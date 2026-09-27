전용기서 결국 CNN 뺀 트럼프 "가짜뉴스 신성한 곳에 못 와"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2026년 9월 24일(현지시각) 워싱턴D.C. 백악관 집무실에서 회담하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백악관이 25일 배포한 26일 자 취재 일정 문서. 주 TV 풀 담당 매체 표기 없이 보조 취재진으로 '리얼 아메리카스 보이스(RAV)'만 명시돼 있다. ⓒ 케빈 본 엑스(X) 관련사진보기

백악관이 25일(현지시간) CNN을 도널드 트럼프 대통령의 이번 주말 순방을 취재하는 '풀 기자단'에서 배제했다고 CNN과 <워싱턴포스트>(WP) 등이 보도했다.CNN 소속 기자들은 26일(현지시간) 트럼프 대통령이 대학 미식축구 경기 관람을 위해 테네시주 녹스빌을 방문할 때 전용기 '에어포스원'에 동승해 취재할 예정이었다. 풀 기자단은 취재 공간이 제한적일 때 언론사들이 돌아가며 대통령을 취재하고 그 내용을 다른 매체들과 공유하는 제도다.<워싱턴포스트>는 이날 보도에서, 이 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 백악관이 CNN의 에어포스원 동승을 막았다고 전했다. 소식통들은 민감한 사안이라는 이유로 익명을 요구했다.백악관은 대신 보수 성향 매체인 '리얼 아메리카스 보이스 뉴스(Real America's Voice News)'를 이번 녹스빌 취재에 배정한 것으로 알려졌다. 이 매체는 기존 5개 방송사(CBS·ABC·NBC·폭스뉴스·CNN)로 구성된 풀 기자단 소속이 아니다.백악관은 25일 밤 늦게 배포한 26일 자 대통령 일정 공지에서도 토요일 취재를 담당할 주요 풀 기자단 매체를 별도로 명시하지 않았다고 <워싱턴포스트>는 덧붙였다.실제로 워싱턴 정가에서 오래 활동해온 프로듀서 케빈 본이 25일 엑스(X)에 공개한 백악관의 26일 자 '일일 지침 및 취재 일정' 문서를 보면, '출장 풀' 항목에는 보조 TV 취재진으로 '리얼 아메리카스 보이스(RAV)'만 명시돼 있을 뿐, CNN을 포함한 주요 TV 풀 담당사는 별도로 표기되지 않았다. 케빈 본은 이 문서를 공개하며 "방금 나온 백악관 일정에 CNN이 주요 풀 취재 매체로 올라 있지 않다"면서 "스콧 노버 기자가 앞서 백악관이 CNN의 에어포스원 풀 취재를 허용하지 않았다고 보도한 바 있다"고 전했다.백악관출입기자단(WHCA) 회장을 맡고 있는 폭스뉴스 재키 하인리치 앵커는 CNN과의 인터뷰에서 "이 제도는 각 방송사가 대통령의 영상을 촬영해 전국에 공유할 수 있도록 하는 시스템"이라며 "풀 기자단이 현장에 없으면 이 시스템 자체가 작동할 수 없다"고 말했다.<워싱턴포스트>에 따르면, 5개 방송사로 구성된 로테이션제 풀 기자단은 CNN에 대한 백악관의 출입 금지에 반발해 한동안 중단됐던 취재를 25일 오전부터 재개했다. 이날 취재 담당(pooler)은 CBS였으며, 시진핑 중국 국가주석 방한(訪美) 관련 각종 행사 영상을 촬영했다. 다만 이날 낮 국립문서보관소(National Archives)에서 열린 행사만은 CNN이 지정 풀 담당사였던 것으로 나타났다. 즉 25일 오전부터 한때 정상적으로 가동됐던 풀 취재 시스템이 이날 밤 백악관의 에어포스원 탑승 배제 조치로 다시 불투명해진 셈이다.이번 조치는 트럼프 대통령이 지난주 CNN, MS NOW, 폴리티코의 백악관 출입을 금지했다가 연방법원의 제지를 받은 사건의 연장선이다. 티모시 켈리 연방판사는 24일 새벽 내린 임시 판결에서 백악관 경내 출입증(hard pass) 발급을 즉각 복원하라고 명령하면서, 해당 조치가 국가 안보를 이유로 정당화될 만한 사실적 근거가 부족하다고 지적했다.그러나 이 판결은 백악관 경내 출입 문제만 다뤘을 뿐, 풀 취재 업무나 에어포스원 탑승 문제는 직접 언급하지 않았다. CNN 등을 대리하는 변호인 시어도어 부트러스는 25일 폭스뉴스 '더 리드 위드 제이크 태퍼'에 출연해 원고 측은 이번 법원 판결이 풀 취재 접근 문제도 포함한다고 보고 있다고 밝혔다. 하지만 백악관은 이런 해석에 명시적으로 동의하지 않은 채, 법적 공백을 활용해 CNN을 에어포스원 탑승 대상에서 배제한 것으로 풀이된다.24일에는 CNN 등 소속 기자들이 백악관 경내 진입을 한때 거부당했다가 오후 들어 허용되는 등 혼선을 겪었다. 이에 앞서 MS NOW와 CNN 기자들은 시진핑 주석 방미 당시 열린 백악관 국빈만찬 도착 행사 접근을 거부당하기도 했다.이런 갈등 속에 CBS·ABC·NBC·폭스뉴스 등 나머지 4대 방송사는 CNN에 대한 연대 차원에서 한동안 풀 취재를 보이콧했으며, 법원 판결 이후에도 백악관의 이행 여부를 지켜본 뒤 25일 오전에야 취재를 재개했다. 그러나 그날 밤 백악관이 CNN을 에어포스원 명단에서 다시 배제하면서, 풀 취재 정상화는 하루도 못 가 다시 불투명해진 상황이다.한편 트럼프 대통령은 26일 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 글을 올려 CNN 등에 대한 백악관 접근 제한 조치를 재차 정당화했다. 그는 "CNN이나 'MSDNC'(그가 MS NOW를 비하해 부르는 표현) 같은 '가짜뉴스' 유포자들이 백악관처럼 신성한 장소에 출입하도록 허용해서야 되겠느냐"고 주장했다. 이어 "내가 선거에서 크게 승리했음에도 불구하고, '트럼프' 관련 보도의 거의 100%가 몇 년째 부정적"이라고 주장하며 언론 보도에 대한 불만을 드러냈다.이와 관련, 케빈 본은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "법원이 접근권을 부여하는 판결을 내렸음에도 불구하고, 트럼프 대통령은 CNN과 MS NOW를 '가짜뉴스'라고 주장하며 이들 매체의 백악관 출입을 허용하지 않겠다는 구상을 다시 꺼내 들었다"고 지적했다.