3년째 30%도 못 걷는 환경개선부담금, 제도 실효성은?

노후 경유자동차에 부과되는 환경개선부담금의 최근 3년간 징수율이 30%를 밑돌고 미수납액이 3천억 원을 넘어선 것으로 나타났다.
이와 관련해 국회 기후에너지환경노동위원회 어기구 의원(더불어민주당·충남 당진시)은 "노후 경유차가 도로 위에 오래 남아 있을수록 대기오염에 따른 사회적 비용도 커진다"며 "환경개선부담금 부과·징수를 조기폐차 및 저공해·친환경차 전환 정책과 효과적으로 연계해 노후 경유차를 신속히 줄일 수 있는 실효성 있는 대책이 필요하다"고 강조했다.
어기구 의원이 기후에너지환경부로부터 제출받은 '2023~2025년 환경개선부담금 부과·징수 현황' 자료를 분석한 결과, 2025년 환경개선부담금 징수결정액은 5,335억 1천만 원으로 집계됐다.
이 가운데 불납결손액(524억 9천만 원)을 제외한 금액 4,810억 2천만 원 중 실제 징수된 금액은 1,430억 8천만 원에 그쳤다. 징수율은 29.7%에 머물렀으며, 미수납액은 3,379억 4천만 원에 달했다.
최근 3년간 징수율 현황을 살펴보면 ▲2023년 27.4% ▲2024년 29.2% ▲2025년 29.7%로 3년 연속 30% 선을 넘지 못했다. 전체 징수결정액은 2023년 6,997억 원에서 2025skq년 5,335억 1천만 원으로 감소했으나, 미수납 규모는 여전히 막대한 수준을 유지하고 있다.
지역별 징수율 격차도 두드러졌다. 2025년 기준 서울의 징수율은 17.7%로 전국 17개 시·도 중 가장 낮았으며, 광주(20.3%), 대전(21.4%), 부산·인천(각 26.6%) 순으로 전국 평균을 밑돌았다. 반면 경기는 46.5%로 가장 높았고 세종(40.6%), 전남(39.2%)이 뒤를 이었다. 특히 서울의 미수납액은 1,094억 5천만 원으로, 전국 전체 미수납액의 약 32%를 차지했다.
환경개선부담금은 환경개선비용 부담법에 따라 오염물질 배출 저감과 노후 차량의 저공해화를 유도하기 위해 경유차 소유자에게 부과하는 제도다.
현행 제도상 체납된 부담금은 차량 소유권 이전이나 폐차 말소 등록 시 납부하게 되어 있으며, 정부는 2023년부터 조기폐차 시 부담금을 폐차 즉시 부과하도록 절차를 개선했다.
그러나 3년 연속 저조한 징수 실적이 이어지면서, 환경 오염 유발에 대한 사회적 비용 부담이라는 본래의 정책 목적과 실효성을 확보하기 위한 정비가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.
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