓴이는 흰지팡이로 난간을 따라 길의 경계를 확인하며 걷는 과정에서 이처럼 지팡이가 빈 공간으로 들어가 걸리는 어려움을 겪었다. ⓒ 유병규 관련사진보기

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추석 연휴 막바지, 가족과 함께 충북 영동군 월류봉 둘레길을 찾았다. 흐린 날씨에 덥지도 춥지도 않아 걷기에 좋은 날이었다. 월류봉 광장에서 가족들과 기념사진을 찍은 뒤 둘레길로 향했다. 우리가 선택한 곳은 2코스 '산새소리길'이었다. 영동군은 이 코스를 완정리에서 백화마을을 지나 우매리까지 이어지는 3.2km 길로 소개하고 있다.충북 공식 관광정보에서는 이곳을 '유모차와 휠체어도 이용할 수 있는 길'이라고 소개하고 있다. 공식적으로 '무장애길'이라고 명시해놓진 않았지만, 우리 가족이 이 코스를 선택한 데는 시각장애인인 나도 흰지팡이를 사용해 비교적 독립적으로 걸을 수 있으리라는 기대가 있었기 때문이다. 그러나 기대와 달리 나는 결국 가족의 팔을 잡고 걸어야 했다.시각장애인이 흰지팡이로 혼자 걸으려면 길의 방향과 경계를 지속적으로 파악해야 한다. 선형 점자블록이 없는 곳에서는 벽이나 길 가장자리처럼 연속적으로 확인할 수 있는 구조물이 중요한 보행 단서가 되기도 한다. 월류봉 둘레길의 데크에는 양쪽에 난간이 설치돼 있었다. 추락을 막는 데 필요한 시설이지만 내가 흰지팡이로 길의 경계를 확인하며 걷기에는 문제가 있었다.난간은 일정한 간격으로 기둥을 세워 만들었는데, 기둥 사이의 하단부가 열려 있었다. 흰지팡이로 난간을 따라가면 지팡이 끝이 빈 공간으로 들어갔고, 그대로 앞으로 걸으면 지팡이가 걸리기도 했다. 실제로 이날도 같은 일을 겪어 그 모습을 사진으로 남겼다. 돌출된 난간 기둥도 신경 써야 했다. 맞은편 사람을 피하려고 길 가장자리로 붙어 걸으면 몸이 기둥에 부딪칠 수 있었다. 결국 나는 가족의 팔을 잡았다.이런 경험은 월류봉에서 처음 겪은 것이 아니다. 그동안 가족과 여행하며 '무장애길'이라고 안내된 여러 데크길을 걸어봤는데, 선형 점자블록이나 흰지팡이로 연속해서 확인할 보행 단서가 없고 난간 하단이 열려 있거나 기둥이 돌출된 길을 여러 번 경험했다. 물론 내가 걸어본 몇 곳의 경험을 모든 무장애길의 문제로 일반화할 수는 없다. 내가 궁금한 것은 왜 서로 다른 '무장애길'에서 비슷한 어려움을 반복해서 경험하게 되는가 하는 점이다.장애물 없는 생활환경, 이른바 BF(Barrier Free) 인증제도의 법적 근거는 '장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률' 제10조의2다. 이 법에 따라 국가나 지방자치단체가 지정·인증 또는 설치하는 도시공원과 해당 공원시설은 BF 의무인증 대상에 포함된다. 다만 월류봉 둘레길 2코스가 실제 BF 인증을 받은 시설인지는 확인하지 못했다. 따라서 월류봉에서 겪은 경험을 곧바로 BF 인증제도의 문제라고 단정할 수는 없다. 그럼에도 BF 기준을 살펴본 것은 여러 무장애 데크길에서 비슷한 어려움을 반복해서 경험했기 때문이다.공원 BF 인증기준에는 '유도 및 안내시설'과 공원 내부 보행로를 살펴보는 'BF보행의 연속성' 등의 평가항목이 있다. 그렇다면 '통행할 수 있는 길'과 '어디로 가야 하는지 스스로 파악하면서 통행할 수 있는 길'은 같은 것일까. 휠체어를 사용하는 사람에게 턱과 경사, 보행로의 폭 등이 중요한 이동 조건이라면, 흰지팡이를 사용하는 전맹 시각장애인에게는 길의 경계와 진행 방향을 계속 확인할 수 있는 정보가 필요하다. 특히 선형 점자블록이 없는 데크길에서는 '나는 무엇을 따라 걸어야 하는가'라는 문제가 생긴다.난간이 있다는 것과 그 난간을 흰지팡이로 연속해서 확인하며 방향을 유지할 수 있다는 것은 다르다. 그렇다면 이런 데크형 보행로에서는 난간 하단 등에 흰지팡이로 끊김 없이 감지할 수 있는 연속적인 경계면을 마련하는 방법도 생각해볼 수 있지 않을까.또 다른 문제는 갈림길이다. 표지판의 글자를 볼 수 없는 전맹 시각장애인에게는 갈림길의 존재와 각 방향의 목적지를 알 수 있는 정보가 필요하다. 흔히 시각장애인을 위한 해결책으로 점자를 떠올리지만 모두가 점자를 읽을 수 있는 것은 아니다.보건복지부와 한국보건사회연구원의 '2023년 장애인실태조사'를 보면 시력장애 및 시야결손장애가 있는 사람 가운데 점자 해독이 가능하다고 응답한 비율은 3.3%, 배우는 중은 0.7%였다. 장애 정도가 심한 사람으로 범위를 좁혀도 각각 13.7%, 2.6%였다. 따라서 주요 갈림길에서는 점자뿐 아니라 음성 등 서로 다른 방법으로 갈림길과 각 방향의 목적지 정보를 확인할 수 있어야 한다.중요한 것은 편의시설의 개수만이 아니다. 출발점에서 방향을 파악하고, 이동 중 방향을 유지하고, 갈림길에서 목적지를 확인해 경로를 선택하는 과정에서 정보가 끊기지 않아야 한다. 그중 하나가 끊기면 독립보행도 끊길 수 있다.월류봉에서 가족의 팔을 잡고 걷는 것 자체가 싫었던 것은 아니다. 가족과 함께 걷기 위해 찾은 길이었으니까. 하지만 가족의 팔을 잡고 걷는 것과 가족의 팔을 잡아야만 걸을 수 있는 것은 다르다. 무장애길에서 중요한 것은 장애인이 누군가의 도움을 받아 갈 수 있느냐만이 아니다. 가능한한 스스로 이동하고 방향을 선택하며 필요한 정보를 얻을 수 있느냐도 중요하다.여러 무장애 데크길에서 비슷한 어려움을 경험하면서 '무장애'가 무엇인지 다시 생각하게 됐다. 길의 턱을 없애고 경사를 완만하게 만드는 것만큼 흰지팡이가 어떻게 움직이는지를 살피는 일도 필요하지 않을까.언젠가는 '무장애길'이라는 안내를 보고 찾아간 길에서 나도 가족의 팔을 자연스럽게 놓고 흰지팡이만으로 걸을 수 있기를 바란다. 무장애라는 말이 정말 의미 있으려면 누구에게 어떤 장벽이 남아 있는지까지 물어야 한다.