매일 두드리는 한글 자판에 숨은 내력 아시나요?

'예술하는 삶을 꿈꾸었으나, 문화 행정영역에서 노동자로 살고 있다. 노동 외에 타자기 연구하는 덕후이자 수집가로 한글문화와 '육아' 까지 3가지 영역에서 각각의 페르소나를 넘나들며 살고 있다. 현재 브런치 스토리에서 타자기에 대한 글을 집필하고 있다.

이 기자의 최신기사 악단광칠, 3집 '착신'으로 관객과 함께 신을 부르다