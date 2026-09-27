'DMZ 폭발' 부대, "쇼"라고 안 간다는 국힘

큰사진보기 ▲국회 국방위원회 야당 간사인 임종득 국민의힘 의원과 같은 당 소속 국방위원들이 지난 26일 국회 소통관에서 비무장지대 폭발사고 현장조사와 관련해 기자회견을 하고 있다. 임 의원 왼쪽은 유용원 의원, 오른쪽은 강선영 의원. ⓒ 임종득 의원실 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 22일 오후 경기도 파주시 서부전선 비무장지대(DMZ) 남방한계선 상공에서 수리온 헬기가 이동하고 있다. 전날(21일) 인근 DMZ에서 지뢰 추정 폭발 사고로 육군 장병들이 중상을 입어 군 당국이 정확한 사고 원인을 조사 중이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 국방위원회 위원장인 더불어민주당 진성준 의원이 지난 10일 국회에서 열린 국방위 전체 회의에서 오는 10월 열릴 국방위 국정감사에 출석할 소관 기관을 조율과 관련해 발언하고 있다. 2026. 09. 10. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲천하람 개혁신당 의원이 지난 16일 국회 국방위원회에서 열린 강신철 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 이재명 정부에 연일 날을 세우고 있는 국민의힘이 오는 28일 진행되는 국회 국방위원회 현장점검(육군 25사단)에는 "쇼에 불과하다"며 불참하기로 했다. 더불어민주당 소속 진성준 국회 국방위원장은 이를 두고 "국회의 책무를 포기한 것"이라고 비판했다. 한편 국방위 소속 천하람 개혁신당 의원은 국민의힘과 달리 현장점검에 참여할 예정이다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 27일 오후 국회에서 취재진과 만나 다음날로 예정된 국방위 현장점검에 국민의힘 소속 위원들이 불참한다고 전했다. 그는 "실제 (사고가 발생한) DMZ 지역에 가는 게 아닌 걸로 안다"며 "(관계자) 보고를 받는 자리에 불과하다"고 했다.이어 "그럴 경우엔 (책임자들을 국회로 불러) 상임위 차원에서 국회 현안질의를 하는 게 맞다"며 "그래서 (국민의힘 소속 국방위원들이) 응하지 않은 걸로 안다"라고 설명했다. 그러면서 정부·여당에 "왜 북한 소행을 북한 소행이라고 말하지 못하나?"라고 반문했다.하루 전인 지난 26일엔 국방위 야당 간사인 임종득 국민의힘 의원과 같은 당 국방위원들이 국회에서 기자회견을 열고 이번 현장점검을 "쇼"로 규정했다.임 의원은 "왜 사고 직후 혼란을 수습해야 할 부대에 정치인들이 몰려가 (장병들에게) 또 다른 부담을 주는 거냐"며 "의원들이 부대를 방문한다고 사고 현장에 들어갈 수도 없다. 현장방문이 정말 필요하다면 부대가 어느 정도 안정을 되찾은 뒤 국정감사 과정에서 충분히 확인할 수 있다"라고 했다.그러면서 "이런 상황에서 국정의 책임을 진 정부·여당은 (현안질의를 위한) 국방위 전체회의 개최마저 반대하고 있다"며 민주당을 향해 "쇼하지 말라"고 목소리를 높였다.진성준 위원장은 곧장 국민의힘을 꼬집었다. 그는 같은 날 페이스북에서 "폭발 사고의 진상규명에 목소리를 높이던 국민의힘 소속 위원들이 정작 국방위 현장방문을 거부한 것은 국회의 책무를 포기한 것"이라며 "매우 유감스럽다. 이제라도 생각을 바꾸어 현장방문에 동참하기를 바란다"고 했다.그는 또 "폭발 사고의 원인과 경위는 무엇인지, 수색로 개척 작전은 정상적으로 수행되었는지, 사고 조사 활동은 철저하게 또 안전하게 이루어지고 있는지, 사고가 재발하지 않도록 하려면 무엇을 해야 하는지, 국방위원들이 직접 현장을 살펴보고 필요한 대책을 강구하겠다"고 공언했다.이번 현장점검에는 진 위원장을 비롯해 국민의힘 소속을 제외한 대부분 국방위원들이 참석할 예정이다. 주요 일정은 ▲ 합동참모본부 합동 현장조사 진행 상황 점검 ▲ DMZ 경계 작전 및 대비 태세 현황 청취 ▲ 현장 장병 격려 및 애로사항 청취 등이다.진 위원장은 27일 <오마이뉴스>와 통화에서 국민의힘이 연일 현안질의를 위한 전체회의 개최를 요구하는 것과 관련, "조사가 진행 중이고 결과가 아직 나오지 않아서 (지금 회의를 열어도) 추정에 기대는 이야기와 신중해야 한다는 이야기만 오갈 것"이라고 말했다. 그러면서 "조사 결과가 나와야 (전체회의를 열더라도 제대로 된) 이야기를 할 수 있지 않겠나"라고 덧붙였다.한편 국방위 소속인 천하람 개혁신당 의원은 국민의힘과 달리 현장점검에 참석할 예정이다. 개혁신당 역시 야당으로서 연일 진상규명을 촉구하고 정부에 날을 세우고 있으나 현장점검과 관련해서는 국민의힘 국방위원들과는 다른 판단을 하고 있는 것이다.천 의원 측은 <오마이뉴스>에 "사고 부대를 방문하고 현장에 있는 관계자들을 만나 이야기를 듣는 게 중요하다고 판단했다"며 "천 의원은 현장점검에 참석할 예정이다"라고 설명했다. 민주당에서 원내대표를 지낸 김병기 무소속 의원 역시 참석을 고려 중이다.육군 25사단 수색대 및 관할 공병대 소속의 군 간부 3인은 지난 21일 서부전선 DMZ에서 신규 수색로 개척 작전을 수행하다 지뢰 추정 폭발 사고로 부상을 당했다. 수색대대장(중령)을 비롯한 2인은 중상, 다른 1인은 경상으로 현재 치료 중이다.군은 폭발 원인 규명을 위해 지난 22일 국립과학수사연구원(국과수)에 부상자 장구류와 화약흔 채취 거즈, 수술 과정에서 제거한 파편 등의 정밀 감정을 의뢰했다. 1차 분석 결과는 다음 주 중 나올 것으로 예상하고 있다.합참은 "우리 군은 모든 가능성을 열어두고 폭발 원인을 한 점 의혹 없이 철저히 규명할 것"이라며 "향후 확인된 사실을 국민 여러분께 투명하게 설명하겠다"고 밝혔다.