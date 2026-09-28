호주 뉴스 속 'K-뷰티' 인기, 만감이 교차합니다

큰사진보기 ▲뉴스 보도 후 필자가 직접 현장 확인을 위해 방문한 매장에서 K-뷰티 열풍을 느낄 수 있었다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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최근 저녁 식사를 하며 TV 채널을 돌리던 중 눈을 의심했다. 호주 대표 뉴스 채널인 <7NEWS>에서 한국 이야기를 길게 보도하고 있었기 때문이다. 스크린을 가득 채운 것은 다름 아닌 한국 화장품, 'K-뷰티'였다. 타국에서 생각지도 못하게 접한 반가운 소식에 숟가락을 놓고 유심히 화면을 바라보게 되었다. ​뉴스 내용은 그야말로 놀라움의 연속이었다. 과거에는 한인 타운 구석 매장이나 인터넷 직구를 뒤져가며 어렵사리 구하던 K-뷰티 제품들이, 이제는 호주 대중이 날마다 찾으러 오는 대형 마트인 코올스(Coles)와 케이마트(Kmart), 티케이 맥스(TK-Maxx), 타겟(Target) 매장의 가장 잘 보이는 자리를 꿰찼다는 소식이었다.사실 지금 호주 경제는 그야말로 얼어붙어 있다. 끝없이 오르는 물가와 고금리 여파로 너나 할 것 없이 허리띠를 졸라매는 중이다. 외식을 줄이고, 주말 나들이를 포기하고, 백화점 명품관 근처는 쳐다보지도 않는 게 요즘 호주 사람들의 일상이 되었다. ​아무리 살림살이가 팍팍해져도 피부 관리를 통째로 포기할 수는 없는 법이다. 비싼 피부과 시술이나 백화점의 값비싼 스킨케어 브랜드에 선뜻 돈을 쓰기 부담스러워진 현지 소비자들이 눈을 돌린 곳이 바로 K-뷰티였다. 부담 없는 가격대이면서도 성분과 효과는 고가 브랜드 못지않으니, 불황 속에서도 '나를 위한 작은 선물'이자 가장 확실한 실용적 대안이 된 셈이다. 주머니 사정이 얇아질수록 K-뷰티의 존재감은 역설적으로 더 단단해지고 있다.​접근성도 한몫했다. 따로 마음먹고 뷰티 전문점을 찾아가지 않아도, 저녁 찬거리를 사러 나왔다가 자연스럽게 한국 세럼이나 크림을 장바구니에 부담 없이 집어넣을 수 있게 되었다. 재미있는 점은 이 열풍이 비단 여성들만의 전유물이 아니라는 것이다. 면도 후 피부 진정이 필요한 남성들 사이에서도 한국산 쉐이빙 크림이나 로션이 입소문을 타고 퍼지고 있다. 여기에 SNS를 중심으로 번진 '투명한 피부(Glass Skin)' 열풍까지 더해지면서, K-뷰티는 이제 일시적인 반짝 유행을 넘어 호주인들의 삶 속에 깊숙이 뿌리를 내렸다.호주에서 20년이라는 세월을 살아오며 한국이라는 이름이 현지 사회에서 얻어온 위상의 변화를 몸소 겪어왔다. 변두리의 이방인 문화로 취급받던 시절을 지나 K-팝과 K-드라마, K-푸드가 호주 대륙을 흔들더니, 이제는 현지인들의 매일 닿는 피부와 일상의 영역까지 한국이 깊숙이 스며들었다. ​까다롭기로 소문난 호주 소비자들이 한국 화장품의 본질적인 기술력과 성분에 열광하고, 현지 방송이 앞다투어 그 가치를 증명해 주는 모습을 바라보는 마음은 만감이 교차한다. 화려한 스타나 대형 자본의 힘을 넘어, 정직한 품질과 실력 하나로 호주인들의 일상 한가운데 뿌리내린 한국 화장품들.팍팍한 이국땅의 불황 속에서도 가장 빛나는 존재감을 발휘하는 K-뷰티를 보며, 타향에서 살아가는 한 사람의 한국인으로서 가슴 밑바닥에서부터 솟구쳐 오르는 깊은 자긍심과 묵직한 보람을 느낀다. 음식과 노래를 넘어 화장품까지 세계를 매료시킨 우리 문화의 힘을 확인한 지금, 과연 다음번엔 어떤 자랑스러운 K-상품이 세상의 마음을 또 한 번 사로잡게 될지 벌써부터 가슴 설레는 기대를 품어본다.