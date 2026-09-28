'남행열차' 27점도 괜찮아... 추석에 다정한 위로 준 장면

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큰사진보기 ▲마음을 모아 박자를 맞추며 끝까지 무대를 이끌어간 유지우 모자의 모습 ⓒ MBN 관련사진보기

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큰사진보기 ▲MBN <전설의 사내 트롯 한 상> 방송 화면. 가수 하루와 외할머니의 다정한 무대 모습 ⓒ MBN 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.

연휴 내내 이어진 나들이로 지친 몸을 달래며 오랜만에 집에서 여유를 누리던 저녁이었다. 얼마 뒤면 여행을 마치고 집으로 돌아올 손주들과 딸 가족을 위해 저녁 식사를 준비해 두고 잠시 짬을 냈다. 피로도 풀고 에너지도 비축할 겸 편안하게 거실 TV를 켰다.화면에서는 MBN의 <전설의 사내 트롯 한 상> 재방송이 흘러나오고 있었다. "역시 명절에는 트롯이지." 혼잣말을 하며 화면을 바라보았다. 추석을 앞두고 펼쳐진 트롯 가수들과 그 가족들의 대항전 무대였다. 어떤 이는 어머니에게서, 어떤 이는 아버지에게서 그 유전자를 물려받아 정말 멋들어지게 듀엣 무대를 선사했다.그중에서도 유독 내 눈길을 사로잡은 팀이 있었다. 바로 유지우 모자가 함께 부른 <꽃바람 여인> 무대였다. 유지우의 어머니는 평소 회식 자리에서 술 한 잔 마시고 노래방에 가는 것이 전부일 정도로 노래와 담을 쌓고 살아온 분이라고 했다.하지만 진짜 무대가 시작되자 상황은 녹록지 않았다. 반주가 흐르고 노래가 시작되자 어머니는 박자도, 음정도 놓치며 난감해했다. 말 그대로 총체적 난국이었다. 그 모습에 아들 유지우는 어머니에게만 무대를 맡겨두지 않고, 자연스럽게 어머니를 거들며 함께 노래를 이끌어갔다. 시종일관 따뜻하고 환한 웃음으로 어머니 곁을 지키며 보필하는 아들의 모습이 참 미더웠다.여기에 무대를 바라보던 출연진들의 모습이 감동을 더했다. 지우 어머니가 박자를 자꾸 놓치자 주변의 출연진들은 마음을 모아 박수를 치고 발을 굴러가며 박자를 함께 두드려 주었고, 다 함께 큰 소리로 노래를 따라 불러주며 무대를 채워주었다. '상여자는 나만의 길을 간다'는 자막이 뜰 정도로 꿋꿋하게 자기만의 음조를 고수한 어머니였지만, 노래 실력보다 서로를 응원하며 함께 완성해 가는 그 따뜻한 풍경이 가슴을 훈훈하게 만들었다.방송 속 유지우 어머니의 모습은 그야말로 딱 내 모습이었다. 나 역시 알아주는 음치이자 박치, 몸치다. 우리 집에서 내가 노래를 부르면 가족들은 그저 웃기만 한다. 도저히 흉내 낼 수 없는 음정과 박자라며 혀를 찰 정도다. 나는 분명 머릿속으로 정확한 음을 낸다고 부르는데, 입 밖으로는 전혀 다른 음이 튀어나오니 나로서도 어쩔 수가 없는 노릇이다.남들 앞에서 노래하는 것이 세상에서 가장 두려웠던 나의 잔혹했던 첫 경험은 대학교 교생 실습 시절이었다. 교생 대표로 떠밀려 마이크를 잡고 노고지리의 <찻잔>을 불렀지만, 처음부터 끝까지 음정과 박자가 단 하나도 맞지 않았다. 하필 그 자리에는 내가 짝사랑하던 선배까지 앉아 있어 정말 죽고 싶은 심정이었다.그 일 이후 나는 노래 부르는 자리를 피하기 위해 '시(詩) 암송'이라는 나만의 필살기를 개발해 위기를 넘기곤 했다. 하지만 교직 생활을 하며 나선 워크숍 자리에서는 피할 수 없었다. 얼떨결에 김수희의 <남행열차>를 불렀고, 노래가 끝난 후 화면에 뜬 점수는 그야말로 경악스러운 27점이었다.사실 그날의 27점은 순전히 노래방 기계 고장 때문이었다. 부르는 선생님들마다 형편없이 낮은 점수가 나오는 해프닝이었지만, 어찌 됐든 모임 최고의 웃음거리가 되었다. 이후 선생님들이 힘들어할 때마다 "제가 응원의 남행열차 한 곡 불러드릴까요?" 하고 선언하면, 다들 27점의 기억을 떠올리며 "제발 진정하시라, 저희가 그 일 하겠다"라며 극구 만류하곤 했다. 뜻밖의 평화 유지 무기가 된 셈이다.그렇게 평생 노래를 두려워하던 내가 변하기 시작했다. 처음에 사위와 함께 명절을 보낼 때, 나는 술 한 잔의 힘을 빌려 냅다 트로트를 불렀다. 사위는 그런 장모의 파격적인(?) 노래를 본 뒤로 내 앞에서 노래하는 것을 전혀 부끄러워하지 않게 되었다. '저런 극심한 음치도 자신 있게 노래하는데, 나쯤 되면 뭐 어떠냐' 하는 용기를 얻은 것일지도 모르겠다.요즘의 나는 아무 때나, 아무렇게나 목청껏 노래를 부른다. 손주들 밥을 먹일 때도 "얌얌얌, 맛있는 볶음밥이 왔어요~" 하며 내 멋대로 동요를 만들어 부르며 밥을 먹이고, 음정과 박자가 다 틀려도 손주들과 함께 손발을 맞춰 율동하고 노래한다. 이제는 가족 중 누구도 그런 나를 말리지 않는다. 다만 혹시 나 때문에 손주들이 음치로 자랄까 살짝 걱정이 되기도 하지만, 다행히 아이들은 제 음대로 노래를 잘 부르는 것을 보면서 가슴을 쓸어내리기도 한다.음치이자 박치인 사람이 남들 앞에 선다는 것은 모든 체면을 내려놓겠다는 작전이자 큰 용기가 필요한 일이다. 전국으로 송출되는 방송 무대에서 선뜻 마이크를 잡은 유지우의 어머니에게 깊은 박수를 보내고 싶었던 이유다.가수 하루와 그의 81세 외할머니의 무대 역시 가슴을 뭉클하게 했다. <찔레꽃>을 긴장된 표정으로 부르는 할머니 곁에서 하루는 다정하게 어깨를 짚어주며 박자와 음역대를 맞춰주었다. 시종일관 사랑스러운 눈빛으로 할머니를 바라보던 그 모습에 나도 모르게 눈시울이 붉어졌고, 옆에 있던 남편의 눈에서도 눈물이 주르륵 흘러내렸다.전문 경연이 아닌 이상, 진심을 다해 타인 앞에 설 용기를 낸 이들의 무대, 그리고 그 용기를 사랑과 응원으로 감싸안아 준 가족들의 모습이야말로 어떤 명곡보다 깊은 울림을 주었다. 노래는 이처럼 완벽한 박자와 음정보다, 서로를 향한 다정한 응원과 마음으로 사람들의 가슴을 따뜻하게 위로하는 것이면 충분하지 않을까.손주들과 율동하며 내 멋대로 노래를 부르는 지금의 내 일상처럼, 곁에서 함께 응원해 준 이들이 만들어낸 그 서툴지만 진실했던 무대는 올 한 해 가장 따뜻한 추석 선물이 되었다.