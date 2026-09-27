안민석, OECD·유네스코 찾아 경기교육 세계 무대에…"RAS, 세계 공통 의제로"

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 25일(현지시각) 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD)를 방문해 에드먼드 미슨(Edmund Misson) OECD 교육기술국 혁신·성과측정국장과 면담을 갖고 경기교육 3대 핵심 정책을 설명하며 'OECD 교육 2040'과의 연계 및 협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 25일(현지시각) 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 방문에 앞서 꽁도르세 중학교를 방문해 운동장 등 스포츠시설을 둘러본 뒤 스포츠 수업에 참여 중인 학생들과 인사를 나누며 대화하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 25일(현지 시각) 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 방문에 앞서 프랑스 꽁도르세 중학교와 경기 신흥중학교 간에 진행된 '한국문화' 주제의 국제교류 수업을 참관하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 9월 25일(현지 시각) 프랑스 꽁도르세 중학교를 방문해 두르당 지역 시장 및 학교장과 면담을 마친 후 기념 선물을 교환하고 있다. (좌측부터 학교 관계자, 꽁도르세 중학교 교장, 두르당 지역 시장, 안민석 경기도교육감) ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 25일(현지 시각) 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 방문에 앞서 프랑스 파리 장송드사이 고등학교를 방문해 현지 관계자들과 예술·스포츠 교육 현황을 공유하고 질의응답 및 학교 시설 견학을 진행하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 경기교육의 핵심 정책을 국제 교육 무대에 직접 제안하며 '경기교육대전환'의 외연을 세계로 넓히고 있다.프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 교육기술국(Directorate for Education and Skills)과 유네스코를 찾아 '폰프리 스쿨', 'RAS 경기 문예체 교육', '벽깨기'를 소개한 데 이어 에스토니아의 AI교육과 독일의 시민교육, 프랑스의 예술·스포츠 교육 현장을 잇달아 살폈다. 스마트폰과 AI가 교육 환경을 빠르게 바꾸는 상황에서 독서·예술·스포츠처럼 기술이 대신하기 어려운 교육의 가치를 경기교육의 핵심 축으로 세우고, 이를 경기도의 정책 실험에 그치지 않는 세계 교육의 공통 의제로 확장하겠다는 것이 이번 유럽 방문에 담긴 안민석 교육감의 구상이다.안민석 교육감은 지난 25일(현지 시각) 프랑스 파리 OECD 교육기술국을 방문해 경기교육의 3대 핵심 정책을 설명하고 OECD의 '교육 2040'과 연계한 국제 협력 방안을 논의했다.OECD 교육기술국은 국제학업성취도평가(PISA)와 '교육과 역량의 미래 2030·2040' 프로젝트 등을 담당하며 각국의 교육정책 논의에 영향을 미치는 국제기구다. 이번 면담에서는 OECD가 추진하는 '교육 2040'의 방향과 최근 PISA 결과에서 나타난 세계적인 문해력 저하 문제가 논의됐다. OECD 측은 2027~2028년 교육과정 연구와 오는 12월 글로벌 포럼에서 문해력 문제를 주요 의제로 다룰 계획을 공유했다.안 교육감은 이 같은 국제 교육 논의에 경기교육의 정책 방향을 연결했다. 특히 독서·예술·스포츠를 중심으로 한 RAS 교육이 OECD의 학습나침반 체계에서 어떤 의미가 있을 수 있는지 살피고, 학생 행위주체성과 변혁적 역량을 교육과정에 반영한 해외 사례도 함께 검토했다.안민석 교육감이 OECD에서 던진 질문은 '알파세대 아이들에게 정작 필요한 것 중 스마트폰이 줄 수 없는 것은 무엇인가'였다.그 답으로 제시한 정책이 '폰프리 스쿨'과 RAS 경기 문예체 교육, 벽깨기다.'폰프리 스쿨'은 학교 교육활동에서 스마트폰 사용을 줄여 학생들이 배움과 관계 형성에 집중할 수 있는 학교문화를 만들겠다는 정책이다. 안민석 교육감은 취임 첫날 폰프리 스쿨을 제1호 정책으로 결재한 데 이어 RAS 교육과 연계해 학교 교육력 회복을 추진하고 있다. 경기도교육청도 폰프리 스쿨을 단순히 휴대전화 사용을 제한하는 정책이 아니라 학생의 자기조절 역량과 학교문화 회복을 위한 정책으로 설명하고 있다.RAS는 독서(Reading)·예술(Arts)·스포츠(Sports)를 통해 학생의 전인적 성장과 인성교육을 강화하는 정책이다. AI 이음플랫폼을 활용해 교육을 지원하는 방안도 함께 추진하고 있다.'벽깨기'는 학교와 지역사회의 제도적·행정적 장벽을 허무는 정책이다. 지역의 인적·물적 자원을 학교 교육에 활용하고 학교 시설을 지역사회에 개방하며 지방자치단체와의 공동 교육경비를 확대하는 내용을 담고 있다.안민석 교육감은 앞서 이 세 정책을 '폰프리- RAS-벽깨기'의 삼위일체로 설명해 왔다. 스마트폰을 내려놓는 것 자체가 목적이 아니라 학생들이 독서·예술·스포츠 활동을 통해 배움과 관계를 회복하고, 학교가 지역사회와 연결되도록 하는 것이 정책의 핵심이라는 설명이다.이번 OECD 방문은 이 같은 경기교육의 정책 구상을 국제적인 교육 담론과 연결하려는 시도라는 점에서 의미가 있다. 특히 OECD가 세계적인 문해력 저하를 향후 교육과정 논의의 주요 과제로 다루기로 한 상황에서, 독서를 비롯한 문예체 교육을 경기교육의 핵심 정책으로 제시했다는 점에서 정책적 접점을 찾고 있다.안민석 교육감은 오는 12월 열리는 OECD 글로벌 포럼에도 적극 참여해 경기교육 정책을 국제사회에 알리고 협력 범위를 넓혀갈 계획이다.이번 유럽 방문은 OECD만을 대상으로 한 국제협력 일정은 아니었다. 안민석 교육감은 우리나라 최초로 공모를 통해 선발된 도내 교육지원청 교육장 11명과 함께 에스토니아·독일·프랑스를 차례로 방문했다.안 교육감은 자신의 페이스북을 통해 에스토니아 교육부와 학교를 방문해 AI교육의 방향을 모색했고, 독일 프랑크푸르트와 본에서는 시민교육을 살폈다고 밝혔다. 특히 독일 시민교육의 핵심 원리로 알려진 보이텔스바흐 3대 원칙인 강요금지 원칙, 논쟁성 원칙, 이해증진 원칙을 놓고 질문하고 토론하면서 '경기형 보이텔스바흐'를 구상했다고 전했다.프랑스에서는 두르당의 꽁도르세 중학교에서 경기 신흥중학교 학생들과 현지 학생들이 함께한 한국문화 주제 국제교류 수업을 참관했다. 파리 장송드사이 고등학교에서는 프랑스의 예술·스포츠 교육 운영 현황을 살폈다.유네스코 미래학습혁신국 관계자들과도 만나 미래교육 담론과 협력 방안을 논의했다. 프랑스 현지 한국어 교사 모임인 사랑방협회와 파리한국교육원 관계자들과는 한국어 교육 확산 방안도 논의했다.에스토니아에서는 AI교육과 디지털 전환, 독일에서는 시민교육, 프랑스에서는 예술·스포츠 교육을 살핀 셈이다. 도교육청은 이번 탐방에서 확인한 사례를 경기교육대전환 중장기 계획에 반영할 방침이다.안민석 교육감은 페이스북에서 "올해 잘 준비하여 내년부터 경기AI교육과 시민교육을 감행하려 한다"며 "AI교육, 시민교육과 함께 RAS교육은 경기교육의 시그니쳐 정책이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "물론 교권회복은 경기교육의 최우선"이라고 강조했다.안민석 교육감의 이번 유럽 방문은 경기교육대전환의 정책 범위를 넓히는 동시에 향후 실행 과제도 분명하게 보여준다.안 교육감은 취임 직후부터 폰프리 스쿨·RAS·벽깨기를 경기교육대전환의 핵심 정책으로 제시해 왔고, 폰프리 스쿨을 학교 현장에 안착시키기 위한 추진단을 구성하는 등 후속 절차도 밟아왔다. 이번에는 여기에 AI교육과 시민교육까지 더해 내년도 정책으로 구체화하겠다는 구상을 내놓았다.특히 이번 탐방에는 "우리나라 최초로" 공모를 통해 선발된 11명의 교육장이 함께했다는 점도 눈에 띈다. 교육감 개인의 해외 정책 탐방에 그치지 않고 교육지원청 단위의 정책 실행 주체들이 함께 해외 사례를 살펴봤다는 점에서 향후 지역 단위 교육정책으로 연결될 가능성을 열어둔 것이다.다만 해외 교육모델을 경기교육에 적용하는 과정에서는 각 나라의 교육제도와 학교문화, 지역사회 구조의 차이를 고려해야 한다. 에스토니아의 AI교육이나 독일의 시민교육, 프랑스의 문예체 교육을 그대로 옮기는 것이 아니라 경기교육의 여건에 맞게 교육과정과 학교 현장의 실천으로 구체화하는 과정이 필요하다.안민석 교육감은 이번 방문의 방향을 "OECD가 제시한 나침반은 방향을 알려주지만, 실제 그 길을 걷는 곳은 교실"이라는 말로 정리했다. 이어 "독서, 예술, 스포츠는 스마트폰이 결코 대신할 수 없는 가치인 만큼, 경기도가 먼저 걸어간 길이 세계 교육의 공통 의제가 되도록 만들겠다"고 밝혔다.국제기구에서 경기교육의 정책을 소개하는 데서 한 걸음 더 나아가 이를 국제적인 교육 의제로 만들겠다는 안 교육감의 구상이 실제 학교 현장의 변화로 이어질 수 있을지는 앞으로의 과제다. OECD 글로벌 포럼 참여와 내년도 AI·시민교육 추진, RAS 교육 확대 등이 계획대로 구체화한다면 이번 유럽행은 해외 교육탐방을 넘어 '경기교육대전환'을 국제 교육 담론과 연결하는 출발점으로 자리 잡을 수 있다.