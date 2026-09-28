파랑이 달려드는 풍경, 입을 다물 수 없었다

“나중은 없다. 뒤로 미루지 말고 떠나자” 의기투합해 떠난 부부의 2026년 3월 10일부터 5월 1일까지, 52일간의 이탈리아 자유여행 이야기를 나눕니다.

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큰사진보기 ▲몬레알레 대성당 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲몬레알레 대성당 내부의 '전능하신 그리스도' 모자이크 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲부모님의 영혼을 위해 기도하며 초를 켜다 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲몬레알레 대성당에서 내려오는 길. 바다 전경 보기 좋게 살짝 비튼 벤치 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲체팔루 대성당 전경 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲<미소 짓는 남자의 초상> 만드레리스카 박물관에 전시되어 있는 안토넬로 다 메시나의 작품 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲아치 사이로 보이는 체팔루 석양의 바다 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲해질 무렵의 체팔루 해안가김연순 ⓒ 김연순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

오늘의 일정은 시칠리아 팔레르모 근교에 있는 몬레알레와 체팔루다. 숙소와 가까운 중앙역에서 몬레알레 행 버스를 탔다. 남편이 "이쪽으로 가면 돼" 호기롭게 외치길래 "음, 이제 지도 잘 보네" 미소 지으며 따라갔다.두어 정거장 지나는데 이상하다. 지도 앱을 보니 반대 방향으로 간다. 어이구, 그러면 그렇지. 방향 안내하는 거 하지 말라고 쐐기를 박아 두었다. 남편은 "그렇게 성당을 많이 다니며 성모님을 그만큼 봤으면 성격도 좋아져야 하는데..." 중얼거린다. 이어 "몸살 난 것 낫더니 다시 살아났냐?"며 "김은희 작가는 장항준 감독에게 카드라도 주던데..." 한다. 김은희 작가 얘기에 빵 터졌다.다시 중앙역으로 와 몬레알레 가는 버스를 탔다. 이번엔 제대로 탔고 승객 모두가 내리는 환승 정류장에도 제대로 내렸다. 모두 몬레알레 대성당 가는 사람들이다. 갈아타야 할 버스는 한참 만에야 왔고 한 번에 사람들이 밀려드니 이미 만원이다. 버스 기사가 더 이상 태울 수 없다며 나머지는 다음 차를 타고 오란다.그렇게 말하길래 다음 버스가 금세 올 줄 알았다. 웬걸, 한참을 기다려도 오지 않는다. 그 사이 택시를 타라고 권하는 호객꾼이 나타났다. 한두 번 해 본 솜씨가 아닌 듯 완전 베테랑이다. 처음엔 70유로를 내면 언덕 위 대성당 앞까지 데려다주겠단다. 버스비는 1.4유로인데 어림도 없지, 콧방귀를 뀌며 고개를 절레절레 흔들었다.다른 사람들에게 가서 흥정을 하더니 다시 돌아왔다. 부르는 금액이 점차 낮아지더니 급기야 20유로까지 내려갔다. 그냥 탈까, 잠깐 흔들리는데 지도 앱을 보니 곧 버스가 온다. 웃으며 버스 도착 시간표를 보여 주었더니 그만 가 버린다. 드디어 버스가 왔다. 사람들로 가득 찬 버스에 간신히 올라탔다. 학교에서 단체로 가는지 고등학생으로 보이는 승객들이 한가득이다.바로 앞에 앉아 있는 여학생 세 명은 신나게 노래를 불러 젖힌다. 주변의 시선은 아랑곳 않고 리듬을 타고 몸을 흔들며 아주 신이 났다. 성인 승객들은 그저 흐뭇하게 바라보고 있다. 한국 같으면 어땠을까? 시끄럽다, 예의 없다, 공중도덕 좀 지켜라 등등의 말들이 쏟아지지 않았을까? 청소년들이 행복해하는 걸 그저 바라봐 주는 그들의 모습이 무척이나 여유 있어 보인다.드디어 몬레알레 대성당(Duomo di Monreale)에 도착했다. 몬레알레 대성당은 12세기 노르만 양식의 대표 건축물로, 유네스코 세계문화유산이다. 약 2천 평에 달하는 내부 벽면이 금박을 입힌 비잔티움 양식의 모자이크로 가득 차 있는데 가장 눈에 띄는 것은 중앙의 예수 상이다. 전체 폭이 13m에 가까울 정도로 거대하다.'전능하신 그리스도(Christ Pantocrator)' 모자이크는 유리에 금박을 넣은 테세라를 약간씩 기울여 붙여, 성당 내부로 들어오는 빛이 반사되면서 예수 상 전체가 황금빛으로 빛나며 입체적 효과를 낸다. 화려하게 빛나는 예수상을 가만히 들여다보고 있자니 꽉 다문 입과 주변을 둘러싼 턱수염, 튀어나온 광대 위로 왼쪽 윗편을 쳐다보는 듯한 눈동자가 왠지 슬퍼 보인다. 화려함에 갇힌 슬픔이랄까.양쪽으로는 '노아의 방주' 같은 구약성서 이야기와 예수의 생애 등 신약의 이야기가 배열되어 있어 천천히 둘러보는 것만으로도 흥미진진하다. 서까래 모양의 긴 천장 기둥, 화려한 아라베스크 문양과 요새처럼 보이는 외관의 견고한 고딕 양식은 오랜 시간을 거쳐 겹겹이 쌓인 수많은 문명을 짐작케 한다.몬레알레 대성당을 보며 저절로 시칠리아 팔레르모 역사가 떠오른다. 곳곳에 나무 장식의 고해소가 있고 봉헌대도 있다. 약간의 금액을 기부하고 돌아가신 양가 부모님의 영혼을 위해 기도하며 초를 켰다. "하늘에서 잘 지켜보고 계시죠? 저희 잘 지냅니다. 감사해요."밖으로 나와 성당 주변 동네를 산책했다. 바다가 보이는 길로 내려오는데 팔레르모 시내 전경이 아래로 펼쳐져 있다. 역시 'Mon'이 들어가는 곳답게 몬레알레 대성당은 높은 곳에 있었다. 'Mon'은 산이란 뜻이다. 몬세라트, 몬드라곤, 몬레알레... 모두 산 위에 있다. 내려오는 길에 벤치가 놓여 있는데 놓인 위치가 뭔가 다르다. 바다의 경치를 보기에 더 편한 방향으로 놓아둔 것이다. 살짝 비틀어 놓은 벤치의 방향, 그 작은 센스에 감동한다.다시 중앙역으로 돌아오는 길은 험난하고 고달팠다. 지도 앱을 켰는데 돌아오는 버스 노선이 갈 때와는 다르다. 세 번을 갈아타야 한다는 거다. 두어 번 더 검색해도 똑같이 나타나길래 할 수 없이 그대로 따르기로 했다. 버스를 타고 환승하는 곳에서 내려 4분 정도 걸어 다른 정류장에서 갈아타려고 기다렸다. 한참을 기다려도 안 온다. 버스 시간이 앱에서는 줄어드는데 정작 시간이 되어도 버스는 안 온다. 택시 앱을 켜도 검색이 안 된다.다시 지도 앱을 켰더니 아까 내린 정류장에서 출발하라고 나온다. 누구 약 올리나. 치밀어 오르는 화를 누르며 다시 갔다. 버스는 곧 올 것처럼 하더니 또 안 온다. 다른 버스가 하나 오길래 무조건 타자고 했다. 남편은 더 기다려야 하는 것 아니냐고 하는데 난 버스가 언제 올지 모르니 일단 타서 번화한 거리에서 내리자며 탔다. 좋은 선택이었고 우여곡절 끝에 드디어 중앙역에 도착했다.이제 체팔루 가는 기차를 타야 한다. 기차표를 사고 30분 정도 시간이 남아 파니니와 아란치니를 사들고 역의 벤치에 앉았다. 여기 사람들은 그냥 길에서 사 먹는 게 예사다. 우리도 시칠리안처럼 길에서 사서 벤치에서 먹었다. 돈을 받는 기차역의 화장실도 다녀왔다. 돈 받는 화장실, 이제 그러려니 한다.기차를 타고 한 시간 정도 달려 시칠리아 북부 해안도시 체팔루(Cefalù)에서 내렸다. 체팔루 대성당으로 걸어가는 길은 소박하면서 운치 있다. 체팔루 대성당은 오전에 본 몬레알레 성당보다는 소박해 보인다. 그러나 역시 중앙에는 금빛 모자이크화의 예수 상이 있고 이곳도 유네스코 문화유산으로 등재된 곳이다.노르만 양식과 아랍의 아치 양식, 비잔틴 제국의 화려한 모자이크 예술이 조화를 이루며 시칠리아의 풍요로운 다문화적 특징을 나타내고 있다. 성당에는 마침 미사가 진행되고 있었다. 제1독서는 남자가 제2독서는 여자가 낭독한다. 여기도 아직 그렇구나, 고정된 그 순서는 언제쯤 바뀌려나. 좀 씁쓸했다. 미사에 참례할 시간은 안 되어 잠시 있다가 나왔다.성당에서 나오는데 저 멀리 골목에서 악단이 음악을 연주하며 오고 있다. 어린아이부터 나이 지긋한 사람들까지 검은색 예복을 갖춰 입고 연주를 한다. 2주 후 다가오는 부활절을 준비하는 행사인 듯하다.걸어서 3분 거리에 있는 만드레리스카 박물관(Museo Mandralisca)으로 갔다. 체팔루 지역박물관으로 19세기 체팔루의 귀족인 만드레리스카 남작의 다양한 수집품을 전시한 공간이다. 이곳에 간 이유는 딱 한 가지, 안토넬로 다 메시나의 <미소 짓는 남자의 초상>을 보기 위해서다. '7화'에서 언급한 '수태고지'를 그린 그 메시나의 작품이다.검은색 모자와 흰 깃이 달린 검은색 옷을 입은 남자는 선명하고 짙은 눈매와 함께 살짝 올라간 입꼬리로 인해 얼핏 보면 미소 짓는 것처럼 보인다. 검은색 바탕 덕에 얼굴의 윤곽선이 뚜렷하고 입가의 팔자 주름과 함께 더욱 도드라져 보인다. 한참을 들여다보는데 옅은 분홍빛 입술과 반짝이는 눈동자가 사람을 빨아들이는 흡입력이 있다. 이 초상화는 레오나르도 다빈치의 모나리자와 비견되며 '시칠리아의 모나리자'라는 별칭으로 불린다.체팔루는 바다의 석양이 유명하다. 여기까지 왔으니 바다는 봐야지, 바다로 향했다. 가는 길에 전혀 기대하지 않은 순간에 아름다운 아치를 만났고 그 아치를 통해 파란색 바다가 달려든다. 바닷가로 내려가는데 둥글게 휘어져 있는 해안가의 상가들이 하나 둘 불을 켠다. 바다에는 거센 파도가 일고 있다. 지중해에서 보는 체팔루의 풍광이 너무도 아름답다. 해 질 녘의 하늘과 바다, 그 파란 아름다움에 입을 다물 수 없었다. 금세 어둠이 몰려온다.돌아오는 기차를 타려면 서둘러야 해서 걸음을 재촉했다. 다시 체팔루 대성당을 지나오는데 아까 만난 악단의 연주가 성당 광장에 울려 퍼지고 있다. 더 보고 싶었지만 시간이 부족해 사람 가득한 광장에서 빠져나왔다. 기차 놓칠세라 역까지 숨 가쁘게 뛰었다.숙소로 들어와 아시안 마켓에서 산 오징어짬뽕 라면을 끓여 먹으니 한기가 좀 가신다. 고되고도 즐거운 하루였다.