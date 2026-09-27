현장 학습 vs. 예산 낭비... 서산시의회 해외연수 시각차

큰사진보기 ▲서산시의회가 추진 중인 해외연수 사업을 두고 시의회와 지역 시민단체 간의 시각차가 대립하고 있다.(사진 서산시의회 홈페이지 갈무리) ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지방의회의 국외출장(해외연수)을 바라보는 시선이 어느 때보다 엄격해진 가운데, 서산시의회가 추진 중인 해외연수 사업을 두고 시의회와 지역 시민단체 간의 시각차가 대립하고 있다.서산시의회는 오는 10월 31일부터 11월 5일까지 5박 6일 일정으로 싱가포르와 말레이시아 해외연수를 계획하고 있다. 총 14명의 의원 중 11명이 참가를 희망한 이번 연수는 도시재생, 관광자원 개발, 도시녹지 및 친환경 물관리 현장을 둘러보는 것을 목적으로 약 7000만 원의 예산이 소요될 예정이다.이와 관련해 서산시의회 장갑순 의장은 최근 기고를 통해 지방의회 해외연수의 필요성과 정당성을 강력히 피력했다. 장 의장은 외유성 출장에 대한 시민들의 우려와 비판을 겸허히 인정하면서도, 정보화 시대일지라도 현장에서 직접 보고 느끼는 '현장 학습'의 가치는 대체할 수 없다고 강조했다.장 의장은 "건축가 유현준 교수의 시각처럼 도시는 단순한 건물의 집합이 아닌 삶과 철학이 쌓인 결과물"이라며 "보도의 경사나 교통체계, 공공공간의 활용 방식 등은 사진이나 연구자료만으로 파악하기 어렵다"고 밝혔다. 이어 "철저한 사전 준비와 투명한 결과 공개를 전제로, 해외의 선진 우수사례를 지역 맞춤형 정책으로 연결하는 것이 시민의 세금으로 배움을 얻는 지방의회의 참된 책임"이라며 연수의 본질을 강조했다.반면 지역 시민단체는 현 지역경제 여건과 사전 절차의 허점을 지적하며 연수 계획의 전면 재검토 및 철회를 요구하고 나섰다. '정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(이하 정서모)'은 지난 24일 성명을 내고 시의회의 해외연수 추진을 강력히 규탄했다.정서모 측은 "현재 대산석유화학공단의 경기 위축 등으로 지역경제가 큰 어려움을 겪고 있는 시기에 예산을 들여 해외로 나가는 것이 시민의 정서에 부합하는지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.또한 "해외 사례 조사는 국내외 자료 확보로도 충분히 대체 가능하며, 현재 제시된 주제들이 지금 당장 해외로 나가야 할 만큼 시급한 현안인지 의문"이라고 덧붙였다.특히 정서모는 오는 30일 예정된 공무국외출장 심사위원회의 심의가 채 끝나기도 전에 연수 계획이 확정되고 여행사 계약까지 진행된 정황을 거론하며 '형식적인 절차'라고 강하게 문제 삼았다. 이들은 심의 전 계약 체결 여부와 취소 시 위약금 발생 가능성, 예산 집행 계획을 시민들에게 투명하게 공개할 것을 촉구했다.지방의회의 해외연수가 단순한 외유를 넘어 지역 발전을 위한 정책의 마중물이 되어야 한다는 데는 양측 모두 이견이 없다. 그러나 '직접 체험을 통한 정책 발굴'이 우선이라는 시의회의 입장과, '지역경제 위기 속 예산 절감과 절차적 정당성'이 우선이라는 시민단체의 시각이 팽팽히 맞서고 있다.시의회가 '배움과 증명'의 기회를 주장하는 가운데, 30일 열릴 공무국외출장 심사위원회의 심의 결과와 향후 시의회의 대응에 지역 사회의 관심이 집중되고 있다.