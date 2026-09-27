중국의 필리핀 보급 작전 방해 규탄한 미국, 남중국해 긴장

큰사진보기 ▲리 립턴 주필리핀 미국대사가 27일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 공개한 ‘중국의 위험한 해상 행위’ 제목의 성명 이미지 ⓒ 리 립턴 주필리핀 미국대사 엑스(X) 관련사진보기

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미국이 중국 해경과 중국 인민해방군 해군(PLAN)의 필리핀 보급 작전 방해를 규탄하며 남중국해에서의 긴장 고조 행위 중단을 촉구했다. 이는 중국이 이미 반박에 나선 지 이틀 만에 필리핀 측 주장을 재확인하며 나온 것이어서 주목된다.립턴 주필리핀 미국대사는 27일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 중국 해경과 인민해방군 해군이 지난 24일 필리핀 선박과의 충돌을 위협하는 위험한 차단 기동과 무책임한 행동을 벌였다고 밝혔다. 그는 이로 인해 필리핀이 세컨드 토머스 암초에 대한 합법적이고 통상적인 보급 임무를 완료하지 못했다고 주장했다.립턴 대사는 "미국은 중국 해경과 인민해방군 해군이 필리핀 선박과의 충돌을 위협하고, 9월 24일 세컨드 토머스 암초에 대한 합법적이고 일상적인 보급 임무를 방해하기 위해 위험한 차단과 기타 무책임한 기동을 사용한 것을 강력히 규탄한다"고 밝혔다. 이어 "미국은 필리핀 동맹국과 함께하며 이들의 전문성과 자제를 높이 평가한다"며 "중국 해경과 인민해방군 해군은 항행의 자유와 자유롭고 개방적인 인도·태평양을 위협하는 긴장 고조 전술을 중단해야 한다"고 촉구했다.<로이터통신>에 따르면, 앞서 필리핀 해안경비대(PCG)는 25일 이번 사건을 처음 공개하며 중국 선박들이 작전을 방해하고 심각한 충돌 위험을 초래했다고 밝혔다. 필리핀 해안경비대 대변인이자 남중국해 문제를 담당하는 제이 타리엘라 준장은 "충돌은 없었고 부상자도 없었지만, 중국 해경의 위험한 기동으로 인해 심각한 충돌 위험이 발생했다"고 말했다. 실제 충돌이나 인명 피해는 없었으나 필리핀 측은 작전을 완료하지 못한 것으로 전해졌다.중국은 같은 날(25일) 필리핀 측 주장에 이의를 제기했다. 중국 해경 대변인 장러(음역)는 필리핀이 좌초 군함에 보급선을 보내면서 베이징의 경고를 무시했다며, 이에 따라 자국 해상 병력이 "현장 감시"를 실시하고 구두 경고를 했다는 입장을 밝혔다. 즉 중국은 자신들의 조치를 '위험한 차단'이 아닌 정당한 감시·경고 활동으로 규정한 것이다.미 해군연구소(USNI News) 등 외신에 따르면, 필리핀 서필리핀해 국가전담반은 필리핀 해안경비대 순찰함 BRP 말라브리고(MRRV-4402)와 BRP 카브라(MRRV-4409)가 필리핀 해군 운용 보급선 라푸라푸호를 호위하던 중 중국 세력에 저지당했다고 밝혔다. 세컨드 토머스 암초로부터 60해리 떨어진 지점에서 중국 선박 3척이 근접 추적했으며, 세컨드 토머스 암초와 사비나 암초 인근에서는 중국 해경 및 해상민병대 선박 11척이 좌초된 2차대전 시대 상륙함 BRP 시에라 마드레호 주변에서 추가로 목격됐다.이번 작전은 필리핀이 세컨드 토머스 암초에 좌초시킨 해군 함정 BRP 시에라 마드레호에 보급품을 전달하고 주둔 병력을 교대하기 위해 추진됐다. 필리핀은 이 함정을 남중국해의 전초기지로 활용하고 있다.주목할 점은 립턴 대사의 27일 성명이 중국의 25일 반박을 이미 인지한 상태에서 나왔다는 것이다. 미국은 중국의 해명을 받아들이지 않고, 필리핀 측이 사용한 "위험한 기동", "충돌 위협"이라는 표현을 거의 그대로 재사용하며 필리핀 편에 명시적으로 힘을 실었다.세컨드 토머스 암초는 필리핀에서 아융인 암초로 불리는 남중국해 분쟁 수역이다. 중국과 필리핀은 이 해역의 영유권과 관할권을 두고 대립해 왔으며, 필리핀의 보급 작전 때마다 양국 선박 간 마찰이 반복되고 있다. 필리핀 측은 이번 중국의 행위가 국제법과, 베이징의 광범위한 남중국해 영유권 주장을 무효화한 2016년 국제중재재판 판정에 배치된다고 지적하며, 남중국해에서 합법적 작전을 지속하고 주권적 권리와 관할권을 행사해 나가겠다고 밝혔다.2024년 필리핀과 중국은 세컨드 토머스 암초 보급 임무를 둘러싸고 잠정 합의를 체결한 바 있다. 필리핀 외교부는 그동안 이 합의 덕분에 양측 간 충돌을 방지할 수 있었다고 평가해 왔다. 지난 7월에도 마닐라는 중국 해경이 스카버러 암초 인근에서 정부 선박에 물대포를 발사하고, 세컨드 토머스 암초 인근 별도 조우에서는 목봉으로 필리핀 해군 요원을 가격했다고 비난한 바 있다.이번 사안은 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 미국에서 정상회담을 마친 직후 불거졌다. 양국 정상이 무역 등 현안에서 관계 안정과 대화를 모색했지만, 남중국해와 대만, 첨단기술 등 전략 사안에서는 여전히 간극이 크다는 점을 드러낸 것으로 평가된다. 미·중은 회담에서 무역 휴전 연장에 합의했으나 광범위한 현안에 관한 획기적 합의는 도출하지 못했다.미국의 이번 규탄은 중국과 외교·경제 대화를 이어가는 동시에, 필리핀과의 상호방위조약에 따른 동맹 및 인도·태평양 항행의 자유 문제에서는 물러서지 않겠다는 메시지로 해석된다. 다만 립턴 대사는 추가적인 미국 군사 조치에 대해서는 언급하지 않았다.