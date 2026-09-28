캐나다에서 아내가 사 온 송편 한 팩

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큰사진보기 ▲캐나다 한인마트에서 아내가 사 온 무지개 송편 한 팩 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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​아내가 한인마트에 들렀다가 플라스틱 용기에 담긴 송편 한 팩을 사 왔다. "추석이라 사 왔어?" 하고 물으니, 아내는 그저 "그냥 먹고 싶어서 사 왔지요"라며 무덤덤하게 답한다. 그 무심한 말 한마디에 마음 한구석이 헛헛해지며, 오랜 해외 생활 동안 추석이라는 명절의 의미마저 까맣게 잊고 사는 것은 아닌가 하는 씁쓸함이 밀려왔다.사실 한인마트에 가보아도 추석 대목 특수나 명절 분위기는 찾아보기 힘들다. 이민 사회에서는 마트조차 추석을 환기해 주는 역할이나 공간이 되지 못하고, 바쁜 일상 속에서 추석을 명절로 인식하거나 차례나 절차를 챙기는 일마저 점차 잊혀간다. 찾는 이가 특별히 없으니 그럴 수도 있고 경기 탓이거나 캐나다 환경 탓일 수도 있지만, 그렇게 추석은 아무 일도 없다는 듯 일상처럼 무심히 지나가고 있었다.돌아보면 추석과 송편은 참 아련한 기억이다. 예전에는 추석이 되면 온 가족이 둘러앉아 숱하게 송편을 빚곤 했다. 삐뚤빼뚤하게 빚은 모양새 속에도 송편에 담긴 추억만큼은 유독 선명하게 남아있다.아내가 사 온 송편은 알록달록 무지개처럼 색이 고왔다. 하지만 하나를 집어 입에 넣으니 옛날 그 맛이 나지 않는다. 단지 직접 빚는 정성이 빠져서만은 아닐 것이다. 어릴 적 먹던 송편은 산에서 꺾어온 솔잎을 시루 바닥에 두껍게 깔고 찌어내어, 떡에 달라붙은 솔잎을 떼어내고 입에 넣어 씹을 때도 잔잔하게 배어나던 그 솔향기가 아직도 기억 속에 남아있기 때문이다. 속 재료 역시 요즘 시판되는 달콤한 깨나 앙금 대신, 서걱서걱하고 고소하게 씹히는 콩이 듬뿍 들어있었다.곰곰이 생각해 보니 아내 역시 "그냥 먹고 싶었다"라고 말했지만, 그 마음 깊은 곳에는 차마 입 밖으로 내지 못한 옛 명절에 대한 그리움이 자리하고 있었을지도 모른다. 해외 생활을 이어가다 보면 과거의 추억들을 하나둘 잊어버리고, 때로는 체념하듯 내려놓으며 살아가게 마련이다. 친지들이 한자리에 모여 먹고 마시며 웃음꽃을 피우던 추석은 이제 옛 기억일 뿐, 그리움마저 지쳐버린 지금의 추석은 더 이상 특별함을 기대하지 않는 평범한 하루가 되었다.해마다 추석이 찾아와도 안부 문자나 명절 카톡의 숫자는 줄어들고, 정작 먼 타국으로 날아드는 것은 잊을 만하면 찾아오는 청첩장 소식뿐이다. 참석할 수 없어 축의금만 보내거나 서로 주고받은 정이 없어 생략하다 보면, 오랫동안 알고 지내던 지인들과의 관계마저 자연스레 정리되곤 한다. 우리 나이가 되면 경조사를 기점으로 주변이 차츰 정리되는 법이라며 담담하게 말하던 아내의 이야기처럼, 눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어진다는 옛말을 타향살이 속에서 비로소 실감한다.그래도 아내 덕분에 잊고 지나갈 뻔한 추석의 존재를 다시금 떠올렸다. 한국에서 보았던 달과 조금도 다를 바 없는 보름달을 이곳 캐나다 밤하늘에서도 같은 모습으로 눈에 담으며, 마트에서 사 온 송편 몇 개로 아주 잠시나마 추석의 숨결을 느껴본다.이제 곧 다가올 10월의 캐나다 추수감사절이나 연말의 박싱데이가 삶에 더 익숙한 풍경이 되어가고 있지만, 혀끝에 남은 옅은 떡 맛만큼은 여전히 고향의 솔잎 향을 기억해 내라며 마음을 흔들고 있다.