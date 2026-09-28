'누구에게나 트라우마 있다'는 말, 교실에서 다시 생각하다

"선생님, 저 그거 트라우마예요."
요즘 교실에서 가장 자주 듣는 단어 가운데 하나가 '트라우마'입니다. 발표를 시키면 "발표 트라우마가 있어서요", 모둠 활동에서 갈등이 생기면 "그 친구 때문에 트라우마 생겼어요"라는 말이 돌아옵니다. 어른들도 크게 다르지 않습니다. 교사 연수에서도, 학부모 상담에서도 "아이의 상처를 먼저 이해해야 한다"는 말은 이제 누구도 반박하기 어려운 상식이 되었습니다.
저 역시 그 상식을 의심하지 않았습니다. 그러다 한 권의 책을 읽고 불편한 질문을 품게 되었습니다. 애비게일 슈라이어의 <부서지는 아이들>(원제 Bad Therapy, 2025년 5월 한국어판 출간)입니다. 이 책은 제가 2024년에 서평
을 쓰기도 한 조너선 하이트의 <불안 세대>와 함께 묶여 소개되곤 합니다. 하이트가 스마트폰을 문제 삼았다면, 슈라이어는 한발 더 들어가 아이들을 돕겠다고 나선 어른들, 즉 심리 치료와 치료적 양육, 그리고 학교를 겨눕니다.
책은 저자의 경험담으로 시작합니다. 배가 아프다는 열두 살 아들을 데리고 소아과에 갔더니 탈수 증상이라는 진단이 나왔습니다. 그런데 간호사는 지침에 따라 '정신 건강' 검사도 해야 한다고 말합니다. 검사지에는 '지난 일주일 동안 자살에 대해 생각한 적이 있나요?', '자살을 시도한 적이 있나요?' 같은 질문이 적혀 있었습니다. 저자는 검사를 거부했습니다. 그러면서 대부분의 부모는 이런 상황에서 전문가의 제안을 의심 없이 따를 수밖에 없다고 지적합니다.
이 일화가 보여주듯, 저자가 문제 삼는 것은 중증 정신질환을 앓는 아이들에 대한 치료가 아닙니다. 걱정이 많고, 불안하고, 외롭고, 방황하는 '평범한' 아이들까지 정신 건강의 틀로 들여다보는 문화입니다. 저자는 이 아이들이 심리적 어려움의 원인을 찾아 전문가를 찾아가지만 그 '원인'이 매번 바뀐다고 지적합니다. 그리고 전문가의 치료가 아이에게 무조건 도움이 된다고 믿는 것은 큰 착각이며, 심리 치료도 피해를 가져올 수 있다고 말합니다. 의학에서 말하는 '의원병', 즉 치료가 오히려 병을 만드는 현상이 마음의 영역에서도 일어난다는 것입니다.
우리가 의심 없이 받아들인 책, <몸은 기억한다>
이 책에서 제가 가장 오래 머문 대목은 베셀 반 데어 콜크의 <몸은 기억한다>를 비판한 부분이었습니다. 한국에서 이 책은 트라우마를 다룬 고전으로 통합니다. 2016년 번역되어 2020년 새 판으로 다시 나왔고, 2023년에는 저자가 EBS '위대한 수업'에서 여섯 차례 강연하기도 했습니다. 트라우마가 뇌와 몸에 새겨진다는 그의 메시지는 방송과 연수, 상담 현장을 통해 폭넓게 퍼졌습니다.
그런데 슈라이어는 심리학과 정신의학의 저명한 학자들이 보기에 콜크의 이론은 엉터리나 마찬가지였다고 단언합니다. 표현이 거칠긴 하지만, 이 비판은 슈라이어 혼자의 주장이 아닙니다. 미국에서는 이미 정신의학자 마이클 쉬어링가, 기억 연구자 리처드 맥널리 등이 콜크의 뇌과학 해석과 기억 이론을 꾸준히 비판해 왔습니다. 다만 그 논쟁이 한국에는 거의 전해지지 않았을 뿐입니다. 책이 짚는 비판은 크게 세 가지입니다.
첫 번째는 기억의 문제입니다. 1980~1990년대 미국에서는 심리 치료 과정에서 '억압되었던' 어린 시절 학대 기억을 되찾았다는 고발이 잇따랐습니다. 훗날 상당수가 치료자의 암시로 만들어진 거짓 기억으로 밝혀지며 '기억 전쟁'이라 불리는 논쟁이 벌어졌습니다. 콜크는 억압된 기억이 되살아날 수 있다고 주장한 대표적 학자였고, <몸은 기억한다>에도 이 주제를 다룬 부분이 있습니다. 하버드대 정신의학과 교수 해리슨 포프는 저자에게 억압된 기억 이론이 동료 심사를 거치는 과학계에서는 사실상 퇴출되었지만 대중 사이에서 다시 살아났다고 말합니다.
두 번째, 연구 대상의 문제입니다. 신경생물학자 제임스 맥고는 폭발 사고로 동료를 잃은 군인의 뇌와 알코올 의존자 부모 밑에서 힘겹게 자란 아이의 뇌는 신경생물학적으로 전혀 다른 경우라고 지적합니다. 둘 다 '트라우마'라고 부를 수는 있어도, 한쪽의 연구 결과를 다른 쪽에 그대로 적용하는 것은 잘못이라는 것입니다.
세 번째는 개인적으로 뜨끔했던 대목입니다. 거짓 기억 연구로 유명한 심리학자 엘리자베스 로프터스는 숨겨진 트라우마가 있다고 믿고 끄집어내려 하면 존재하지도 않는 기억이 만들어질 수 있다고 경고합니다. 괴로운 이야기가 관심과 인정이라는 보상을 받으면 그런 이야기가 점점 늘어난다는 것입니다. 로프터스는 동료의 표현을 빌려 이를 '기억력 포커 판'이라고 부릅니다. 더 극적인 고통을 꺼내놓을수록 판을 이기는 구조라는 뜻입니다.
이 대목을 읽으며 교실의 장면들이 떠올랐습니다. "트라우마가 있어서요"라는 말을 들으면 저는 대개 발표를 면제해 주거나 모둠을 바꿔 주었습니다. 아이의 어려움을 배려한 선택이었지만, 로프터스의 말대로라면 그 배려가 '트라우마라고 말하면 상황이 달라진다'는 보상이 되었을지도 모릅니다. 아이들의 고통에 반응해 주는 어른이 바로 교사이기에, 이 경고는 남의 이야기로 들리지 않았습니다.
학교는 모든 아이를 '상처 입은 아이'로 봐야 할까
슈라이어가 학교를 비판하는 지점은 여기서 이어집니다. 트라우마 기반 교육은 아이에게 상처가 있다는 가정에서 출발하기 때문에 의원병 효과가 뒤따를 수밖에 없다는 것입니다. 한 교육 전문가는 모든 아이를 트라우마의 피해자로 보는 문화를 '회복력을 질식시키는 문화'라고 표현했습니다. 회복력은 전문가의 도움으로 길러지기보다 스스로 문제에 부딪히고 이겨내는 과정에서 자란다는 것입니다.
우리 학교에도 아이들의 마음을 살피는 제도가 여럿 있습니다. 해마다 학년 초에는 1학년을 대상으로 학생정서·행동특성검사를 하고, 학교생활에 적응하기 힘들어하는 학생은 위클래스 상담으로 연결합니다. 모든 학생들은 매년 생명존중·자살예방 교육을 받고, 학교폭력이 발생하면 학생에게 심리 상담 같은 보호조치를 실시합니다. 올해부터는 학습, 정서, 복지 등 여러 어려움을 겪는 학생을 한 번에 살피는 학생맞춤통합지원 제도까지 시행되었습니다. 한 아이가 힘들어하는 신호를 보이면 그 아이를 붙잡을 그물이 겹겹이 쳐져 있는 셈입니다.
이런 제도들은 위기에 처한 아이를 찾아내고 돕기 위해 꼭 필요합니다. 제가 문제로 느끼는 것은 제도 자체가 아니라, 제도를 운영하는 어른들의 생각에 스며든 전제입니다. 아이의 어려움을 곧바로 상처의 결과로 해석하고, 어른이 그 상처를 찾아 치유해 주어야 한다는 전제 말입니다. 이 전제는 학생들에게 '너는 약하다, 너는 혼자 이겨낼 수 없다'는 메시지를 은연중에 전할 수 있습니다.
학교가 이런 전제를 쉽게 받아들인 배경에는 콜크로 대표되는 트라우마 이론이 있습니다. 그리고 한국 사회가 그 이론을 별다른 검증 없이 받아들인 데도 이유가 있다고 생각합니다. 우리는 큰 사회적 재난을 연이어 겪었고, 피해자의 고통을 이해하고 존중해야 한다는 공감대가 트라우마 담론을 키웠습니다. 그 공감대는 소중합니다. 그러나 그 때문에 "이 이론은 과학적으로 확실한가"라는 질문이 마치 피해자의 고통을 부정하는 말처럼 들리게 되었고, 그런 질문을 꺼내기는 점점 어려워졌습니다. 실제로 끔찍한 일을 겪은 아이를 세심하게 돌보는 것과, 모든 아이에게 숨겨진 상처가 있다고 가정하는 것은 전혀 다른 일입니다.
그럼에도 이 책을 조심스럽게 읽어야 하는 이유
다만 이 책을 그대로 받아들이기에는 걸리는 점도 많습니다. 슈라이어는 문제의식이 날카로운 만큼 표현이 거칩니다. 심리 치료사들이 아이를 돕기보다 영향력을 넓히려 한다거나, 의사들이 아이들에게 약을 '퍼붓는다'는 식의 서술은 근거보다 단정이 앞섭니다. 미국에서도 이 책은 인터뷰 대상을 자기 주장에 맞는 전문가 위주로 골랐다는 비판을 받았습니다.
정신건강 전문가들이 학교 스마트폰 금지를 외치지 않는다는 비판도 이제는 상황이 달라졌습니다. 책이 나온 뒤 미국 공중보건 당국은 학교를 휴대폰 없는 공간으로 만들라고 권고했고, 대부분의 주가 교내 휴대폰 사용을 제한하고 있습니다. 한국도 올해 3월부터 법으로 수업 중 스마트폰 사용을 제한하고 있습니다. 또 치료가 꼭 필요한 아이가 이 책을 이유로 도움을 거부하거나, 복용하던 약을 스스로 끊는 일이 생겨서는 안 됩니다.
그래서 저는 이 책을 정답이 아니라 균형추로 읽기를 권합니다. <몸은 기억한다>가 한쪽으로 기울어진 저울이라면, <부서지는 아이들>은 반대편에 올려놓는 추입니다. 둘 중 하나만 읽는 것보다 둘을 함께 읽을 때 우리는 아이들을 좀 더 정확하게 볼 수 있습니다.
상처보다 힘을 먼저 믿어주는 어른
2025년 개봉한 영화 <세계의 주인>에는 성폭력 피해를 겪은 여고생이 등장합니다. 그 학생은 '성폭력이 피해자의 삶을 망가뜨린다'는 문구가 적힌 서명지에 서명을 거부합니다. 선의로 쓰인 문장이지만, 자기 삶을 '망가진 것'으로 규정하는 그 말을 받아들일 수 없었던 것입니다. 저는 이 장면이 슈라이어의 질문에 대한 가장 정확한 대답이라고 생각합니다.
아이들에게 필요한 것은 상처를 찾아내 주는 어른이 아니라, 상처가 있더라도 스스로 일어설 수 있다고 믿어주는 어른입니다. 슈라이어는 대단히 심각한 상태만 아니라면 아이들은 부모가 자신이 뭔가 단단히 잘못됐다고 생각하지 않는다는 사실을 아는 것만으로도 큰 안정감을 얻는다고 말합니다. 이 말은 교사에게도 그대로 해당합니다.
내일 교실에서 "선생님, 저 트라우마예요"라는 말을 듣는다면, 저는 조금 다르게 대답해 보려 합니다. "그랬구나, 힘들었겠다"로 끝내지 않고, "그래도 너는 이걸 해낼 수 있어"라고 덧붙이는 것입니다. 모둠 앞에서 먼저 말해 보기, 짧게 한 문장만 발표하기처럼 작은 실천부터 실행하려고 합니다. 아이가 감당할 수 있는 만큼의 도전을 함께 정하고, 해냈을 때 그 사실을 알아봐 주는 것. 회복력은 그렇게 자랍니다.