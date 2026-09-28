져주고도 웃을 수 있는 108계단의 마법

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큰사진보기 ▲붉은 꽃무릇 사이로 이어진 청허정 108계단에서 가위바위보를 하는 사람들의 정겨운 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

"이기려고 내는 주먹일까, 져주려고 펴는 보자기일까."

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​"아빠, 우리도 저거 하면서 올라갈까? 대신 내가 이기면 세 칸 오르기유!"

"가위, 바위, 보!"

큰사진보기 ▲일상의 피로를 씻어내듯 푸른 잎을 비비며 서 있는 대나무숲 산책로 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲모진 역사의 풍파를 견디고 성벽 안 사람들을 굽어살펴 온 청허정 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲소나무 군락과 기이하게 몸을 비틀고 굽어진 채로 수백 년을 버텨온 소나무 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲염원을 담은 돌탑과 굽이진 길을 지나며 마주한 가을 코스모스의 환대 ⓒ 김지영 관련사진보기

가파른 돌계단 앞에서 가위바위보를 하며 한 칸씩 오르는 사람들의 뒷모습을 볼 때면, 늘 그런 실없는 궁금증이 생긴다. 명절 연휴의 끄트머리, 남들에겐 벼르고 벼려 찾아오는 이름난 관광지라지만 직장 인사이동으로 충남 서산시 해미면에 둥지를 틀고 살아가는 내게 읍성은 닳고 닳은 일기장 같은 곳이다. 성벽의 거친 돌덩이만큼이나 익숙한 이 길 위로, 어느새 훌쩍 커버려 내 걸음 속도를 어긋남 없이 맞춰주는 외동딸과 나란히 걸음을 옮겼다.​명절의 피로와 남은 아쉬움이 묵직하게 교차하는 날. 오늘은 또 어떤 이웃들의 뭉클한 궤적이 이곳을 채우고 있을지 기대하는 마음이 앞섰다. 카메라 하나를 둘러메고 길 위의 온기를 기록하는 일은, 풍경이 아닌 그 속의 '사람'을 향할 때 가장 선명해진다는 것을 알기 때문이다.청허정으로 오르는 길목, 붉게 타오르는 꽃무릇 무리가 담장처럼 둘러진 108계단 앞이 소란스럽다. 백팔번뇌를 씻어낸다는 이 묵직한 돌계단 위에서, 한 가족이 왁자지껄한 가위바위보 판을 벌이고 있다. 할머니로 보이는 이가 주먹을 쥐고, 어린 손녀가 보자기를 펴며 한 계단을 훌쩍 뛰어오른다. 손녀에게 자리를 내어준 할머니의 주름진 입가에는 당신이 졌음에도 세상을 다 가진 듯한 환한 웃음이 번져 있다.​충청도 억양이 둥글게 섞인 딸아이의 제안에 못 이기는 척 주먹을 쥐어본다.아이의 보자기에 내 주먹이 어김없이 먹혀들었다. 살아가며 우리는 늘 누군가를 이겨야만 한 계단을 오를 수 있다고, 지는 것은 곧 뒤처지는 것이라고 배워왔다.​하지만 이 낡은 계단 위에서만큼은 세상의 법칙이 통용되지 않는다. 부모는 자식에게, 조부모는 손주에게 기꺼이 져주기 위해 뻔히 보이는 패를 던진다. 패배하고도 이토록 통쾌하게 웃을 수 있는 승부가 삶의 다른 곳에 또 있을까. 번뇌를 씻어낸다는 108계단의 진짜 의미는, 헉헉대며 정상에 오르는 성취감이 아니라 이기고 지는 일조차 둥글게 끌어안는 '다정한 양보' 속에 있는지도 모르겠다.웃음소리를 뒤로하고 청허정 옆으로 난 대나무숲 산책로에 접어들었다. 기꺼이 져주고 난 뒤의 홀가분함 덕분일까, 하늘을 가릴 듯 빼곡하게 솟아오른 대나무들이 바람이 불 때마다 쏟아내는 청량한 마찰음이 유독 달게 느껴진다. ​195미터 남짓한 짧은 숲길이지만, 이 길을 걷는 사람들의 표정은 숲에 들어설 때와 나갈 때가 확연히 다르다. 명절 내내 전을 부치느라 굽었던 누군가의 어깨가 펴지고, 꽉 막힌 고속도로에서 시달렸던 가장의 미간이 스르르 풀린다. 앞서 걷는 노부부는 말없이 서로의 손을 꼭 쥐고 폭신한 흙길을 밟는다. 바람 소리에 묻혀 각자의 무거운 짐을 잠시 내려놓는, 온전한 해방의 공간이다.자연이 만들어낸 천연의 방음벽 안에서, 딸아이와 나는 요즘 유행하는 노래부터 다가올 내일의 소소한 걱정거리까지 두서없는 이야기들을 쏟아냈다. 특별한 해답을 찾지 않아도 좋았다. 그저 누군가 내 이야기를 묵묵히 들어주고, 대잎 스치는 소리가 다정하게 추임새를 넣어주는 것만으로도 마음속 찌꺼기들이 말끔히 씻겨 내려가는 기분이었다.​숲길 끝에서 마주한 청허정은 맑은 가을 하늘을 이고 단아하게 서 있다. '잡다한 생각이 없이 마음이 맑고 깨끗하다'는 뜻을 품은 이 정자는 그 이름처럼 평온해 보이지만, 사실 꽤나 시린 상처를 품고 있다. 조선 성종 때 처음 세워져 충청도 병마절도사의 휴식처로 쓰였으나, 일제강점기에는 신사 가 세워지는 치욕을 겪었고 광복 이후 철거되었다가 1970년대에 이르러서야 다시 제 모습을 찾았다.​정자 주변을 호위하듯 둘러싼 소나무 군락을 가만히 올려다보았다. 기이하게 몸을 비틀고 굽어진 채로 수백 년을 버텨온 늙은 소나무들. 꼿꼿하게 뻗어 오르는 대신 바람이 부는 대로 몸을 뉘어가며 끝내 뿌리를 뽑히지 않은 저 나무들의 유연함이 꼭 우리네 서민들의 질긴 삶과 닮아 있어 콧날이 찡해졌다. ​무너지고 헐려도 기어코 다시 기둥을 세워 올린 청허정처럼, 우리의 일상도 크고 작은 위기 속에서 매번 주저앉고 또다시 복원되며 단단해지는 것이 아닐까. ​이기고 지는 것에 연연하지 않는 넉넉함(108계단), 마음을 비워내는 법(대나무숲), 그리고 모진 바람에도 유연하게 굽어질 줄 아는 끈기(소나무). 이 낡은 성벽 안에는 내가 딸아이에게 쥐여주고 싶은 삶의 정답들이 고스란히 흩어져 있었다.나는 아이의 어깨를 가만히 토닥이며, 속으로 작고 다정한 응원을 건넸다. 네 삶에 거센 비바람이 불어오더라도, 이 소나무들처럼 유연하게 흔들리며 꿋꿋하게 버텨내기를.성벽을 따라 내려오는 길, 한들거리는 연분홍 코스모스 무리가 배웅을 나섰다. 600년 세월 동안 해미읍성에 남겨진 수많은 발자국 위로, 오늘 나와 내 딸아이의 발자국이 하나 더 포개졌다. 거창한 역사적 수사나 대단한 깨달음이 아니어도 좋다.돌탑에 작은 돌멩이 하나를 조심스레 올려놓던 아이의 맑은 뒷모습, 가위바위보에 져주고도 호탕하게 웃던 늙은 아비의 주름진 눈가. 이 평범하고도 눈부신 '사람 냄새'가 있는 한, 해미읍성의 묵직한 성벽은 앞으로도 우리의 고단한 삶을 넉넉히 품어낼 것이다.