매일 두드리는 한글 자판에 숨은 내력 아시나요?

필자는 타자기 덕후이다. 한글날 100주년 해에 한글 기계화 역사의 재조명이 없다. 우리 국민들이 자기가 평생 쓰는 한글 자판에 대해 너무 모르는 것 같아 전시를 직접 기획했다.
타닥타닥, 타다다다~ 타탁! 저 멀리 군부대 사격장에서 들려올 법한 소리가 스튜디오를 가득 채웠다. 타자기 40여 대가 한꺼번에 내는 소리다. 지난 9월 20일 동대문디자인플라자(DDP) 디자인랩 2층 서울온 스튜디오에서 타자기 체험 워크숍이 열렸다.
서울시립과학관이 주관한 '메이커 페어 서울 2026'의 부대행사로, 참가비 없이 진행됐다. 운영은 타자기 사용자 모임(아래 타사모)이 맡았다. 회원 10여 명이 체험 강사로 나서 타자기 사용법을 설명하고, 말썽을 부리는 기계를 그 자리에서 손 봤다.
행사 시작 전부터 아이 손을 잡고 온 부모들이 행사장 앞에 줄을 섰다. 어린이부터 중장년, 외국인까지 참가자도 각양각색이었다. 타자기를 처음 만져보는 세대에게는 부모 세대가 젊은 시절 느꼈던 감성을 경험하는 시간이, 50대 이상에게는 그 시절 이야기를 꺼내는 기억 소환의 시간이 됐다.
타자기 분해 과정을 보겠다며 부모와 함께 찾아온 한 초등학생은 타사모 회원과 1시간 가까이 타자기 이야기를 나눴고, 그 부모는 타사모 온라인 카페에 가입해 감사 인사와 후기까지 남겼다.
유만선 서울시립과학관장도 워크숍 운영 시간 내내 행사장을 오가며 참가자들의 관심을 직접 확인했다. 인공지능과 로봇, 3D프린터가 대세를 이룬 행사장에서, 아날로그의 감성을 찾는 사람들도 적지 않다는 것을 보여준 풍경이었다.
이날 워크숍에서는 <한글과 타자기>의 저자 김태호 교수의 강연도 열렸다. 강연이 던진 질문 하나가 오래 남았다. 우리가 매일 두드리는 한글 자판은 누가, 왜 이렇게 정했을까.
강연이 끝나고 마이크를 넘겨 받은 나는, 이 질문에서 출발한 전시 <타자기, 글씨쓰는 긔계>를 소개했다. 그리고 이 전시를 함께 완성할 크라우드 펀딩의 시작을 알렸다(텀블벅 펀딩
, 9월 23일~10월 7일까지). 이 전시를 기획한 나는 타자기를 수집하여 사용하고, 연구하는 사람이다.
한글 기계화의 역사
김태호 교수(전북대 한국과학문명학연구소)의 강연은 한글 타자기에서 시작된 지금의 한글 자판 배열이 어떤 역사를 거쳐 만들어졌는지에 대한 이야기였다. 김 교수는 "1914년 최초의 한글 타자기가 개발된 이래 지금의 한글 표준 자판이 정해지기까지, 많은 선각자들의 연구와 노력을 통해 다양한 한글 자판들이 개발됐다"며 한글 기계화의 역사를 쉽게 풀어냈다.
'한글 기계화'는 타자기나 전신기에서 한글을 편리하게 입력할 수 있도록 하려는 일련의 활동이다. 걸림돌은 기술만이 아니었다. 당시 한글을 쓰는 사회적 분위기와 문화가 더 큰 난제였다. 한자 사용을 포기해야 하는가, 한글을 모아쓸 것인가 풀어쓸 것인가를 두고 논쟁이 이어졌다.
빠른 속도로 글을 찍을 수 있는 3벌식 타자기부터 글꼴이 예쁜 5벌식 타자기까지, 여러 자판의 타자기들이 시장에서 경쟁했다. 1959년 7월 <조선일보> 기사에 따르면 당시에만 타자기 특허가 20여 종이었다.
1962년 3월 한글학회는 부설기관으로 '한글기계화연구소'를 세우고, 기준 없이 난립하던 한글 자판을 표준화하기 위한 활동을 시작했다. 정부도 당시 소관 부처였던 문교부를 중심으로 1950년대 후반부터 10년 넘게 민간 전문가들과 함께 자판 통일을 위한 사회적 논의를 이어갔지만, 결론을 내지 못했다.
결국 군사정권 시절인 1969년 8월, 정부가 정한 4벌식을 표준으로 제정했다. 일방적이었다. 정부는 3벌식과 5벌식의 장점을 모아 4벌식을 만들었다고 했지만, 민간에서는 오히려 두 방식의 단점만 모은 것이라며 4벌식의 문제점을 비판했다. 그러나 정부가 행정력으로 밀어붙이자, 표준이 되지 못한 한글 자판들은 시장에서 도태되며 하나둘 사라져 갔다.
1983년 정부는 다가올 컴퓨터 시대를 대비한다며 4벌식을 폐지하고 2벌식을 새 표준으로 정했다. 하지만 수동 타자기에서 2벌식은 그리 오래가지 못했다. 1995년 타자 자격 검정 시험이 폐지되면서, 타자기는 사무기기의 자리를 컴퓨터에 넘겨주고 사무실에서 서서히 사라져 갔다.
논의는 길었지만, 결론은 짧은 연구용역과 행정 결정으로 났다. 그렇다. 우리가 지금 쓰는 한글 자판은 민간의 개발자들이 생을 바쳐 연구한 결과물 가운데서 고른 것이 아니라, 정부가 행정과 통치의 편의를 위해 정해 준 것이었다.
우리가 숨을 쉬기 위해 공기를 마시듯, 문자 생활을 위해 당연하게 접하는 물건이 바로 한글 자판(키보드)이다. 한글을 배우고 컴퓨터를 처음 접하면서 우리는 한글 자판을 익힌다. 한 번 익힌 자판은 대부분 평생을 간다. 손에 익으면 좀처럼 바꾸기도 어렵다.
그런데 정작 자신이 쓰는 자판의 배열 방식을 아는 사람은 드물다. 원래 그랬던 것으로 받아들이고 순응한다. 지금 쓰는 정부 표준 한글 자판이 '2벌식'이라는 사실을 아는 사람도 많지 않을 것이다. 대부분이 모르는 것이 하나 더 있다. 우리가 쓰는 컴퓨터 운영체제(OS)인 윈도(Windows)와 맥OS에는 3벌식 한글 자판을 선택할 수 있는 옵션이 있다는 사실이다.
'벌'은 하나의 묶음을 세는 단위다. 2벌식은 자음 1벌과 모음 1벌로 이뤄진 자판을, 3벌식은 초성·중성·종성이 각각 1벌씩으로 이뤄진 자판을 말한다. 어떤 자판이 더 좋은가를 두고는 이미 1970~1980년대에 많은 논쟁이 있었다. 자판의 성능은 사용자의 숙련도에 따라 달라지기도 한다. 그러니 지금 우리에게 중요한 것은 2벌식이 좋으냐, 3벌식이 더 좋으냐가 아니다. 그 선택을 내가 직접 할 수 있었느냐는 질문이다.
우리 국민 대부분은 이 한글 기계화의 역사를 알지 못한다. 공교육에서 배운 적도, 가르친 적도 없기 때문이다. 군사정권이 정해 통일시킨 한글 자판을, 그 내력도 모른 채 평생 쓰고 있는 셈이다.
한글날 100주년, 타자기 덕후가 여는 전시
올해는 한글날 제정 100주년이다. 그런데 이 뜻깊은 해에도 한글 기계화의 역사를 제대로 조명하는 자리는 찾기 어려웠다. 배우지도 가르치지도 않은 역사이니, 관심을 두는 곳도 드물었다. 이를 지켜보던 타자기 덕후는 '100주년'이라는 시의성을 놓칠 수 없었다.
결국 사람들을 모아 전시를 만들기로 했다. 내가 평생 쓰는 한글 자판이 어떻게 만들어졌는지 알아보고, 아이들에게도 알려줄 수 있는 전시. 한글날 제정 100주년 특별기획전 <타자기, 글씨쓰는 긔계>다.
'글씨쓰는 긔계'는 1914년 이원익이 최초의 한글 타자기를 개발하며 그 기계에 붙인 이름이다. '타자기'라는 말조차 없던 일제강점기, 이원익은 가장 직관적인 이름을 붙인 것으로 보인다. 1933년 조선어학회의 <한글 맞춤법 통일안>이 제정되기 전이던 당시 근대 국어에서는 '기계(機械)'를 '긔계'로 적는 것이 보편적인 표기였다.
이번 전시에서 나는 한글 기계화의 역사를 다시 비추며 두 가지 질문을 던지려 한다. 평생 쓸 한글 자판의 선택권을 다시 국민에게 돌려줄 수는 없는가. 그리고 이 역사를 왜 공교육에서는 가르치지 않는가.
전시는 한 개인이 쉽게 할 수 있는 일은 아니었다. 올해 7월, 공동기획자인 김인지 대표(플러스코프)와 함께 가장 먼저 도움을 청한 사람은 김태호 교수였다. 전시의 배경과 필요성에 공감한 김 교수는 공동기획자로 합류했고, 그가 속한 전북대 한국과학문명학연구소가 이 전시의 주최·주관을 맡게 됐다.
전시 공간 기획과 디렉팅에는 서양화가이자 미디어아티스트인 송은주 작가가 함께한다.
"타자기 전시를 준비하고 있는데요."
"재미있겠는데요?"
단 두 마디였다. VR 소프트웨어와 미디어콘텐츠를 개발하는 브이런치(대표 이윤우)는 후원으로 참여했다. 타자기 역사 아카이브에 깊은 관심을 보이며 관련 전시 콘텐츠를 제작해 주기로 했다.
그리고 '공안과'에 무작정 이메일을 보냈다. 3벌식 한글 타자기를 개발한 공병우 박사는 한국 최초의 안과 전문의로도 알려져 있다. 그가 세운 공안과는 지금도 종로에서 진료를 이어가고 있다. 전시 기획서를 보내고 며칠 뒤, 공영태 원장을 직접 만날 수 있었다. 공 원장은 요즘 같은 시대에 타자기를 다루는 사람이 있다는 사실만으로도 신기해하며 전시 이야기에 귀를 기울였다. 공안과는 이번 전시에 자료 협력으로 참여한다.
공 원장은 3벌식 자판 스티커 제작비도 사비로 지원하기로 했다. 공병우 박사가 생전에 3벌식 사용자들을 위해 자판 스티커를 무료로 나눠주던 일을 잇는 셈이다. 김태호 교수의 책 <한글과 타자기> 300권도 구입해 전시에 기증하기로 했다.
전시를 완성할 사람들은 전시를 보게 될 사람들
전시 장소는 G밸리산업박물관 기획전시실을 대관하면서 해결됐다. 서울특별시도 이 전시에 후원 명칭 사용을 승인했다. 전시는 10월 9일 한글날부터 2027년 1월 23일까지, 100일 넘게 이어진다.
하지만 서울시의 후원은 명칭 사용 승인일 뿐, 예산 지원은 아니다.
장소는 해결했지만 전시를 준비하고 운영할 예산이 없다. 기획과 운영에 참여한 사람들 모두 인건비 없이 재능기부로 함께하고 있지만, 개인의 사비로 감당하는 데는 한계가 있다. 여기저기 기획서를 넣으며 후원처를 찾아봤지만, 아직 지원하겠다는 곳은 아직 나타나지 않았다.
그래서 생각했다. 이 전시를 완성할 사람들은 결국 이 전시를 보게 될 사람들이라고. 전시 운영 예산을 마련하기 위해 텀블벅에서 크라우드 펀딩을 열었다. 메이커 페어 강연장에서 알린 바로 그 펀딩이다. 펀딩은 9월 23일 시작해 10월 6일까지 이어진다. (실제 예산은 더욱 많이 필요하지만) 목표 금액은 300만 원으로 설정했다.
후원예산은 한글 기계화의 역사와 전시 내용을 기록한 전시 자료집 제작에 쓰인다. 후원자에게는 한글날 제정 100주년 기념 키캡, 전시 자료집, 전시 기간 중 열리는 타자기 체험 클래스 우선 예약권, 3벌식·5벌식 타자기 워크숍 등의 리워드가 마련돼 있다.
한글날 100주년을 기억하는 방법은 저마다 다를 것이다. 올해 한글날에는 매일 두드리는 자판을 한 번쯤 다시 내려다보면 어떨까. 그 자판이 어디서 왔는지 궁금해졌다면, 전시장에서 그 답을 함께 찾아보고 싶다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리 매거진 <타자기 이야기>에도 실립니다.