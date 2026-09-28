수학여행 대신 캠핑한 학생들이 남긴 '두 문장'

올해 우리 학교는 수련회도, 수학여행도, 취업캠프도 하지 않았다. 1편에 그 이야기를 썼다. 그 뒤 여덟 달 동안 대통령이 말하고 교육부가 방안을 내고 법안이 발의됐지만 학교는 움직이지 않았다. 2편에 그 이야기를 썼다. 3편은 그래서 버스 없이 떠난 하루의 기록이다.
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세 프로그램을 접은 뒤 우리가 정한 원칙은 하나였다. 규모만 비슷한 행사를 만들어 이름만 바꿔 달지 않는다. 같은 문제를 다른 이름으로 반복하는 일이기 때문이다. 대신 1년을 두 번의 짧은 호흡으로 나눴다. 4월에는 학과 단위로 떠나는 봄나들이, 9월에는 학급 단위로 떠나는 가을나들이. 당일형, 반나절 또는 하루, 숙박 없음, 버스 대절 없음, 대중교통 개별 이동. 조건만 늘어놓으면 남루해 보인다. 무엇을 덜어냈는지는 선명한데 무엇을 채웠는지는 아직 목록이 없다. 그래서 따라가 보기로 했다.
미리 적어 둔다. 가을나들이는 수학여행의 대체물로 기획된 것이 아니다. 다만 수학여행이 사라진 해에 학급들이 무엇을 세웠는지는, 기록해 둘 가치가 있다.
목록은 교무실에서 만들어지지 않았다
9월 22일, 346명이 일곱 곳으로 흩어졌다. 2학기에 현장실습을 나간 3학년을 뺀 전교생이다. 인솔에 참여한 교직원은 63명이었다. 목적지는 남산 일대(안중근의사기념관), 전쟁기념관의 '쿠푸왕의 피라미드' VR 전시, 스타필드 하남의 스포츠몬스터, 롯데월드, 아쿠아리움, 트램폴린파크, 그리고 서울대공원 캠핑장이었다.
8월 3주차부터 각 반은 나들이 장소를 사전 조사했고, 학급 회의를 열어 스스로 목적지를 정했으며, 예약과 신청까지 학급이 했다. 한 반은 남산 계단을 오르기로 했고, 한 반은 트램폴린파크에서 뛰기로 했다. 목적지가 제각각인 것이 아니라, 23개 학급이 각자 낸 결론이 일곱 곳으로 모인 것이다. 같은 곳을 고른 반끼리 묶여 함께 움직였다.
여기서부터는 그 일곱 곳 가운데 한 곳의 기록이다. 같은 시각 나머지 여섯 곳에도 각자의 하루가 있었다. 그중 하나만 길게 적히는 것은 그 하루가 더 나아서가 아니라, 내가 거기 있었기 때문이다.
아홉 시 반, 가장 먼저 도착한 사람은 두 담임이었다
나는 서울대공원 캠핑장으로 가는 2학년 두 학급을 따라가기로 했다. 평소 자전거 출근길과는 반대 방향으로 양재천을 달렸다. 캠핑하기 참 좋은 날이었다. 두 학급 서른여섯 명과 나를 포함한 교사 다섯 명이 청계산 자락에서 하루를 보냈다.
두 담임은 오전 9시 30분쯤 캠핑장에 도착했다. 집결 시간보다 한 시간 빨랐고, 그날 그곳에 가장 먼저 도착한 사람들이었다. 비슷한 시각에 올라온 학생 두 명과 함께 짐을 옮겼고, 올라오는 아이들을 맞이하다가 한 사람은 다시 산길을 내려갔다 왔다.
집결지가 멀어 공식 집결 시간은 10시 30분으로 잡혀 있었다. 그런데 대부분이 10시 전에 도착했다. 지하철과 버스를 갈아타고 서울대공원까지 온 아이들이 각자의 방식으로 청계산 자락까지 올라왔다.
개별 이동은 아이들이 택한 것이 아니다. 나들이를 계획할 때부터 학교가 정한 전제였고, 그 조건으로 계획을 세웠다. 대중교통으로 오가는 구간은 등하교와 같은 책임 영역으로 보았다. 그렇게 정한 뒤 두 담임은 이동 안내문을 따로 만들었다. 4호선 서울대공원역에서 내려 코끼리열차를 타고 동물원에서 도보 20분, 캠핑장 전기카트를 부르는 방법, 또는 국립현대미술관 셔틀버스를 타고 미술관에서 도보 10분. 세 가지 경로와 셔틀 시각 9시 40분과 10시, 전기카트 연락처까지 적혀 있었다. 목적지 일곱 곳 모두 사전답사를 다녀왔고, 학생과 교사 전원이 보험에 가입했으며, 사안이 생겼을 때의 보고 체계도 문서로 정리했다.
그 계획을 결재한 사람은 나다. 다만 그 구간을 등하교와 같은 칸에 넣은 것은 학교의 판단이었다. 그렇게 보아도 되는지, 사고가 났을 때 책임이 어디까지인지 정해 둔 규정은 아직 없다. 안내문을 만든 것은 담임이고, 그 구간을 실제로 어떻게 챙길지도 담임의 몫으로 남았다.
완벽하게 갖춰진 것은 자연뿐이었다
캠핑장 안은 숲으로 햇볕이 가려졌고, 냇물이 흘렀다. 그 밖에 갖춰진 것은 없었다. 불을 피우고, 재료를 다듬고, 누군가는 설거지를 해야 한다. 계획대로 되지 않는 일도 반드시 생긴다. 그 일들을 아이들이 직접 나눠 맡는 장면을 지켜봤다.
식재료는 전날 담임이 학교 카드로 미리 사 두었고, 캠핑장에서 모자란 것도 그 자리에서 학교 카드로 샀다. 카드에는 학교 이름이 찍혀 있었지만, 그 카드를 들고 마트를 돈 것도, 현장에서 빠진 것을 채우고 영수증을 모아 정산한 것도 담임이었다. 서른여섯 명이 하루 먹을 것의 품목과 수량을 정하는 일, 모둠마다 요청한 디저트 대회 재료를 사는 일까지 두 사람이 상의해 나눴다.
먼저 한 일은 불을 피우는 것이었다. 숯불에 불이 붙는 데 걸린 시간은 모둠마다 달랐다. 무언가를 설계하고 만드는 일을 배우는 아이들이라 그런지 프로젝트에 익숙했다. 프로젝트는 각자 맡은 역할을 잘 해야 좋은 작품이 나온다. 상추를 씻는 아이, 테이블을 정리하는 아이, 고기를 굽는 아이, 플레이리스트로 흥을 돋우는 아이, 그 옆에서 잔소리하는 아이. 숯불에서는 고기가 익었다. 지켜보는 내내 혼자 웅크려 휴대폰을 보는 아이가 거의 눈에 띄지 않았다. 왜 그랬는지는 오후에 한 아이가 나보다 정확하게 설명해 주었다.
익은 고기를 쌈에 싸서 가장 먼저 맛보시라며 내 입에 넣어 주는 아이가 있었다. 담임 시절 일일 야영이나 수련활동에서 느꼈던, 오래 잊고 있던 재미였다.
오후에는 아이들이 준비한 디저트 대회가 열렸다. 숯불버거와 고구마가 접시에 올랐고, 수박화채와 로투스 머랭쿠키가 뒤따랐다. 어느 쪽이 이겼는지는 적지 않겠다. 온종일 불 앞에 서 있던 아이들이 마지막까지 뭔가를 더 만들어 보려 했다는 사실이 순위보다 오래 남았다. 점심을 치우고 대회까지 마치니 오후 3시가 넘었다. 장비를 반납하고 자리를 정리한 뒤, 종례는 그 자리에서 했다.
규모를 줄였더니 몫이 늘었다
부지런히 텐트를 오가며 캠핑 용품과 먹거리를 나르고 뭐가 필요한지 물으며 든든한 울타리가 되는 것은 교사의 몫이었다. 선생님들의 발걸음에도 아이들 노랫소리에 맞춘 흥이 묻어 있었다. 캠핑에 오기 전 고기를 맛있게 굽는 영상을 아이들에게 먼저 보내 둔 교사도 있었다.
고기가 익을 무렵, 아이들을 챙기던 두 담임이 겨우 자리에 앉았다. 팀별로 구운 고기가 한 접시씩 우리 테이블에 얹혔다. "준비하느라 고생 많으셨어요. 아이들이 너무 즐거워하네요." 돌아온 대답은 이랬다.
"품은 더 많이 들었어요. 계획하고 시장 보고, 사고 나지 않게 이것저것 챙기니까 수학여행보다 더 힘든 것 같아요."
그 말이 오래 남았다. 그날 캠핑장에는 두 담임 말고도 교사가 셋 더 있었다. 나를 포함해서다. 셋에게 역할이 없었던 것은 아니다. 부장 교사는 짐을 차로 옮기고 준비물 몇 가지를 맡았다. 나를 포함한 나머지 둘도 서른여섯 명이 넓은 캠핑장에 흩어져 있는 동안 아이들 곁에 있었다. 두 사람으로는 그 인원을 다 볼 수 없다는 것을 담임들이 먼저 알고 함께 가자고 청했다. 현장에서 아이들과 이야기를 나누는 선생님들을 보며 잘 청했다고 생각했다는 말을 나중에 들었다.
다만 그 역할은 모두 입으로 오갔다. 누가 무엇을 맡는지 적힌 종이는 없었고, 부탁하는 쪽은 미안해하며 최소한만 부탁했다. 준비는 담임의 몫이라고 두 사람이 먼저 생각했기 때문이다. 그래서 장을 보고 값을 치르고 영수증을 챙기고 인원을 세고 장비를 반납하는 일은 두 담임이 나눠 가졌다. 방향은 한 사람이 잡고 지출은 다른 한 사람이 맡는 식으로, 모든 결정을 둘이 상의했다.
가을나들이에 붙은 사람은 교직원 63명뿐이었고 외부 보조인력은 없었다. 숙박을 뺀 만큼 부담도 줄어든다는 말은, 적어도 이 하루에는 맞지 않았다. 규모를 줄였는데 몫은 왜 늘었을까. 이 질문은 잠시 접어 두고, 오후에 만난 한 아이의 말부터 옮긴다.
"그래도 한번 겪어 보고 싶다"
아침부터 유독 눈에 띄던 2학년 한 학생과 잠깐 이야기를 나눴다. 밝혀 둘 것이 있다. 교장이 묻고 우리 학교 학생이 답한 자리였다. 아이가 하지 않은 말이 있었으리라 전제하고 읽어주시기 바란다. 대화는 본인 동의를 받고 시작했다. 이름은 적지 않기로 했다.
기숙사 생활을 하는 아이다. 기사에 뭐라고 소개하면 좋겠냐고 묻자, 웃으며 이렇게 답했다. "그냥 즐긴 학생입니다." 너처럼 밝게 무언가를 하고 있다는 건 어느 조직에 가든 큰 장점이라고, 인터뷰와 상관없는 말을 한마디 보탰다. 아이의 대답이 좋았다.
"친구들이랑 있으니까 에너지가 생기는 거고, 그걸 친구들한테 나눠주고 싶은 거기도 해요."
오늘 어떠냐고 묻자 대답이 빨랐다. "즐거워요. 엄청 즐거워요." 점심을 만드는 것도, 디저트 대회도 재미있었다고 했다. 아침부터 내 눈에 걸렸던 장면 하나를 아이도 말했다. 휴대폰을 보는 아이가 거의 없었다는 것.
"여기서는 고기 구우면서 얘기하고, 밥 먹으면서 얘기하고, 선생님들이랑도 얘기하고."
오늘 하루에 대해서는 분명했다.
"수학여행이라고 하면 어디 국보 같은 거 보고 이리저리 갔다 왔다 하는 건데, 여기는 완전 풀 자유잖아요. 편하게 얘기도 나누고 노래도 부르고. 수학여행보다 자유롭지 않았나 싶어요."
수학여행을 못 간 것은 어떠냐고 물었다. "아쉽긴 하죠." 아이는 수학여행을 다녀온 주변 사람들에게 들은 이야기를 꺼냈다. 베개 싸움을 한다더라, 밤새 이야기를 나눈다더라, 몰래 누구를 골탕 먹인다더라. "그런 걸 듣다 보니까 그래도 한번 겪어 보고 싶다는 생각이 드는 거죠." 그러면서 덧붙인 말이 정확했다.
"다른 학교 이야기를 들어 보면, 수학여행이 재미있었다거나 추억이 남았다기보다는, 우리도 한번 겪어 보고 싶었다에 가까운 것 같아요."
마지막으로 내년 이야기를 물었다. 너는 3학년이 되니 해당 사항이 없지만 후배들을 위해 속마음을 말해 달라고 했다. 한참 망설이던 아이가 말했다.
"저는 둘 다 좋아서 애매하긴 한데, 아마 수학여행을 더 하고 싶어 할 것 같아요. 다른 학교 친구들한테 우리는 수학여행 안 가고 봄나들이 가을나들이로 나눠서 간다고 얘기하면, 너는 수학여행 없네, 이러거든요. 같은 경험을 할 거면 그냥 수학여행으로 하는 게 낫지 않나 싶기도 해요."
적어도 이 아이에게는 '우리만 다른 경험을 했다'는 자부심도 꽤 컸지만, '남들이 다 하는 평범한 추억을 나도 해 보고 싶다'는 갈증 또한 컸다. 어느 쪽이 더 컸는지는 나도 알 수 없다. 한 명의 말을 학년 전체로 옮겨 적지도 않겠다. 다음 날 교실에서는 어제가 즐거웠다며 달려와 고맙다고 말한 아이들이 여럿이었다고 담임은 전했다. 오늘 하루가 충분히 즐거웠다는 사실과 남들 다 가는 수학여행을 가 보지 못했다는 아쉬움이 한 아이 안에서 아무런 모순 없이 공존한다는 것, 그것이 학기말 설문을 설계할 때 먼저 놓아야 할 전제다.
나는 그 당연하고도 아린 공존 앞에서 더 이상 아무 말도 보태지 못했다. 1편에 적은 학생과 학부모의 92%가 무엇이었는지를 나는 그날 조금 알 것 같았다. 가고 싶다는 응답은 특정 목적지를 원한다는 뜻이 아니었다. 남들이 다 한다는 그 경험을 나만 비켜 갔다는 감각에 가까웠다. 숫자로 볼 때는 요구로 읽혔던 것이, 한 아이의 입을 통해서는 결핍으로도 들렸다.
그날 아이들은 자기 하루를 직접 꾸렸다. 내가 청계산에서 들고 내려온 것은 두 개의 문장이다. "엄청 즐거워요"와 "그래도 한번 겪어 보고 싶다".
이 두 문장이 1월에 내가 국가에 요청한 세 가지와 어디서 만나고 어디서 어긋나는지, 그리고 접어 두었던 질문의 답은 다음 편에 적는다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.