총경 출신 군수가 당한 표적 수사? 경찰 칼날 부러뜨린 문제점들

큰사진보기 ▲충남지방경찰청 ⓒ 이재환 관련사진보기

[문제점 ①]

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[문제점 ②] '

큰사진보기 ▲가세로 전 군수는 2022년 7월 23일 오후 4시 20분부터 5시 20분까지 자택에서 자동차로 54분이나 떨어진 안면도 꽃지해수욕장의 '해양쓰레기 플로깅 행사' 현장에 참석 중이었다. 물리적으로 자택에서 A 과장을 만나는 것 자체가 불가능했다. ⓒ 심규상 관련사진보기

[문제점 ③]

큰사진보기 ▲수사 상황이나 혐의점에 아무런 변화가 없었음에도 결론을 내리지 않던 경찰은, 더불어민주당 태안군수 후보 경선(4월 7일)을 불과 나흘 앞둔 지난 4월 초 가 전 군수를 기소 의견으로 전격 검찰에 송치했다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일 충남 태안군 원북면에 위치한 자택에서 <오마이뉴스>와 만난 가세로 전 태안군수. ⓒ 심규상 관련사진보기

'금두꺼비 수수 의혹' 사건 수사로 현직 군수에게 정치적 사망 선고를 내렸던 경찰의 칼날이 결국 부러졌다. 가세로 전 태안군수가 검찰로부터 최종 무혐의 처분을 받으면서, 지난 1년 6개월간 충남경찰청 형사기동대가 벌여온 수사는 '수사권 남용을 통한 정치적 타살'이자 '표적 수사'였다는 비판에 직면해 있다.과거 총경으로 퇴임한 '경찰 간부 출신'인 가 전 군수가 자신의 '친정'인 경찰의 수사로 인해 정치적으로 매장당했다가 검찰에서 무혐의 결정을 받은 아이러니한 상황이 발생한 것이다.대전지검 서산지청은 지난 22일 청탁금지법 및 뇌물수수 혐의에 대해 증거불충분으로 '혐의없음' 처분을 내렸다. 경찰이 사건을 송치한 지 5개월여만이다.<오마이뉴스> 취재와 검찰이 밝힌 무혐의 결정 이유를 종합하면, 경찰이 확실한 물증이나 알리바이를 고의로 묵살한 것을 넘어 위법 수사를 강행한 정황이 드러난다. 검찰의 무혐의 결정에 따라 경찰의 수사 과정에서 벌어진 핵심 쟁점을 정리해 보았다.이번 사건의 첫 번째 쟁점은 '뇌물 수수'라는 범죄 사실의 실체 여부다. 대전지검 서산지청은 가 전 군수에 대한 무혐의 결정 이유에 대해 "공여자가 금두꺼비를 주려고 준비한 것은 맞으나, 최종적으로 가 전 군수에게 줬다고 인정되지는 않는다"며 "여러 정황을 조사했으나 실제로 전달됐다고 입증하기에는 증거가 부족해 증거불충분 처분을 내렸다"고 밝혔다.당초 이 사건은 2022년 7월 승진한 A과장이 동료들에게 "인사 대가로 군수 자택에 금두꺼비를 줬다"고 발언하면서 시작됐다. 하지만 조사가 시작되자 A씨는 "체면과 오기 때문에 한 거짓말"이라며 진술을 전면 번복했고, 금두꺼비는 차량 트렁크 골프백에 두었다가 분실했다고 주장했다.경찰은 가 전 군수의 자택과 집무실, A씨의 차량까지 전방위 압수수색을 벌였으나 핵심 물증인 금두꺼비를 찾지 못했다. 그런데도 경찰은 1년 6개월간 시간을 끌다 지난 4월 초 기소 의견으로 사건을 송치했다.검찰의 이번 판단은 준 사람도, 받은 사람도, 물증도 없는 상황에서 경찰이 오직 '정황'이라는 명분만으로 무리하게 기소 의견을 냈음을 공식 확인해 준 셈이다.두 번째 쟁점은 경찰이 가 전 군수의 확실한 알리바이를 알고도 묵살한 것을 넘어, 이를 입증하려는 증거를 무력화하기 위해 위법 수사를 강행했다는 의혹이다. A씨가 금두꺼비를 전달했다고 주장한 시각은 2022년 7월 23일 오후 5시 30분경 가 전 군수의 자택이었다.하지만 가 전 군수는 당일 오후 4시 20분부터 5시 20분까지 자택에서 자동차로 54분이나 떨어진 안면도 꽃지해수욕장의 '해양쓰레기 플로깅 행사'에 참석 중이었다. 물리적으로 자택에서 A씨를 만나는 것 자체가 불가능했다.가 전 군수 측은 복수 공무원의 일관된 진술과 함께 동행했던 비서실장의 조작 불가능한 '정맥 인식 출퇴근 기록'을 알리바이 증거로 제출했다. 비서실장이 당일 가 전 군수와 함께 프로깅 행사에 참석하기 위해서 군청을 떠난 시각이 담긴 퇴근 기록이었다. 그러나 경찰 수사팀은 도리어 이 기록의 조작 가능성을 제기하며 법원에 태안군청 사무실에 대한 압수수색 영장을 신청했다가 기각당했다. 법원조차 경찰의 무리한 영장 청구에 제동을 걸었던 셈이다.하지만 경찰은 압수수색 영장이 기각된 직후인 지난해 10월 초 '수사 협조 요청서'를 근거로 태안군청 사무실을 뒤졌다. 가 전 군수는 "경찰이 '수사 협조 요청'이라는 꼼수를 부려 군청 행정과 컴퓨터를 수색하고 자료를 가져가는 등 영장 없는 강제 수색에 준하는 위법 수사를 강행했다"고 성토했다.가장 심각한 수사 과정의 문제는 경찰의 '사건 처리 시점'과 '수사 정보 실시간 유출'에 집중된다. 경찰은 1년 6개월간 수사를 끌어오며 지난해 하반기부터 수사 마무리 시점을 추석, 연말, 올해 설 명절 등으로 차일피일 미루어왔다.수사 상황이나 혐의점에 아무런 변화가 없었음에도 결론을 내리지 않던 경찰은, 더불어민주당 태안군수 후보 경선(4월 7일)을 불과 나흘 앞둔 지난 4월 3일 가 전 군수를 기소 의견으로 전격 검찰에 송치했다.공교롭게도 송치 당일 가 전 군수가 공식 통보를 받기도 전에 수사 정보가 상대 정치 진영과 지역 언론에 곧바로 유출됐다. 당일 기사가 쏟아졌고 지역 사회 인터넷 사회관계망(SNS)에는 가 전 군수를 비난하는 정보가 살포됐다. 결국 가 전 군수는 경선에서 최종 탈락했고, 3선 도전의 길목에서 하차해야 했다.게다가 경찰은 지방선거가 끝나자마자 알리바이 핵심 증인이었던 공무원 C씨를 무혐의 처분했다. 선거 전에는 피의자로 묶어 알리바이를 의심하더니, 선거가 끝나자 곧바로 무혐의 처분한 것이다.사건을 쪼개어 가 전 군수만 경선 직전 기소 의견으로 송치한 것이 기획 수사라는 의심을 더하는 이유다.가 전 군수는 검찰 무혐의 결정 직후인 지난 23일 <오마이뉴스> 인터뷰에서 "경찰이 물증도 없고 알리바이가 명백한 사건을 선거에 영향을 주기 위해 의도적으로 경선 직전 송치했다고 생각한다"라며 "평생을 몸담았던 경찰 조직이 실체도 없는 허위 사실로 전직 총경 출신인 나를 표적 삼아 사냥할 줄은 꿈에도 몰랐다. 결백은 확인됐지만 내 잃어버린 시간과 태안군민들이 입은 피해는 도대체 누가 책임지느냐"고 반문했다.그는 "확인되지 않은 의혹이 정치적 공격의 수단으로 이용되고, 그 피해가 개인과 가족에게 고스란히 돌아가는 일이 다시는 있어서는 안 된다"라며 "지금이라도 이 사건이 어떻게 시작됐고, 어떤 과정을 거쳐 수사가 진행됐으며, 왜 이러한 결과에 이르렀는지 차분하게 하나하나 확인해 나가겠다"고 밝혔다.이에 대해 충남경찰청 관계자는 <오마이뉴스>와의 통화에서 "민주당 경선 시점에 맞춘 것이 아니라 절차와 순리대로 수사를 진행하다가 완료되어 송치한 것"이라며 "경선에 영향을 주려고 시점을 맞춘 것이 아니다"라고 해명한 바 있다.충남경찰청은 수사 정보 사전 유출 의혹에 대해서도 "경찰이 수사 정보를 유출한 적이 없으며 (어떻게 유출됐는지) 알 수도 없다"며 "검찰이나 언론 등 정보 접촉 경로가 다양하고 주요 인물 사건의 경우 기자들이 먼저 파악하는 경우가 많다"고 답했다.반면 대전지검 서산지청 관계자는 "검찰이 송치 시점을 정해준 것도 아니고, (검찰은 그날) 송치될지도 몰랐다. 검찰이 언론에 굳이 알릴 이유도 없으며 관여한 바가 없다"고 선을 그었다. 검찰이 유출 가능성을 전면 부인함에 따라, 결국 선거 타이밍에 맞춰 사건을 넘기고 내부 수사 정보를 바깥으로 흘려 현직 군수를 정치적으로 타격한 '배후'는 경찰 라인 내부에 있다는 의혹이 더욱 커지고 있다.