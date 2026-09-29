6년차 중학교 도덕교사가 막 퍼주고 싶은 아이들 유형

큰사진보기 ▲복도에서 교사를 마주쳐도 모른 척하는 학생들복도에서 교사를 마주치고도 인사하지 않은 채 지나가는 학생들의 모습을 표현한 AI 생성 이미지 ⓒ 조유주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교사가 학생들의 잘못을 지도하자 "제가 안 했는데요?", "쟤도 했는데 왜 저한테만 그러세요?"라며 반박하는 상황을 표현한 AI 생성 이미지 ⓒ 조유주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

6년차 도덕교사인 내 눈에 요즘 학교는 내가 다닐 때와 천지 차이로 다르다. '라떼'는 교탁 근처에 가는 것 자체가 눈치 보이는 일이었다. 그런데 이제는 교탁에 서 계신 선생님 뒤로 학생들이 왔다 갔다 하는 것도 너무나 자연스러운 일이 됐다.좋게 말하면 선생님을 편하게 대하는 것이다. 나쁘게 말하면 정말 본인 친구를 대하듯 편하게, 때로는 무례하게 대하는 것이다. 교무실에 불쑥 찾아와서는 맡겨 놓은 듯이 간식을 내놓으라고 협박(?)하기도 한다.대부분의 직장 생활에는 본인이 맡은 업무 영역과 인간관계 영역이 따로 있을 것이다. 그런데 교사란 직업은 불가피하게 인간관계 영역이 업무 영역이기도 하다. 아이들과 상호작용하고 정서적으로 영향을 주고받는 일 자체가 업무이자 본분이기 때문이다.보통의 교사라면 아무리 상대하기 싫은 학생이라도 자기가 해야 할 업무와 도리는 다한다. 하지만 업무와 인간관계의 교집합을 벗어난 영역은 이야기가 다르다. 모든 인간관계가 그렇듯 마음을 내어주는 데는 어느 정도의 주고받음(Give & Take)이 필요하니까.올해 중학교 1학년 담임을 맡고, 1학년 전체 교과 수업을 들어간다. 우선 올해 뱀띠 아이들은 인사를 너무 잘한다. 학교 밖 현장 체험학습이라도 데려가면 다들 이렇게 인사 잘하는 아이들은 처음 봤다고 말씀해주시는데 참 뿌듯하고 자랑스럽다.지난 3월 도덕 첫 수업 때, 인사 교육을 1학년 전체에게 시켰다. 인터넷에서 초등학생 대상으로 기본적인 인사 교육을 시키는 영상을 참고한 건데, 댓글엔 "저런 당연한 걸 집에서 안 가르치고 학교에서 또 따로 교육하냐"는 반응이 태반이었다. 나도 상당 부분 동의했고 중학교에서까지 저런 당연한 걸 교육해야 하나 싶었다.그런데 5년 동안 교사 생활을 해보고 올해 6년 째가 되니, 해야겠더라. 내가 초장에 인사 교육을 시켜서 지금 아이들이 인사를 잘한다는 말을 하고 싶은 건 아니다. (웃음) 올해 아이들은 내가 안 가르쳤어도 잘했을 아이들이다. 그 말인즉슨, 아무리 맨날 천날 교육해도 모든 아이가 똑같이 달라지는 건 아니라는 뜻이다.교사를 보고도 못 본 척하고 가거나 멀뚱히 쳐다만 보고 지나치는 경우도 많다. 교무실에 들어올 때도 자기 집 안방 드나들 듯이 인사도 없이 불쑥불쑥 찾아와서 본인 용건만 '띡' 말하고 가기도 한다.31년 인생을 살며 스스로 체득한 건데, 나는 행동보다 말이 조금 더 중요한 사람이더라. 물론 말만 거창하고 행동은 꽝인 극단적인 경우는 논외다. 나도 말과 행동의 경중을 따진다면, 행동이 더 중하다는 것엔 동의한다. 하지만 살아보니 행동은 합리화가 되더라. 말은 직접적으로 나에게 와 꽂힌다.학생 지도할 때도 마찬가지다. 교사들은 애초에 학생들에게 거창한 행동을 바라지 않는다. 자라나는 새싹들이 잘하면 뭘 얼마나 잘하겠는가. 지도해 봤자 뒤돌아서면 다~ 똑같다. 그럼에도 불구하고, 지도를 했을 때 '죄송합니다' 한 마디에 마음이 다 풀리는 게 교사다.올해 우리 반 아이들은 내가 뭔 말만 하면 바로 풀 죽은 강아지 표정을 하고 두 손을 공손히 모으고 "죄송합니다", "잘못했습니다" 하는데, 솔직히 할 말이 없다. 아니, 잘못했다 하는데 무슨 말이 더 필요하겠나. 그 한 마디면 뭉쳐진 마음도 눈 녹듯이 녹는다.요즘 아이들에게 이게 쉬운 일이 아니라는 걸 아니까 더 그렇다. 대부분의 아이들이 잘못을 지도했을 때 부정과 남탓을 '디폴트 값'으로 깔고 가는 경우가 태반이다. 잘못을 교사가 직접 목격하고 지도를 했음에도 눈 하나 깜빡 안 하고 "제가 안 했는데요?" 하거나 "쟤도 했는데 왜 저한테만 그러세요" 한다.솔직히 업무의 영역으로 따지면, 일일이 지도하는 것도 다 일이다. 업무의 영역이지만 또 아이들이 잘 되었으면 하는 마음에서 지도를 해도 돌아오는 반응이 저러면 누가 더 이상 벽이랑 대화하고 싶을까.올해 우리 아이들도 앞에서 그렇게 "죄송하다"고 해도 돌아서면 똑같다. 그게 어찌 보면 당연한 거다. 교사는 학생들에게 '건강한 기대'를 가지고 있다. 잘못을 지도하면 반복하지 않을 것이라는 어느 정도의 기대 말이다. 비록 변한 게 없이 똑같더라도, 우리는 포기하지 않고 지도하고 학생을 믿는다. 그게 교사가 할 일이니까.올해 예쁜 아이들을 만나니 힘들었던 기억이 좀 미화되기도 하고, 요즘 아이들이 이렇게까지 막 돼먹었다는 기상천외한 '썰'을 늘어놓고 싶지는 않다.내가 진짜 하고 싶은 이야기는 씁쓸하게도 '기본'만 되는 것도 매우 어려운 시대가 되었다는 현실, 그렇기에 기본이 되는 아이들이 너무나 귀하고 예뻐서 교사는 어떻게든 자기가 가진 모든 걸 다 퍼주고 싶어 한다는 사실이다.'영크크'인지 '늙크크'인지 모를 나도 솔직히 앞으로의 교사 생활이 두렵고 걱정되긴 한다. 특별한 대우를 바라는 것은 아니다. 각자의 본분에 충실하고, 교사와 학생을 떠나 인간 대 인간으로 기본적인 예의는 지키자는 것이다.교사랑 마주치면 인사하는 것, 선생님이 다른 선생님과 이야기하고 있으면 잠시 기다리는 것, 잘못했을 때 "죄송합니다" 한 마디 하는 것. 그 정도의 기본만 지켜져도 교사들은 생각보다 훨씬 많이, 그리고 기꺼이 퍼줄 것이다.