송곳부리도요 4마리가 보여준 것

큰사진보기 ▲갯벌에 모여 있는 도요새 무리에 있는 송곳부리도요 4개체 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲가운데 송곳부리도요의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑꼬리도요와 청다리도요가 함께 있는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲갯벌에 물이 차면서 더 좁아진 곳에 모인 도요새들 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 18일 화성 탐조에서 특별한 도요새를 만났다. 국내에서는 매우 드물게 통과하는 나그네새 송곳부리도요였다. 수천 마리의 도요새가 모여 있는 매향리 갯벌에서 민물도요와 좀도요 무리에 섞여 먹이를 찾던 네 마리의 송곳부리도요를 카메라에 담는 데 성공했다.송곳부리도요는 몸길이가 16~18cm 정도에 불과한 작은 도요새다. 학명은 Calidris falcinellus이며, 과거에는 Limicola falcinellus라는 학명을 사용했다. 북부 스칸디나비아와 러시아 북서부, 시베리아의 습지에서 번식하고 비번식기에는 동남아시아와 오스트랄라시아 등으로 이동하는 강한 이동성을 가진 새다. 우리나라에서는 다른 작은 도요류와 무리를 이루어 이동하며, 민물도요와 같은 종들과 함께 관찰된다.여름에는 습지의 부드러운 진흙에서 먹이를 찾고, 이동과 월동 시기에는 해안의 갯벌을 이용한다. 주로 곤충과 작은 무척추동물을 먹는다. 탐조를 하다 보면 희귀한 새를 발견했을 때 '운이 좋았다'는 말을 먼저 하게 된다. 실제로 그렇다. 수많은 새 가운데 몇 마리 되지 않는 개체를 찾아내는 일은 쉽지 않다. 국립생물자원관의 2025년 도요·물떼새 조사에서도 송곳부리도요는 순천만에서 봄철 누적 2개체, 가을철 누적 31개체가 기록됐을 정도로 관찰 개체수가 많지 않다. 화성의 갯벌은 그 긴 여정에서 잠시 내려앉을 수 있는 많지 않은 장소 가운데 하나다.동아시아-대양주 철새 이동 경로에는 시베리아와 북극권에서 번식한 새들이 동남아시아를 거쳐 호주와 뉴질랜드까지 이동한다. 이 이동경로를 따라 수많은 철새가 갯벌과 습지를 이용한다. 철새에게 이곳들은 단순한 경관이 아니라 먹이를 보충하고 체력을 회복하는 중간 기착지다.버드라이프 인터내셔널(BirdLife International)은 동아시아-대양주 철새 이동 경로를 시베리아에서 뉴질랜드까지 이어지는 거대한 이동 경로로 설명하며, 이 경로의 건강한 습지가 철새의 생존에 필수적이라고 강조한다. 매향리와 화성호가 이 건강한 습지다. 철새에게 갯벌 하나가 사라지는 것은 서식지 면적이 조금 줄어드는 문제가 아니다. 화성습지가 중요한 이유도 여기에 있다.화성호와 화옹지구 간척지, 매향리 갯벌을 포함하는 화성습지는 갯벌과 기수습지, 민물습지, 호수 등 서로 다른 습지 환경이 이어져 있다. 이러한 다양한 공간 때문에 여러 종류의 물새가 이곳을 이용한다. 화성습지는 2018년 동아시아-대양주 철새 이동 경로 파트너십(EAAFP)의 철새 이동 경로 네트워크 서식지로 등재됐다.실제로 화성호 내의 작은 습지에는 청다리도요와 쇠청다리도요가 함께 쉬고 있었고, 흑꼬리도요와 학도요, 붉은발도요도 모습을 보였다. 화성호 주변에서는 수천 마리의 알락꼬리마도요와 마도요가 갯벌과 습지를 이용하고 있었으며, 저어새 무리도 눈에 들어왔다. 매향리 갯벌에 물이 들어오면서 갯벌의 면적이 줄어들자 왕눈물떼새와 흰물떼새, 민물도요, 중부리도요, 개꿩 등이 아직 물에 잠기지 않은 공간으로 모여들었다.새들이 날아오르고 내려앉는 모습을 바라보다 보면 갯벌의 크기가 눈에 들어온다. 조금 전까지 먹이를 찾던 공간이 밀물에 잠기면서 새들이 이용할 수 있는 공간이 빠르게 줄어드는 것이 눈앞에서 보인다. 갯벌은 고정된 공간이 아니다. 하루에도 몇 번씩 바닷물에 잠겼다가 다시 드러나는 공간이고, 그 변화에 맞춰 새들의 행동도 달라진다.송곳부리도요는 눈에 확 띄는 새가 아니었다. 작고 조용했다. 다른 작은 도요새들과 섞여 갯벌을 오가며 먹이를 찾았다. 수천 마리의 새가 함께 움직이는 순간에는 오히려 찾아내기 어려운 새였다. 새에게는 국경이 없다. 그래서 화성습지를 바라보는 시선도 달라질 필요가 있다.이곳을 단순히 '개발할 수 있는 땅'이나 '남겨둘 자연'이라는 두 가지 방식으로만 바라보면 놓치는 것이 많다. 이곳에는 오랫동안 갯벌을 이용해 온 지역 주민의 삶이 있고, 바다와 갯벌에 의지해 살아가는 생명이 있으며, 먼 거리를 이동하는 철새들의 시간이 있다. 그리고 그 풍경을 보기 위해 찾아오는 사람들도 있다.실제로 화성습지의 국제적 가치를 알리는 과정에 시민들의 오랜 모니터링과 탐조 활동도 중요한 역할을 했다. 2003년부터 시민들이 화성습지를 조사하고 기록해 왔으며, 이러한 자료 축적이 국제 철새 서식지 등재 과정으로 이어졌다는 기록도 있다.자연을 보전한다는 것은 아무것도 하지 않는다는 뜻이 아니다. 새가 어디에서 먹이를 먹는지 기록하고, 갯벌이 어떻게 변하는지 살펴보고, 지역 주민의 삶을 듣고, 개발이 생태계에 어떤 영향을 미치는지 확인하는 것 역시 자연을 지키는 과정이다. 탐조도 그 과정 가운데 하나다.망원경을 들고 새를 찾는 사람들은 처음에는 희귀한 새를 보고 싶어 한다. 그러나 새를 따라가다 보면 결국 새가 살아가는 장소를 보게 된다. 송곳부리도요를 보고 싶다면 송곳부리도요가 먹이를 찾을 수 있는 갯벌을 함께 바라봐야 한다. 저어새를 보고 싶다면 저어새가 쉬고 먹이를 찾는 습지를 함께 살펴봐야 한다. 새를 지키는 일과 장소를 지키는 일이 분리될 수 없는 이유다.화성호 일대는 현재 신공항 후보지와 관련한 논의도 이어지고 있다. 4만 마리 이상의 물새가 서식하는 지역과 인접해 있으며, 검은머리물떼새와 알락꼬리마도요 등이 서식하는 곳이다. 우리가 어떤 공간을 미래세대에 남길지, 공항과 같은 대규모 시설이 필요하다는 사회적 요구가 있다면 그 필요성만큼이나 그곳을 이용하는 생명과 생태계에 미칠 영향도 함께 따져야 한다. 이미 국제적인 철새 이동 경로의 일부로 인정받은 공간이라면 더욱 그렇다.송곳부리도요 네 마리는 이런 질문을 아주 작은 몸으로 던지고 있었다. 인간에게는 하나의 개발 대상일 수 있는 공간이 새들에게는 삶과 이동을 이어주는 하나의 연결망이다. 내년 가을에도 송곳부리도요가 이곳에 내려앉을 수 있을까? 작은 송곳부리도요는 잠시 갯벌을 걷다가 다시 날아올랐다. 어디로 향하는지 알 수 없었지만, 한 가지는 분명했다. 그 새가 다시 날아오기 위해서는 우리가 지켜야 할 땅이 화성호와 매향리 갯벌이라는 것이다.