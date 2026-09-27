3년째 30%도 못 걷는 환경개선부담금, 제도 실효성은?

큰사진보기 ▲어기구 의원이 “환경개선부담금 부과·징수를 조기폐차 및 저공해·친환경차 전환 정책과 효과적으로 연계해 노후 경유차를 신속히 줄일 수 있는 실효성 있는 대책이 필요하다”고 강조했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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노후 경유자동차에 부과되는 환경개선부담금의 최근 3년간 징수율이 30%를 밑돌고 미수납액이 3천억 원을 넘어선 것으로 나타났다.이와 관련해 국회 기후에너지환경노동위원회 어기구 의원(더불어민주당·충남 당진시)은 "노후 경유차가 도로 위에 오래 남아 있을수록 대기오염에 따른 사회적 비용도 커진다"며 "환경개선부담금 부과·징수를 조기폐차 및 저공해·친환경차 전환 정책과 효과적으로 연계해 노후 경유차를 신속히 줄일 수 있는 실효성 있는 대책이 필요하다"고 강조했다.어기구 의원이 기후에너지환경부로부터 제출받은 '2023~2025년 환경개선부담금 부과·징수 현황' 자료를 분석한 결과, 2025년 환경개선부담금 징수결정액은 5,335억 1천만 원으로 집계됐다.이 가운데 불납결손액(524억 9천만 원)을 제외한 금액 4,810억 2천만 원 중 실제 징수된 금액은 1,430억 8천만 원에 그쳤다. 징수율은 29.7%에 머물렀으며, 미수납액은 3,379억 4천만 원에 달했다.최근 3년간 징수율 현황을 살펴보면 ▲2023년 27.4% ▲2024년 29.2% ▲2025년 29.7%로 3년 연속 30% 선을 넘지 못했다. 전체 징수결정액은 2023년 6,997억 원에서 2025skq년 5,335억 1천만 원으로 감소했으나, 미수납 규모는 여전히 막대한 수준을 유지하고 있다.지역별 징수율 격차도 두드러졌다. 2025년 기준 서울의 징수율은 17.7%로 전국 17개 시·도 중 가장 낮았으며, 광주(20.3%), 대전(21.4%), 부산·인천(각 26.6%) 순으로 전국 평균을 밑돌았다. 반면 경기는 46.5%로 가장 높았고 세종(40.6%), 전남(39.2%)이 뒤를 이었다. 특히 서울의 미수납액은 1,094억 5천만 원으로, 전국 전체 미수납액의 약 32%를 차지했다.환경개선부담금은 환경개선비용 부담법에 따라 오염물질 배출 저감과 노후 차량의 저공해화를 유도하기 위해 경유차 소유자에게 부과하는 제도다.현행 제도상 체납된 부담금은 차량 소유권 이전이나 폐차 말소 등록 시 납부하게 되어 있으며, 정부는 2023년부터 조기폐차 시 부담금을 폐차 즉시 부과하도록 절차를 개선했다.그러나 3년 연속 저조한 징수 실적이 이어지면서, 환경 오염 유발에 대한 사회적 비용 부담이라는 본래의 정책 목적과 실효성을 확보하기 위한 정비가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.