수학여행 대신 캠핑한 학생들이 남긴 '두 문장'

올해 우리 학교는 수련회도, 수학여행도, 취업캠프도 하지 않았다. 1편에 그 이야기를 썼다. 그 뒤 여덟 달 동안 대통령이 말하고 교육부가 방안을 내고 법안이 발의됐지만 학교는 움직이지 않았다. 2편에 그 이야기를 썼다. 3편은 그래서 버스 없이 떠난 하루의 기록이다.

AD

큰사진보기 ▲서울대공원역에서 캠핑장까지두 담임이 만들어 나들이 전에 배포한 이동 안내문. 지하철역에서 캠핑장까지 오는 세 가지 경로와 시각, 연락처가 적혀 있다. 일부 정보는 가렸다. ⓒ 담임 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲디저트 대회 출품작디저트 대회 출품작 가운데 세 가지. 무엇을 만들지 정하고 손으로 만든 것은 모두 아이들이었다. ⓒ 담임 제공 관련사진보기

"품은 더 많이 들었어요. 계획하고 시장 보고, 사고 나지 않게 이것저것 챙기니까 수학여행보다 더 힘든 것 같아요."

"친구들이랑 있으니까 에너지가 생기는 거고, 그걸 친구들한테 나눠주고 싶은 거기도 해요."

"여기서는 고기 구우면서 얘기하고, 밥 먹으면서 얘기하고, 선생님들이랑도 얘기하고."

"수학여행이라고 하면 어디 국보 같은 거 보고 이리저리 갔다 왔다 하는 건데, 여기는 완전 풀 자유잖아요. 편하게 얘기도 나누고 노래도 부르고. 수학여행보다 자유롭지 않았나 싶어요."

"다른 학교 이야기를 들어 보면, 수학여행이 재미있었다거나 추억이 남았다기보다는, 우리도 한번 겪어 보고 싶었다에 가까운 것 같아요."

"저는 둘 다 좋아서 애매하긴 한데, 아마 수학여행을 더 하고 싶어 할 것 같아요. 다른 학교 친구들한테 우리는 수학여행 안 가고 봄나들이 가을나들이로 나눠서 간다고 얘기하면, 너는 수학여행 없네, 이러거든요. 같은 경험을 할 거면 그냥 수학여행으로 하는 게 낫지 않나 싶기도 해요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.