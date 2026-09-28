출근할 때는 계획에 없었는데, 그날 오후 '명퇴'라니

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큰사진보기 ▲아이들과 함께 릴스영상을 찍던 즐거웠던 시간 ⓒ 안혜진 관련사진보기

"정신적으로 온전히 태어난 사람이야말로 진정한 위너라고!"

큰사진보기 ▲병원이 있던 여의도거리. 38도를 넘어서던 무더운 8월. ⓒ 챗지피티 관련사진보기

"저는 완치는 바라지도 않습니다. 그저 이 고통이 30%만 덜어져도 저는 제 인생을 잘 살아갈 수 있을 것 같아요."

"우리, 계속 치료해요. 제가 할 수 있는 방법이 많이 있다고 했었죠?"

"자신이 이방인이라고 느낀 순간이 있다면, 언제였을까요?"

"저는 거의 매 순간 이방인이라고 생각하며 살아온 것 같아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

수업 시간이었다. 갑자기 불안이 훅 밀려왔다. 하마터면 참지 못하고 교실 밖으로 뛰쳐나갈 뻔했다.수업 전, 책상 옆에 어지럽게 쌓여 있는 업무 파일과 중간고사 출제 안내 메시지를 보고 오던 참이었다. 4층 교실로 천천히 올라가는 동안 가슴이 미친듯이 뛰었다. 다른 때보다 이빨을 밀어대는 불쾌한 감각도 심해졌다.그동안 강박이 심해지는 순간이 여러 번 있었지만 교실에서는 강박보다 교사인 내가 앞설 수 있었다. 그런데 이제 그곳까지 강박이 들어오고 말았다.슬픈 예감이 들었다.수업을 마치자마자 교장실로 뛰어갔다. 면담 끝에 결국 올해 4월 병가를 냈고, 8월 명예퇴직을 신청했다. 명퇴라니. 그날 출근할 때까지만 해도 전혀 계획에 없던 일이었다.청년 때, 나는 이 사회에서 두 발을 딛고 설 작은 터전을 간절히 원했다. 그렇게 얻은 내 자리가 학교였다. 그곳을 이렇게 어이없이 떠나게 되었다.내가 강박증이라는 병의 이름을 처음 알게 된 것은 20대 중반이었다. 하지만 이상한 행동은 열 살 무렵부터 시작됐다. 공책 한 바닥에 문장을 베껴 쓰는 숙제를 하고 있었다. 한 글자를 쓰고 지우고, 또다시 썼다가 지우기를 반복했다. 숙제를 마치고 나면 지우개 하나를 거의 다 써버리곤 했다.힘이 쭈욱 빠졌다.고등학교에 들어가면서 증상은 걷잡을 수 없이 심해졌다. 계속 손을 씻었고, 불길한 숫자를 피해 끊임없이 도망 다녔다. 저녁이 되면 거의 탈진 상태가 되었다. 나는 내가 왜 이러는지 도무지 알 수가 없었다.매일 학교에 등교하기 전 소화제를 두 병씩 마셨다. 숨이 막혀서였다. 문방구 할머니가 그런 나를 보며 말했다. "학교 다니는 것이 그렇게 힘들어서 어쩌누." 그 말을 들으며 돌아설 때 왈칵 눈물이 쏟아질 것 같았다. 미래를 꿈꾸어야 할 나이에 나는 하루를 견디는 일에 모든 에너지를 소진했다.20대 중반, 한계에 이른 나는 폭발해버렸다. 엄마 손에 이끌려 신경정신과를 찾았다. 그곳에서 나를 오랫동안 힘들게 한 증상이 '강박증'이라는 걸 알았다. 불길한 생각이 들 때 다른 생각으로 넘어가지 못하고, 벗어나려 할수록 그 생각에 붙잡히는 병이라고 했다. 그 불안을 해소하기 위해 특정 행동을 반복하는 것이라는 설명도 덧붙였다. 이해도 납득도 제대로 되지 않은 채 병원을 나왔다. 진단은 받았으나 뚜렷한 호전 없이 20대를 보냈다.그러면서도 나는 이 병에게 내 청춘을 모두 내어주고 싶지 않았다. 수많은 책을 읽어댔고, 새벽까지 영화를 봤다. 인생의 터닝포인트가 주어졌다. 친구들의 결혼 소식이 들려오던 무렵, 나는 다시 대학생이 됐다. 그리고 교원임용시험에 도전했다. 서른셋, 시험에 합격했다. 내가, 교사가 된 것이다.합격 소식을 들은 주치의는 "기적 같은 일을 해냈다"며 놀라워했다. 임용시험에 합격했다고 강박이 사라진 것은 아니었다. 떼어내 없애버릴 수 없다면, 달래며 데리고 가자고 생각했다. 그렇게 학교라는 소중한 내 터전에 발을 디뎠다. 동료가 생겼고, 나의 수업을 받을 아이들이 생겼다. 한창때의 에너지를 뿜어내는 고등학생들과의 수업은 즐거웠다.무엇보다 신기한 일이 있었다. 수업 시간에는 온전한 내가 될 수 있었다. 강박이 나를 앞서지 못했다. 교실에 들어서면 내 안의 다양한 얼굴과 풍성한 감정이 흘러나왔다. 아이들과 웃었고, 이야기를 나누었다. 20대, 닥치는 대로 읽었던 책과 새벽까지 보았던 영화들은 수업의 다채로운 재료가 되었다. 강박으로 잃어버렸다고 생각했던 시간에도 내 안에는 의미 있는 양식들이 쌓이고 있었던 것이다.진로와 뒤처짐에 대해 불안해하는 아이들에겐 나의 이야기를 들려주기도 했다. 조금 늦어도 괜찮다고. 학업도 직장도 또래보다 늦었지만, 그 때문에 선생님의 인생이 꼬이지는 않았다고.물론 학교생활이 늘 평온했던 것은 아니다. 힘든 업무와 속 썩이는 녀석들, 대화가 통하지 않는 학부모들로 스트레스를 받을 때면 강박은 날뛰었다. 언젠가부터는 혼자 오지 않고 우울이라는 짝과 함께 올 때도 있었다. 그럴 때면 잠시 학교를 떠나 있어야 했다. 시니컬해진 나는 남편과 가족들에게 차갑게 내뱉곤 했다.친구들이 남편이나 자녀 문제로 인한 고통을 꺼내 보일 때도 나는 마음 깊이 공감하지 못했다. 내가 통제할 수 없는 고통이 더 큰 고통이라고 생각했다. 나만의 고통에 자리를 깔고 앉아 한숨을 쉬었다. 인간은 자신의 고통 앞에서는 지독하게 자기중심적인 존재가 되는 것인지도 모른다.이방인인 사람은 또 다른 이방인을 빨리 알아보는 법인가 보다. 우리 반에 그림을 무척 잘 그리는 아이가 있었다. 언젠가부터 그 아이에게 우울증을 의심할 만한 모습들이 나타나기 시작했다. 부모님께 몇 번이나 연락해 아이의 상태를 말씀드리고 병원 진료가 필요해 보인다고 조심스럽게 전했다. 하지만 아이는 쉽게 치료로 연결되지 못했다.아이를 조용히 불렀다. 마음이 너무 힘들고 아무것도 하고 싶지 않냐고 물었다. 고개를 끄덕였다. 병원에 가서 선생님께 도움을 받아보지 않겠냐고 물었다. 아이는 말없이 다시 고개를 끄덕였다.눈물을 뚝뚝 흘리는 아이의 손을 잡고 신경정신과를 찾았다. 상담과 검사가 끝난 뒤 의사는 빨리 치료가 필요한 상태라고 설명했다. 이후 보호자도 아이의 치료에 함께하게 됐다.그 아이를 보면서 오래전의 나를 떠올렸다. 겉으로는 평범하게 학교에 다니지만, 아무도 모르는 곳에서 하루를 견디느라 모든 힘을 써버리고 있던 아이. 학교에 근무하는 동안 자신의 문제를 들고 나를 찾아오는 아이들을 많이 만났다. 해결해줄 수 없는 일이 더 많았다. 그래도 듣고, 공감해주려고 했다. 타인의 고통에 마음의 문을 여는 법을 나는 아이들에게서 배워나갔다.돌이켜보면 나처럼 살아가는 사람이 나 하나뿐이었을 리 없다. 겉으로 제 몫을 하고 있다는 사실과 그 사람이 아프지 않다는 것은 같은 말이 아니었다. 나 역시 그렇게 20년이 넘는 시간을 교사로 살아왔다. 여전히 강박증은 내 속에 있었다.학교를 떠난 직후, 나는 극심한 상실감에 허우적거렸다. 가만히 앉아 있을 수 없어 바닥에 누워 몸부림을 쳤다. 눈물은 더 이상 흐르지 않고 고통의 신음만 뱉어냈다.그러나 그 슬픔을 들여다보는 일은 뒤로 미루어졌다. 살기 위해 좀 더 적극적인 치료법을 찾아 나섰다. 트렁크를 끌고 서울로 올라왔다. 첫 진료에서 담당 선생님과 마주 앉아 나지막이 입을 열었다.50회의 치료를 마쳤을 때는 계절이 어느새 가을이 되어 있었다. 기대했던 만큼의 효과는 나타나지 않았다. 진료실에서 선생님과 마주 앉았다. 잠시 침묵이 흘렀다. 선생님은 하실 말씀을 정리하는 듯했다.그 말을 듣는 순간 안심이 되어 눈물이 터져 나왔다. 선생님 앞에서 아이처럼 울었다.수십 번의 치료를 위해 집을 떠나 서울에서 지내면서 현재의 처지를 생각해보곤 했다. 아픈 사람이 치료를 받는다는 것은 병원 문을 열고 들어가는 일만을 뜻하지 않았다. 시간과 비용을 감당해야 했고, 효과를 알 수 없는 치료 앞에서 기대했다가 실망하는 일도 견뎌야 하는 시간을 버텨내야 하는 일이었다.지친 몸을 회복할 수 있도록 2주간의 시간이 주어졌다. 나는 집으로 내려왔다. 많이 자고, 많이 먹었다. 그리고 독서토론 모임에 나갔다. 그날 토론 도서는 카뮈의 <이방인>이었다. 한 선생님이 물었다.나는 선뜻 대답하지 못했다. 그러다 천천히 입을 열었다.열 살 무렵부터 나는 다른 사람들과 다른 세계에서 살고 있다고 생각했다. 그런데 돌아보니 그렇지만은 않았다. 나에게는 20여 년 동안 매일 출근했던 학교가 있었다. 동료들이 있었고, 나의 수업을 기다리는 아이들이 있었다. 교실에 들어서면 아이들과 웃으며 이야기했고, 그곳에서는 강박보다 교사인 내가 앞설 수 있었다.여전히 강박이라는 병과 함께 살아가는 것이 너무 싫다. 뇌수술을 해서라도 할 수만 있다면 떼어내고 싶다. 그러나 강박은 나의 전부가 아니라 내 삶의 일부이지 않았을까. 내게는 강박이 침범하지 못한 삶도 분명히 있었다.나는 다시 트렁크를 끌고 서울로 올라왔다. 새로운 방식의 치료를 시작하기 위해서다. 사실 작은 희망조차 품는 것이 두렵다.이번 치료가 끝나고 나면 또다시 계절이 바뀌어 있을 것이다.