매일 30종 발견되는데 개체수는 줄어드는 곤충의 역설

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큰사진보기 ▲강의중인 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강의중인 윤 연구원 ⓒ 이경호 관련사진보기

"생물이 감소했다고 해서 반드시 다시 돌아올 수 없는 것은 아닙니다. 우리가 서식지를 보호하고 필요한 조건을 만들어준다면 회복할 수 있는 생물도 있습니다."

곤충은 우리 주변에서 가장 흔하게 만날 수 있는 생명 가운데 하나다. 너무 흔하기에 오히려 제대로 바라보지 못하는 존재이기도 하다. 대전환경운동연합과 청년모아가 함께 진행하는 청년생태해설가 양성교육의 여덟 번째 강의는 지난 20일 윤창만 국립생태원 선임연구원과 함께 곤충을 자세히 들여다보는 시간으로 진행됐다.수업은 '숫자로 보는 곤충 이야기'로 시작됐다. 윤 연구원은 곤충을 이해하기 위해 가장 기본적인 특징부터 설명했다. 곤충의 몸은 머리, 가슴, 배로 나뉘고 세 쌍, 모두 여섯 개의 다리를 가진다. 더듬이는 두 개이고, 곤충의 종류에 따라 겹눈과 홑눈을 함께 가지고 있다. 흔히 보던 곤충을 숫자로 하나씩 살펴보니 익숙했던 모습도 새롭게 다가왔다.윤 연구원은 "곤충에게 날개가 있다는 것은 성충이 되었다는 것을 보여주는 중요한 특징"이라고 설명했다. 곤충의 날개는 단순히 날아다니기 위한 기관이 아니라 성장 단계를 이해하는 중요한 단서가 된다는 것이다. 곤충의 성장 과정을 설명하면서 우리가 익숙하게 사용해온 '변태'라는 용어에 대한 이야기도 나왔다. 윤 연구원은 "곤충의 성장 과정에서 사용해온 '변태'라는 표현을 '탈바꿈'이라는 표현으로 바꾸고 있다"며 "완전변태와 불완전변태도 각각 완전탈바꿈과 불완전탈바꿈으로 표현한다"고 설명했다. 생물을 바라보는 지식뿐 아니라 그것을 표현하는 언어 역시 조금씩 변화하고 있다는 점을 보여주는 대목이었다.곤충은 꽃가루를 옮겨 식물의 번식을 돕고, 다른 생물에게 먹이가 되며, 죽은 생물이나 유기물을 분해하면서 생태계의 물질순환에도 관여한다. 눈에 잘 띄지 않는 작은 곤충들이지만 자연의 곳곳에서 서로 다른 역할을 맡고 있는 것이다. 윤 연구원은 곤충의 역할을 쉽게 이해할 수 있도록 여섯 가지 임무로 설명했다. "곤충은 꽃가루받이팀이고, 자연의 경비팀이며, 분해팀과 토양팀, 급식팀, 알림팀의 역할을 한다"고 했다.꽃가루받이팀은 식물의 번식을 돕고, 급식팀은 다른 생물에게 먹이를 제공한다. 분해팀과 토양팀은 유기물과 물질순환에 관여하며, 곤충의 존재와 변화 자체가 환경의 상태를 알려주는 알림팀이 되기도 한다. 작은 곤충 한 마리가 생태계에서 맡은 역할은 생각보다 훨씬 컸다. 그렇다면 이렇게 중요한 곤충은 지금 자연에서 얼마나 많이 살아가고 있을까?윤 연구원은 새로운 곤충 종이 확인되는 속도를 설명하며 "매일 30종 정도의 새로운 곤충이 확인될 정도로 아직 우리가 모르는 곤충이 많다"고 설명했다. 그러나 이 숫자가 곤충이 자연에서 계속 늘어나고 있다는 의미는 아니다. 오히려 인간이 자연에 대해 아직 모르는 것이 많다는 사실을 보여주는 숫자에 가깝다는 의미를 전달한 것이다.종수는 늘어나지만 개체수는 줄어들고 있다. 서식지가 사라지고 농약과 화학물질의 영향을 받으며 빛공해와 기후변화, 오염과 서식지 단절이 이어지면서 실제 자연에서 살아가는 곤충의 수는 감소하고 있다는 것이다. 윤 연구원은 "10년 사이 약 8.8%가 감소했다"는 내용도 소개됐다. 결국 곤충이 맡고 있는 꽃가루받이와 분해, 먹이사슬, 토양의 물질순환 등 생태계의 여러 기능이 함께 영향을 받을 수 있다는 것을 의미한다.결국 새로운 곤충을 찾아내는 속도와 자연에서 곤충이 살아가는 현실은 전혀 다른 이야기였다. 인간은 새로운 생물을 계속 발견하고 있지만, 우리가 발견하기도 전에 사라지는 생물도 있을 수 있다. 자연에 대한 지식은 늘어나고 있는데 자연 속 생명의 수는 오히려 줄어들 수 있다는 역설이다. 제왕나비의 사례는 이러한 현실 속에서도 생태계 회복이 가능하다는 점을 보여주는 사례로 소개됐다. 윤 연구원은 제왕나비가 한때 90% 이상 감소했던 사례를 설명하면서, 서식지를 보호하고 복원하는 노력이 이어지면서 개체군을 회복시키려는 활동도 진행되고 있다고 설명했다.제왕나비의 이야기는 단순히 한 종의 회복에 관한 이야기가 아니었다. 생물이 살아갈 수 있는 공간과 조건을 다시 만들어주면 자연이 회복할 가능성이 있다는 이야기였다. 결국 생물다양성을 지키는 일은 사라지는 생물을 바라보며 안타까워하는 데서 끝나는 것이 아니라, 그 생물이 다시 살아갈 수 있는 환경을 만들어주는 일과 연결된다.생태계에서 살아가는 생물들에게는 우리가 생각하지 못하는 작은 변화도 큰 스트레스가 될 수 있다. 먹이가 사라지고 번식할 장소가 줄어들며, 빛과 화학물질에 노출되고 서식지가 서로 단절되면 각각의 변화가 겹쳐 생존 자체가 어려워질 수 있다. 곤충을 보호한다는 것은 곤충 몇 종을 특별히 보호하는 것만을 의미하지 않는다. 곤충이 살아갈 수 있는 서식지를 유지하고 농약과 화학물질의 영향을 줄이며 빛공해와 오염을 줄이고, 서로 연결된 생태계를 유지하는 일이 함께 필요하다.윤 연구원이 들려준 곤충 이야기는 결국 숫자에 대한 이야기가 아니었다. 여섯 개의 다리, 두 개의 더듬이, 하루에 발견되는 새로운 종의 숫자, 감소하는 개체수의 비율까지 숫자를 따라가다 보면 그 뒤에 있는 생명의 이야기가 보였다. 청년생태해설가에게 필요한 것도 곤충의 이름을 많이 외우는 것만은 아닐 것이다. 눈앞의 작은 생명 하나를 통해 그 생물이 살아가는 환경을 바라보고, 그 생명이 사라졌을 때 생태계에서 무엇이 달라지는지를 이해하는 시선이 필요하다. 작은 곤충을 자세히 들여다보는 일은 결국 우리가 살아가는 자연 전체를 바라보는 일이었다.