동남아시아 최대이자 세계에서 세 번째로 큰 톤레삽호수

큰사진보기 ▲톤레삽호수에 사는 주민들의 수상가옥 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일행을 태우고 톤레삽호수를 안내한 아주머니 모습으로 배운전이 능숙했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲톤레삽호수에 있는 맹그로브 숲으로 물고기들의 서식처다 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲톤레삽호수 수상식당 테이블에 올라온 뱀고기를 맛본 일행 모습. 본의 아니게 뱀고기를 먹었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

"이 고기가 진짜 마른 뱀고기(Dry Snake)냐?"

"예, 맞아요. 저 뒤쪽 그릇에 실물이 있어."

"엥? 그럼 보여줘요."

큰사진보기 ▲시엠립에서 시아누크빌로 가는 도중에 촬영한 중국공단 모습. 도로변에 수많은 중국공장이 들어서 있었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲시엠립에서 시아누크빌로 가던 도중에 경운기로 벼를 찧고 튀밥을 만들어 파는 마을에서 튀밥을 사고 아이들과 기념촬영했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아에서 해변관광지로 유명한 껩해변에 놀러온 캄보디아 아가씨들. 껩은 후추와 냄새나는 열대과일인 두리안 생산지로 널리 알려져 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲껩 정거장에 도착한 열차에서 손님이 내리는 모습. 프놈펜에서 시아누크빌로 오가는 열차로 하루에 두번만 운영한다. 열차가 도착하면 직원들이 비행기 트랩처럼 생긴 트랩을 설치하는 모습이 이채로웠다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲후추로 유명한 껩 시장에서 후추를 사려는데 '대통령경호처'라는 한글이 적힌 트럭에 캄보디아 현지인들이 타고 있었다. "이게 무슨 뜻인지 아느냐?"고 물었지만 차에 적힌 한글 뜻도 모르고 영어가 전혀 통하지 않아 웃을 수 밖에 없었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲문제가 된 시아누크빌이라 호텔에서만 머물며 시간을 보내다 왔지만 해변은 아름다운 곳이었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

"사건 보도 후 한국 손님들이 1/3정도 줄었어요. 한국인뿐만 아니라 중국인 관광객까지 줄었어요. 죽지 못해 살고 있어요. 11시 오픈해 새벽 5시까지 운영합니다. 제가 어떻게 할 수 있는 방법이 없어요. 캄보디아 정부에서 범죄 집단을 소탕하겠다는 강력한 의지를 발표했어요"

"오늘 한국인을 받은 게 손님들까지 포함해 딱 두 팀이에요. 언론보도가 너무 심각해 기자라면 밥을 안 주고 싶어요. 20년 동안 잘 살아왔는데 이달 말에 다른 곳으로 이사 가서 장사를 시작하려고요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

앙코르 와트 관광을 마친 일행의 다음 목적지는 톤레삽 호수다. 앙코르 와트를 찾는 관광객들에게 시엠릿에서 가까운 곳에 위치한 톤레삽 호수 관광은 필수 코스이다.6천년 전 지각변동으로 생겨난 톤레삽 호수는 동남아시아 최대 호수이며 세계에서 세 번째로 큰 호수이다. '톤레'는 강·호수를 뜻하며 '삽'은 싱겁다는 뜻이다. 호수는 흘러내려 프놈펜에서 메콩강과 합류한다.톤레삽호수는 2700㎢ 면적에 250㎞의 길이로 캄보디아 국토 면적의 15%를 차지한다. 우기에는 메콩강물이 역류해 톤레삽으로 흘러들어 홍수 조절 역할을 하며 면적이 서너 배로 불어난다. 우기에는 제주도 면적의 5~6배로 불어난다고 하니 호수가 얼마나 큰지 짐작이 간다.톤레삽 호수는 캄보디아 사람들의 생활 터전이자 단백질 공급원이며 가장 많이 잡히는 물고기 리엘은 캄보디아 화폐 단위 이름이다. 관광객들이 호수를 찾는 가장 큰 이유는 호수에 집을 짓고 살아가는 수상가옥을 보기 위해서다.365일 물 위에 떠있는 수상가옥 마을에는 마트, 병원, 학교, 보건소, 종교시설도 있었다. 수상가옥과 맹그로브 숲을 보기 위해 보트를 타고 마을 중심부를 통과하는 중에도 아이들은 높은 곳에서 뛰어내려 다이빙을 하거나 공놀이를 하고 있었다.보트가 마을 중심부를 지나 맹그로브 숲으로 들어가자 보트들이 기다리고 있었다. 맹그로브 숲은 물고기의 산란 장소이자 은신처이며 먹이를 제공하는 곳이다.건기에 육상에서 자란 유기물이 우기에 물에 잠기며 풍부한 영양분을 공급해 많은 양의 플랑크톤이 발생해 600여 종의 물고기가 서식하고 있다. 100㎏이 넘는 물고기도 있고 수상가옥 식당에는 악어를 잡아 가둬두고 있었다.맹그로브 뿌리는 물밑 10m까지 자란다. 흙탕물 위로 고개를 내밀고 하늘로 자라는 나무는 반듯한 나무가 하나도 없었다. 구불구불한 줄기들이 그야말로 자유로운 모습이다.점심은 수상가옥 식당에서 먹기로 했다. 호수에서 잡힌 고기와 해산물 요리가 대부분인데 접시에 놓인 요리 하나가 장어와 비슷해 먹어보니 입안을 톡 쏘았다.직원한테 고기를 가리키며 "이 고기가 무슨 고기냐?"고 물었더니 영어로 써진 메뉴판을 가리킨다. 보트를 운전했던 아주머니한테 손짓으로 먹어보라는 시늉을 하자 미소를 지으며 고개를 저었다. 뭔가 이상해 직원과 대화를 나눴다.직원을 따라가니 물속 양동이에 뱀 여러 마리가 들어있었다. 군 시절에도 먹어보지 못한 뱀고기를 본의 아니게 먹어보았다. 한 점을 맛보기는 했지만 젓가락이 두 번 다시 향하지는 않았다.다음 목적지는 문제가 됐던 시아누크빌이다. 시아누크빌은 캄보디아의 대표적 휴양지로 대규모 초국적 조직범죄와 취업 사기, 인신매매, 불법 감금의 중심지로 전락해 국내외적으로 커다란 이슈가 됐던 지역이다.시아누크빌로 가는 도중에 펼쳐지는 주변 풍경은 끝없는 농경지와 야자수 나무가 자라는 평화로운 모습이다. 왜 이런 평화롭고 아름다운 곳에서 크메르루주의 대규모 학살과 국제적 범죄 현장이 됐는지가 궁금했다.도로를 달리다 경운기를 돌려 방아를 찧고 튀밥을 만들어 파는 곳에서 잠시 차를 세웠다. 기념사진을 찍고 튀밥을 산 후 한참을 달려 주유소에서 기름을 넣으려는 데 일행 중 한 분의 휴대전화가 없다.사태를 파악해보니 아이들과 기념 촬영 후 휴대전화를 놓고 온 것이다. 혹시 아이들이 보관했는 지 알아보기 위해 전화해 보니 캄보디아어로 답변이 왔다. "휴대전화를 보관하고 있으니 찾으러 오란다".전화를 놓고 온 위치를 지도로 파악해 보니 100㎞가 넘는다. 일행이 다시 차를 돌려 아이들과 사진을 찍었던 곳으로 가니 엄마가 휴대전화를 가지고 기다리고 있었다. 참 순박하고 착한 사람들이다.문제가 됐던 곳이라 단단히 주의를 기울이며 목적지로 가는 도중에는 대규모 산업단지가 보였다. 대부분이 중국 자본으로 운영되는 공장이란다. 프랑스 식민 지배에서 벗어난 캄보디아가 중국의 경제적 식민지가 되지나 않을까 우려됐다.호텔을 제외한 곳에서는 차량에서 내릴 생각을 하지 않은 일행이 점심을 먹기 위해 국내에서 잘 알려진 프랜차이즈와 연결된 한인식당에서 점심을 먹기로 했다. 국내에서 먹는 음식과 똑같이 맛있는 반찬과 밥이 나오는 식당 사장을 불러 시아누크빌 사태 보도 이후 식당 운영 현황을 묻자 대답이 돌아왔다.사태가 터지기 전 13개 였던 한인식당 중 10개가 폐업하고 3개만 남았다고 한다. 귀국하기 전 프놈펜에 있는 한인식당에 들렀더니 주인 아주머니가 해준 말이다.