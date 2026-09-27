민주당이 들었다는 '유시민' 추석 민심 "과유불급"

큰사진보기 ▲지난 22일 <미디어오늘> 유튜브 채널에 출연한 유시민 작가는 검찰 개혁과 관련해 "대통령이 국민을 속였다"라고 주장했다 ⓒ 미디어오늘 유튜브 채널 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주당 추석민심 기자간담회더불어민주당 권칠승 정책위의장과 박성준 수석대변인이 27일 국회에서 추석민심 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자간담회서 발언하는 조국혁신당 김준형 원내대표조국혁신당 김준형 원내대표가 27일 국회에서 추석민심 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 지난 21일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

유시민 작가의 이재명 대통령 비판을 두고 추석 연휴를 거친 더불어민주당과 조국혁신당이 엇갈린 반응을 내놨다. 민주당은 연휴 중 청취한 민심이라며 "도가 지나치다", "과유불급" 등의 표현으로 유 작가를 지적했고 조국혁신당은 그의 발언을 "입에 쓴 약"에 비유하며 "타당한 비판"이라고 했다. 한편 한동훈 무소속 의원은 유 작가를 향한 청와대의 유감 표명에 "이 대통령 멘털이 깨진 것 같다"고 비난했다.유 작가는 연휴 직전인 지난 22일 <미디어오늘> 유튜브 채널에서 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"면서 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 말했다. 앞서 유 작가는 이른바 'ABC론', '재건축론' 등으로 이 대통령을 직격했고 이후에도 "필연적인 실패의 길", "수습할 국면은 지났다" 등의 강경 표현으로 비판을 이어왔다.박성준 민주당 수석대변인은 추석 연휴 마지막날인 27일 오전 국회에서 진행한 '추석 민심 기자간담회'에서 "(국민들이) 유 작가 이야기도 많이 하시더라"라고 입을 열었다.박 수석대변인은 "민주당과 이 대통령은 대선 이전부터 지금 이 순간까지도 수사권과 기소권의 완전 분리라는 검찰 개혁의 대명제를 굳건하게 실천하고 있다"면서 "더 이상 억지 주장으로 대통령의 진의를 왜곡하고 사실 관계를 호도하는 일이 없길 바란다"라고 강조했다.이어 "이재명 정부 성공을 위해서는 당정청 원팀이 중요한데, '(쓴소리가) 지나칠 때가 있다', '전체 진영을 너무 흔들어 놓는 지나친 말들은 과유불급', '쓴소리가 어떤 경우엔 약효가 있지만 도가 지나치면 정말 정부에 도움이 되냐'라고도 말하더라"라고 전했다.기자회견에 함께 자리한 권칠승 민주당 정책위의장은 "비온 뒤 땅이 굳는다는 말이 있다"며 "더 큰 틀의 화합으로 가는 과정에 있다고 본다. 또 그렇게 만들어 나가야 하는 게 정부·여당, 그리고 범 지지자들이 해야 할 일"이라고 말했다.반면 김준형 조국혁신당 원내대표는 같은 날 연 '추석 민심 기자간담회'에서 유 작가의 발언을 "입에 쓴 약"에 비유했다. 그는 "입장에 따라 (표현은) 과하게 들릴 수 있다"면서도 "입에 쓴 약이라면 그런 부분에 대해 변화를 보임으로써 유 작가의 비판이 부당하거나 과하다는 것을 증명하면 될 것 같다"고 했다.같은 당 차규근 의원은 '청와대가 유 작가에 대한 법적 대응을 검토하고 있다'는 일부 언론 보도를 언급하며 "과연 이 상황이 지지율 반등에 도움이 되는지 의문이다. 민감하게 반응함으로써 진영 내부 갈등이 깊어지는 게 아닌지..."라며 우려했다.유 작가의 발언 후 이를 인용해 이 대통령을 가장 맹폭한 인물은 한동훈 무소속 의원이다. 그는 지난 26일 페이스북에 "이 대통령 측이 유시민씨를 상대로 법적 대응을 할 거라고 보도됐다"며 "대통령이 정치인도 아닌 자기 진영 평론가를 상대로 각 잡고 소송을 건다는 게 황당하다"라고 썼다.한 의원은 또 과거 유 작가와 '노무현재단 계좌 불법 추적' 논란을 벌이다 법적 대응으로 공개 사과문을 받아냈던 일을 언급하며 "유시민씨를 이긴 유경험자로서 이 대통령에게 충고한다. 당신은 유시민 못 이긴다"라고 주장하기도 했다.한편 이 대통령은 멕시코에 국빈으로 방문 중이던 지난 24일(현지 시각) "너무 빨리, 멀리, 급하게 가면 (개혁의) 반동을 맞이한다"고 말했다. 이를 두고 정치권에선 유 작가와 당내 강경파를 겨냥한 것이란 해석이 나오기도 했다.이를 두고도 한 의원은 "걱정스럽게도 이 대통령 멘털이 깨진 것 같다"라면서 "외교 하러 해외 나갔으면 유시민 얘기 말고 외교를 하시라"라고 비난했다.청와대는 유 작가의 발언에 대해 지난 24일 "대통령의 검찰 개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라며 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실관계를 확인 중"이라고 밝혔다. 다만 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"라고 덧붙였다.