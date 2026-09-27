기다려주지 않는 기후위기, '몬순의 지혜'가 필요한 까닭

큰사진보기 ▲춤으로 표현한 '함께하는 지혜'2025년 11월 Rain School Contest에서 학생들이 자연과 공동체의 삶을 춤으로 표현하고 있다. 이 공연은 당시 1등 상을 받았다. 상으로 학교에 20톤짜리 빗물 식수화 시설을 설치하게 되었다. 이번 프놈펜 국제회의에서 'Monsoon Wisdom'을 논의한 뒤 다시 보니 그 의미가 새롭게 다가왔다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비와 함께 살아온 사람들의 삶을 표현한 캄보디아 공연이9월 3일 국제 Rain Video Contest에서 열렸다. 비옷을 입은 공연자들 뒤로 물과 농촌의 풍경이 펼쳐져 있다. 몬순 지역에서 비는 단순한 기상 현상이 아니라 농사와 생활, 공동체를 움직여 온 삶의 조건이었다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲함께할 수 있는 판을 만드는 사람들9월 3일 저녁 갈라디너. 어른들이 먼저 노래하고 춤추자 참가자들이 자연스럽게 합류했다. 필자는 캄보디아의 여러 행사와 축제에서 이와 비슷한 모습을 여러 차례 경험했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

함께 일하고, 함께 먹고, 함께 즐기는 것.

덧붙이는 글 | 이번 프놈펜 회의에서 ‘Monsoon Wisdom’을 이야기하면서, 내가 오랫동안 보아온 캄보디아 사람들의 모습이 새롭게 보였다. 힘든 일은 함께하고, 일이 끝나면 함께 먹고 노래하고 춤춘다. 우리에게도 두레와 품앗이라는 비슷한 지혜가 있었다. 비와 가뭄, 홍수와 수확의 때를 함께 겪으면서 만들어진 삶의 방식이었을 것이다.



기후위기는 언제 어디에 닥칠지 모른다. 그러나 일단 닥치면 기다려 주지 않는다. 모든 곳에 큰 시설과 전문가를 미리 배치할 수도 없다. 결국 가장 먼저 움직일 수 있는 사람은 그곳에 사는 사람들이다. 지역 사람들이 스스로 준비하고, 어려움이 닥치면 서로 돕고, 많은 사람이 즉시 함께 움직일 수 있도록 하는 것이 중요하다.



그동안 기후위기 대응은 선진국이 발전시킨 과학기술, 대규모 시설, 전문인력과 제도를 중심으로 논의되어 왔다. 물론 이것들은 필요하다. 그러나 그것만으로 충분할까. 오랫동안 가뭄과 홍수, 불확실한 비와 함께 살아온 몬순 지역의 사람들에게도 세계와 나눌 지혜가 있다.

지역에서, 함께, 즉시(Local, Collective, Immediate).



어쩌면 오래된 ‘몬순의 지혜’가 지금까지 선진국 주도로 만들어져 온 기후위기 대응에 또 하나의 새로운 관점을 제시할 수 있을지도 모른다. 이제는 우리가 그 지혜를 다시 찾아보고, 현대의 과학기술과 결합해 볼 때다.

지난 3일, 프놈펜에서 열린 제4회 IWA 빗물집수 및 관리 국제회의의 마지막 날이었다. 이날 오후에는 세계 여러 나라의 학생과 젊은이들이 참여한 국제 Rain Video Contest가 열렸다. 비를 주제로 만든 영상을 함께 보고 심사하는 자리였다. 이 행사의 목적은 단순히 우수한 작품을 뽑는 데 있지 않았다. 젊은 세대의 눈과 목소리를 통해 우리가 무심코 흘려보내던 비를 다시 보게 하는 것, 말하자면이었다.그런데 이날 나는 영상만큼이나 공연과 사람들의 모습에서 많은 것을 보았다. 우리가 이번 국제회의에서 이야기했던 'Monsoon Wisdom', 즉 '몬순의 지혜'가 논문이나 발표 자료 속에만 있는 것이 아니라 사람들의 춤과 생활 속에 이미 들어 있다는 생각이 들었다.생각해 보면 처음 본 것은 이번 국제회의가 아니었다. 2025년 11월 캄보디아에서 열린 Rain School Contest에서 한 학교의 학생들이 무대에 올라 자신들의 이야기를 춤으로 표현했다. 여러 학생이 함께 어울려 일하고 자연과 함께 살아가는 모습을 몸짓으로 보여주었다. 이 공연은 당시 1등 상을 받았다.그때는 학생들이 참 잘한다는 생각으로 보았다. 그러나 이번 프놈펜 국제회의에서 Monsoon Wisdom을 이야기한 뒤 당시 사진을 다시 보니 전혀 다르게 보였다. 아이들은 이미 춤으로 함께 일하고, 함께 살아가는 방법을 보여주고 있었다.이번 9월 3일에도 비슷한 장면을 보았다. Rain Video Contest 심사가 진행되는 동안 캄보디아 예술단의 공연이 열렸다. 무대 뒤 대형 화면에는 물과 논, 습지와 새들이 어우러진 풍경이 펼쳐졌고 공연자들은 비옷을 입고 등장했다. 사람들이 자연과 함께 살아가고, 힘든 일을 함께하며, 수확할 때가 되면 함께 기뻐하고 즐기는 모습이 공연 속에 녹아 있었다.그 모습을 보다가 문득 생각했다. '바로 이것 아닌가?' 우리가 회의장에서 영어로 Monsoon Wisdom이라고 이름을 붙여 열심히 설명했던 것이 무대 위에서는 너무나 자연스럽게 표현되고 있었다.캄보디아의 공연을 보면서 우리나라 농촌의 두레와 품앗이가 떠올랐다. 예전 농촌에서는 모내기를 한 집 식구들만으로 감당하기 어려웠다. 김을 매거나 수확할 때도 많은 인력이 필요했다. 그런데 단순히 사람이 많이 필요한 것만이 아니었다. 때를 놓쳐서는 안 됐다.비가 오고 논에 물이 찼을 때 모내기해야 했다. 곡식이 익으면 비바람이 오기 전에 거둬들여야 했다. 한 집이 며칠씩 천천히 할 수 있는 일이 아니었다. 그래서 마을 사람들이 한꺼번에 나왔다. 오늘은 우리 논에서 함께 일하고, 내일은 이웃 논으로 간다.내가 어려울 때 도움을 받는 것을 부끄러워하지 않았다. 오늘 도움을 받은 사람은 다음에 다른 사람이 어려울 때 가서 도왔다. 도움을 주고받는 것이 특별한 선행이 아니라 살아가는 방식 자체였다.그리고 함께 일하는 것으로 끝나지 않았다. 일을 마치고 같이 밥을 먹었다. 수확이 끝나면 잔치를 벌였다. 노래하고 춤추며 놀았다. 추석 같은 명절에는 수확한 것을 나누며 함께 즐겼다. 함께 일하고, 함께 나누고, 함께 먹고, 함께 즐겼다.왜 이런 문화가 만들어졌을까. 나는 그 배경에 몬순이라는 자연조건이 있었다고 생각한다. 몬순의 비는 인간이 원하는 시간에 원하는 만큼 골고루 내려주지 않는다. 비가 오지 않으면 가뭄이 오고, 한꺼번에 많이 내리면 홍수가 난다. 농사를 지을 때도 물을 대고 모내고 수확하려면 자연이 허락하는 짧은 시간 안에 많은 사람이 움직여야 했다.홍수가 나면 한 집만 잘한다고 해서 해결되지 않는다. 가뭄이 와도 마찬가지다. 물을 함께 관리하고 어려움을 함께 겪어야 했다. 그래서 몬순 지역에서는 '나의 문제'가 '우리의 문제'가 되는 경험이 반복되었을 것이다. 자연은 때로 혹독했지만, 역설적으로 그 자연이 사람들에게 함께 살아가는 방법을 가르쳤는지도 모른다.물론 두레나 품앗이와 같은 상호부조의 전통이 몬순 지역에만 있었던 것은 아니다. 세계 여러 지역에도 사람들이 서로 돕고 공동으로 일하는 전통이 있었다. 내가 주목하고 싶은 것은 누가 더 공동체적인가를 비교하는 것이 아니다.몬순 지역에서는 가뭄과 홍수, 모내기와 수확이라는 자연의 시간표 때문에 짧은 시간에 많은 사람이 함께 움직이는 능력이 특히 중요했다는 점이다. 그것도 하나의 Monsoon Wisdom이 아닐까.9월 3일 저녁에는 갈라디너가 열렸다. 처음에는 여러 나라에서 온 사람들이 테이블을 나눠 앉아 조금 서먹한 분위기였다.그때 어른들이 먼저 나섰다. 왕립캄보디아학술원(RAC) 총장이 마이크를 잡고 노래를 불렀고, 김학수 전 유엔 사무차장도 노래로 분위기를 띄웠다. 김성인 전 대사가 자리에서 일어나 춤을 추자 사람들이 하나둘 따라 나왔다. 최고 어른들이 먼저 체면을 내려놓고 노래하고 춤추자 분위기가 금세 달라졌다. 누가 "모두 나와서 춤추라"고 시킨 것이 아니었다. 어른들이 먼저 나서서 모두가 함께할 수 있는 판을 만들어 준 것이다.사실 이런 광경은 내게 낯설지 않았다. 나는 그동안 캄보디아의 여러 행사와 축제에 참석하면서 비슷한 모습을 여러 번 보았다. 공식 행사가 끝나면 누군가 먼저 노래를 부르고 춤을 추기 시작한다. 그러면 다른 사람들이 자연스럽게 합류한다. 높은 사람과 낮은 사람, 나이 든 사람과 젊은 사람이 한자리에서 먹고 웃고 춤춘다.이번에는 이 익숙한 장면이 조금 다르게 보였다. 낮에 우리가 Monsoon Wisdom을 토론했기 때문이다. '왜 이곳에서는 사람들이 이렇게 자연스럽게 함께 어울릴까?' 캄보디아 공연에서 본 공동노동과 수확의 기쁨, 우리나라의 두레와 품앗이, 그리고 눈앞에서 벌어지고 있는 갈라디너의 모습이 하나로 연결되기 시작했다.어쩌면 이것은 단순한 파티 문화가 아니라, 오랫동안 자연의 불확실성을 함께 견뎌온 사람들이 만들어낸 공동체 문화의 한 모습일지도 모른다는 생각이 들었다.그날 갈라디너에서 또 하나 생각한 것이 있다. 사람들을 움직이는 데 꼭 힘센 사람이 명령하고 밀어붙여야 하는 것은 아니라는 점이다. 어른들이 "모두 일어나 춤추라"고 말하지 않았다. 자신들이 먼저 나섰다. 그러자 사람들이 따라 나왔다. 먼저 행동하고 다른 사람들이 자연스럽게 참여할 수 있는 분위기를 만드는 것, 이것도 하나의 리더십일 것이다.두레 역시 한 사람이 모든 일을 대신 해 주는 제도가 아니었다. 사람들이 필요할 때 함께할 수 있도록 관계와 신뢰를 미리 만들어 둔 사회적 장치였다. 오늘 내가 당신을 도우면 내가 어려울 때 당신도 와 줄 것이라는 믿음이 있었다.그래서 도움을 요청하는 것도 부끄러운 일이 아니었고, 도움을 주는 것도 특별한 희생이 아니었다."당신 혼자가 아니다. 필요할 때 우리가 함께한다."이러한 신뢰가 있었기 때문에 많은 사람이 필요한 순간에 한꺼번에 움직일 수 있었다.이 오래된 지혜가 오늘날 다시 중요해지는 이유가 있다. 기후재난에서는 대응 시간이 중요하기 때문이다. 기후재난이 언제 어디에 닥칠지 완벽하게 예측하기는 어렵다. 어느 마을에 폭우가 쏟아질지, 어디에서 가뭄이 심해질지, 어느 지역에서 갑자기 물 문제가 발생할지 모두 미리 알 수는 없다.그러나 재난이 시작된 뒤에는 기다릴 시간이 없다. 물이 차오르는데 전문가가 올 때까지 기다릴 수 없다. 위험이 눈앞에 닥쳤는데 회의를 열고 예산을 승인받을 때까지 기다릴 수도 없다. 그렇다고 모든 마을에 대규모 시설을 만들고 24시간 동안 충분한 전문 인력을 배치할 수도 없다.그렇다면 재난이 발생했을 때 가장 먼저 그곳에 있는 사람은 누구인가. 바로 그곳에 사는 사람들이다. 지역 사람들이 평소 자기 지역의 물과 위험을 이해하고 준비해 두었다가, 문제가 생기면 많은 사람이 한꺼번에 나와 즉시 행동할 수 있어야 한다. 옛날 농촌에서 모내기할 때가 되면 마을 사람들이 한꺼번에 논으로 나왔던 것과 같은 원리다.전문가의 역할도 모든 문제를 대신 해결하는 것만으로는 부족하다. 지역 사람들이 스스로 대응할 수 있도록 지식과 방법을 나누고 준비시키는 것도 중요하다.그래서 나는 이번 프놈펜에서 다시 발견한 Monsoon Wisdom을 세 단어로 정리해 보고 싶다.Local. Collective. Immediate. (지역에서, 함께, 즉시).기후재난이 어디에 발생할지 모르기 때문에 해법도 어디에나 있어야 한다. 그렇다고 모든 곳에 거대한 시설과 전문가를 배치하자는 뜻은 아니다. 그곳에 사는 사람들이 스스로 준비하고, 서로 돕고, 필요할 때 즉시 함께 움직일 수 있는 능력을 키우자는 것이다.공교롭게도 그날은 9월 3일이었다. 이날 낮에는 여러 나라 사람들이 비의 가치를 다시 생각하고 행동하자는 Phnom Penh Rain Declaration을 채택했다. 오후에는 캄보디아 공연에서 비와 함께 살아온 사람들의 모습을 보았다. 밤에는 갈라디너에서 사람들이 실제로 함께 노래하고 춤추며 어울리는 모습을 보았다.그리고 생각해 보니 그보다 앞선 2025년 11월에는 Rain School 학생들이 이미 춤으로 그 모습을 보여주고 있었다. 서로 다른 장면들이 이제 하나로 연결되어 보인다.함께 견딘다. 함께 일한다. 함께 나눈다. 함께 먹는다. 그리고 함께 즐긴다.우리는 기후위기의 해법을 찾으면서 더 큰 시설, 더 많은 예산, 더 새로운 기술부터 생각하는 것은 아닐까. 물론 기술과 시설은 필요하다. 그러나 기후위기처럼 언제 어디에서 닥칠지 모르는 위험에 대응하려면 그에 못지않게 사람들이 함께 움직일 수 있는 사회적 힘이 필요하다.어쩌면 미래를 위한 해법 가운데 일부는 아주 오래전부터 우리 곁에 있었는지도 모른다. 두레와 품앗이 속에도 있었고, 캄보디아의 춤 속에도 있었다. 그리고 9월 3일 프놈펜의 밤에도 있었다.기후위기의 해법을 '몬순의 지혜'에서 찾아보자.