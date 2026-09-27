25년 간 다섯 번이나, 교육과정 또 전면 개정할 건가

글쓴이는 더불어민주당 국회의원, 청와대 대변인 등을 지낸 박경미 한국교원대 초빙교수입니다.

큰사진보기 ▲국가교육위원회 차정인 위원장을 비롯한 위원들이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제9차 회의(임시회)에 참석해 국민의례를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박경미 전 더불어민주당 국회의원·청와대 대변인(자료사진). 2021.8.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

교육과정은 학교교육의 '헌법'이다. 교육을 통해 길러내고자 하는 인간상부터 학년별 교과 편제와 수업 시수, 교과별 성취기준, 교수·학습 및 평가에 이르기까지 학교교육의 근간을 세우는 절대적 틀이기 때문이다.대한민국 헌법이 1987년 체제 이후 몸에 맞지 않는 옷을 40년 가까이 입고 있어 문제라면, 교육의 헌법인 교육과정은 옷을 너무 자주 갈아입어 탈이다. 제7차 교육과정부터, 2007, 2009, 2015, 2022 개정 교육과정까지 25년 동안 다섯 번이나 개정됐다. 2007 개정부터는 '제8차'라는 차수 대신 개정 연도를 이름으로 삼았는데, 숨 가쁜 개정 주기로 인해 곧 도달할 두 자릿수 차수를 피하려 했다는 뼈 있는 농담도 제기됐다.개정 주기가 12년 학제보다 짧다 보니, 초·중·고를 하나의 교육과정으로 마친 학생이 대한민국에는 없다. 첫째 아이를 대학 보내며 축적한 노하우로 둘째 아이를 교육시키고 싶다는 학부모의 소박한 바람도 번번이 무너진다.물론 교육과정은 시대와 호흡해야 한다. 역량 중심 교육이 세계적 흐름이라면 이에 부응하는 손질은 불가피하다. 문제는 방식이다. 교육과정 개정에는 전 학교급의 총론과 모든 과목의 각론을 송두리째 고치는 '전면개정'과, 특정 학교급이나 과목의 영역만 손질하는 '부분개정'이 있다. 부분개정의 경우 대개 필요가 발생할 때 바로 개정하는 '수시개정' 방식으로 진행된다.교육과정 전면개정은 극도로 신중해야 한다. 전면개정에 수반되는 사회적 비용이 크기 때문이다. 교육과정이 바뀌면 교과서가 새로 집필되고, 수능 체제와 대입제도에도 연쇄적인 변화가 발생하면서 학교 현장의 피로도가 높아진다. 교육과정은 기본틀을 제공하는 문서이기 때문에 개정이 되어도 큰 주목을 받지 않지만, 교과서가 바뀌면서 사교육 시장의 불안 마케팅이 고개를 들고 대입 개편안이 얹어지면 학생과 학부모의 불안은 정점에 이른다. 전면개정이 가져올 실익이 과연 이 막대한 사회적 비용을 상쇄하고도 남는지 엄중히 물어야 한다.AI 대전환기에 기민하게 대응하기 위해서라면 특히나 전면개정은 답이 될 수 없다. 이례적인 속도전으로 진행했다는 2022 개정 교육과정만 해도 기초연구를 바탕으로 2021년 본격 논의를 시작했고 2022년 총론과 각론을 고시했다. 교과서 집필과 검정 절차를 거쳐 2024년 초등 1·2학년부터 순차 적용되어 2027년에야 고3 교실에 도달한다. 장장 7년이 걸리는 느린 혁신이다. 2022년 12월 교육과정이 고시될 무렵 챗GPT는 이미 세상에 나와 있었지만 생성형 AI가 가져올 문명사적 변화는 성취기준에 담기지 못했다. 새 교육과정이 교실에 도착할 즈음이면 이미 지난 시대의 문서가 되어 있는 역설적 상황이다.그럼에도 최근 국가교육위원회는 '2028~2037 국가교육발전계획 수립'과 함께 교육과정 개정의 군불을 지피고 있다. 국책연구기관의 기초연구가 시작되었고 출판사들은 교과서 집필 계약을 서두른다. 필자는 제7차부터 2015 개정 교육과정까지 연구진으로 참여하고 교과서를 집필하며 낭비와 소모전을 목격했다. 2022 개정 교육과정의 중요한 동인이 고교학점제 도입이었을 때, 국회 상임위에서 거듭 질의했다. 고교학점제 때문이라면 초·중학교는 흔들지 말고 고교 선택과목을 더 다양화하고 학생의 선택권을 늘리는 저비용·고효율의 부분개정으로 충분하지 않느냐고 말이다. 그러나 교육부는 끝내 거대한 전면개정의 길을 택했다.국가교육위원회는 2022년 출범과 함께 교육과정의 고시 법적 권한을 갖게 됐다. 국교위로서는 교육과정 개정이 존재감을 보여줄 매력적인 카드일지 모른다. 수능의 서·논술형 도입이나 내신 절대평가 전환처럼 첨예한 사회적 갈등을 부르는 사안과 달리, 교육과정 개정은 상대적으로 저항이 덜 하고 가시적인 성과를 남길 수 있기 때문이다.국교위는 이미 고교학점제 '학점 이수 기준 완화'를 부분개정으로 매듭지은 경험이 있다. 교육과정도 같은 길을 가면 된다. 그래서 제안하는 게 기존의 수시·부분개정을 한 단계 고도화한 '모듈형 수시개정'이다. AI 시대의 미래인재에게 필요한 핵심 역량과 내용 요소를 모듈로 설정하고, 이와 직결된 총론, 교과별 성취기준, 교수·학습, 평가 등을 연계해 '필요한 부분'만 '필요한 시점'에 적시 개정하는 방식이다.교육과정 개정 문제를 제기하면 국교위는 '아직 확정된 바 없으며, 공론화와 숙의를 거치겠다'는 익숙한 답변을 내놓을지 모른다. 그러나 이번만큼은 그 너머의 답을 듣고 싶다. 학교 현장을 빈번하게 흔드는 전면개정의 관성을 끊고, 교육 현장의 안정과 시대의 속도를 동시에 담보할 모듈형 수시개정의 길을 가기 바란다.